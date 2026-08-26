Unternehmen / Ausbildung VAHLE begrüßt 14 neue Auszubildende

Die Paul Vahle GmbH & Co. KG heißt heute 14 neue Auszubildende an ihrem Standort in Kamen willkommen. Die Nachwuchskräfte erwartet zunächst ein viertägiges Einführungsprogramm, bevor sie ihre Ausbildung in neun verschiedenen Berufsbildern beginnen. Dazu gehören die Bereiche Technisches Produktdesign, Elektronik für Betriebstechnik, Fertigungs- und Zerspanungsmechanik sowie Fachinformatik für Anwendungsentwicklung. Zum neuen Jahrgang zählen außerdem angehende Industriekaufleute, ein Fachlagerist und ein Industrieelektriker Geräte und Systeme. Ein Nachwuchstalent beginnt ein duales Studium im Bereich Fachinformatik für Systemintegration. Im Rahmen der Einführungstage lernen die neuen Mitarbeitenden das Unternehmen, den Ausbildungsablauf, ihre Rechte und Pflichten sowie ihre künftigen Kolleginnen und Kollegen kennen.

„Der Ausbildungsbeginn ist in zweierlei Hinsicht ein wichtiger Meilenstein: Für die jungen Menschen startet der Weg in ihre berufliche Zukunft. Gleichzeitig bietet sich für uns die Chance, engagierte Talente zu fördern, sie zu qualifizierten Fachkräften zu entwickeln und möglichst über die Ausbildungszeit hinaus für VAHLE zu gewinnen“, sagt Kathrina Adelsberger, Abteilungsleitung Ausbildung & Training bei der Paul Vahle GmbH & Co. KG.

Für einen gelungenen Einstieg organisiert der Kamener Systemanbieter auch in diesem Jahr ein mehrtägiges Einführungsprogramm. Den Auftakt bildete heute die offizielle Begrüßung durch Ausbildungsleiterin Kathrina Adelsberger, die Ausbilderinnen und Ausbilder sowie Managementmitglied COO Henning Stelte. Anschließend erhielten die Nachwuchskräfte eine Einführung in die Historie und Struktur des Unternehmens. Beim gemeinsamen Mittagessen stand das gegenseitige Kennenlernen im Mittelpunkt. Den Abschluss des ersten Tages bildeten Unterweisungen zu Arbeitssicherheit und Brandschutz. In den kommenden Tagen erwartet die Auszubildenen ein abwechslungsreiches Programm mit einer Firmenrallye, einem Azubi-Knigge, Informationen zu ihren Rechten und Pflichten während der Ausbildung, fachbereichsspezifischen Einführungen durch die Ausbilderinnen und Ausbilder sowie einer Einführung in die IT-Systeme.

Der neue VAHLE Ausbildungsjahrgang setzt sich aus drei angehenden Industriekaufleuten, drei Fertigungsmechanikern, zwei Elektronikern für Betriebstechnik sowie jeweils einer Nachwuchskraft in den Ausbildungsberufen Technischer Produktdesigner, Fachlagerist, Industrieelektriker Geräte und Systeme, Zerspanungsmechaniker und Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung zusammen. Hinzu kommt ein dual Studierender im Bereich Fachinformatik für Systemintegration.

Ein besonderes Highlight der Einführungsphase ist der jährliche Azubiausflug am 1. September: Am Dienstag treffen sich die Auszubildenden aller Jahrgänge im Kletterwald Schwerte, um sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und als Team zusammenzuwachsen. „Der Ausflug ist jedes Jahr ein Highlight, an das sich unsere Auszubildenden gerne zurückerinnern. Er fördert das Miteinander und erleichtert den Einstieg in eine aufregende Zeit“, sagt Adelsberger.

Weitere Informationen über die Ausbildung bei VAHLE unter: https://www.vahle.de/karriere/ausbildung-bei-vahle

Die Paul Vahle GmbH & Co. KG ist ein weltweit führender Systemanbieter für mobile Industrieanwendungen. Gegründet im Jahr 1912 mit der Erfindung der ersten Kupfer-Stromschiene durch Paul Vahle, entwickelt und produziert das Unternehmen bis heute individuelle Lösungen für Energie- und Datenübertragung, Positionierung sowie Steuerung. Zu den belieferten Branchen zählen unter anderem Krantechnik, Intralogistik, Hafentechnik, Automotive, People Mover und Amusement Rides.

Die VAHLE Group mit Hauptsitz in Kamen ist ein Familienunternehmen in vierter Generation, das nachhaltig denkt, handelt und Nachhaltigkeit möglich macht. Weltweit erzielt die Gruppe einen Umsatz von rund 200 Mio. Euro. Von den mehr als 950 Mitarbeitenden weltweit sind etwa 650 in Deutschland tätig. Mit 13 Tochtergesellschaften und Vertretungen in über 50 Ländern ist VAHLE international erfolgreich aktiv.