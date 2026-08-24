Unternehmen können eigene Fragen in repräsentative Hundehalterstudie einbringen

Im Oktober startet die nächste repräsentative Hundehalterbefragung des Rudelreports, der in Kooperation mit dem pet Fachmagazin durchgeführt wird.

Unternehmen haben dabei die Möglichkeit, eigene Fragestellungen in die Erhebung einzubringen und diese repräsentativ unter Hundehaltern in Deutschland untersuchen zu lassen.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die für konkrete Marketing-, Produkt- oder Strategieentscheidungen aktuelle Informationen aus ihrer Zielgruppe benötigen, ohne dafür eine vollständige eigene Marktforschungsstudie aufzusetzen.

Untersucht werden können beispielsweise die Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen, Kaufinteresse, Produkt- und Verpackungskonzepte, Markenwahrnehmung, Werbemittel, Kommunikationsideen oder Informationsbedürfnisse, aber auch Einstellungen und psychologische Aspekte rund um die Hundehaltung.

Auch Fragestellungen aus dem Bereich Animal Health, etwa zu Tiergesundheit, Prävention, Gesundheitsprodukten oder Services, können integriert werden.

Die teilnehmenden Unternehmen bringen mindestens drei individuelle Fragen ein. Bei der Formulierung und methodisch sinnvollen Gestaltung der Fragen werden sie unterstützt. Die Ergebnisse der jeweiligen Unternehmensfragen werden anschließend exklusiv ausgewertet und aufbereitet. Zusätzlich zur Gesamtauswertung der individuellen Fragen werden zusätzliche Analysen beispielsweise nach Geschlecht oder Generationen von Gen Z bis Boomer erfolgen.

„Gerade bei konkreten Produkt- oder Marketingentscheidungen braucht es häufig keine umfangreiche Einzelstudie. Oft reichen einige gut formulierte Fragen, um eine Idee zu überprüfen oder eine Entscheidung auf eine bessere Datengrundlage zu stellen“, sagt Dr. Jessica Schwamborn, Initiatorin des Rudelreports.

Die Deadline für die Einreichung der Fragen ist der 20. Oktober 2026. Die Ergebnisse stehen bereits Ende November zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Rudelreport und zur Beteiligung an der Studie gibt es unter www.rudelreport.de. Informationen zum Kooperationspartner sind unter www.pet-online.com abrufbar.

Über den Rudelreport

Der Rudelreport untersucht regelmäßig aktuelle Fragestellungen rund um Hundehalter, Heimtiermarkt und Tiergesundheit. Grundlage sind repräsentative Befragungen von Hundehaltern in Deutschland. Neben umfassenden Themenreports entstehen kompakte Studienformate sowie individuelle Marktforschungsprojekte für Unternehmen der Heimtierbranche und angrenzender Märkte.