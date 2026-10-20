„Unternehmen kennen ihre Cyberrisiken. Aber kennen sie auch ihre Geschäftsrisiken-“

Mit der Umsetzung der NIS2-Richtlinie investieren Unternehmen derzeit erhebliche Ressourcen in Cybersecurity, Lieferantenbewertungen, Audits und Compliance-Maßnahmen. Dennoch bleibt häufig eine zentrale Frage unbeantwortet: Welche Risiken gefährden tatsächlich die geschäftskritischen Leistungen eines Unternehmens und welche wirtschaftlichen Auswirkungen entstehen daraus?

Die Contract- und Risk-Intelligence-Plattform LEGANTA® schließt genau diese Lücke. Der Ansatz verbindet regulatorische Anforderungen erstmals mit den konkreten Kundenverpflichtungen, Geschäftsprozessen, Vorleistungen, Lieferantenbeziehungen und wirtschaftlichen Folgen eines Risikoereignisses.

Im Mittelpunkt steht eine durchgängige Ursache-Wirkungs-Kette:

Kundenvertrag ? Endleistung ? Geschäftsprozess ? Vorleistung ? Lieferant ? Vertrag ? IT-System ? Risikoereignis ? wirtschaftlicher Schaden

Dadurch wird sichtbar, welche Risiken tatsächlich Umsatzverluste, Vertragsstrafen, Lieferausfälle oder Reputationsschäden verursachen können und welche Maßnahmen den größten Beitrag zur Absicherung der Unternehmensleistung leisten.

Wenn Compliance allein nicht ausreicht

Viele Unternehmen verfügen heute über etablierte ISMS-, GRC- oder BCM-Systeme. Diese unterstützen bei der Einhaltung regulatorischer Anforderungen und bei der Dokumentation von Risiken. Häufig fehlt jedoch die Verbindung zum eigentlichen Geschäftszweck.

Die entscheidende Frage lautet nicht allein, welches System ausfallen kann. Entscheidend ist, welche Kundenleistung dadurch gefährdet wird und welche wirtschaftlichen Folgen daraus entstehen.

Ein Ausfall eines Dienstleisters, einer IT-Komponente oder eines Geschäftsprozesses wird erst dann wirklich kritisch, wenn er die Erbringung einer vertraglich zugesagten Leistung beeinträchtigt. Genau diese Zusammenhänge macht LEGANTA® transparent.

Die wirtschaftliche Perspektive auf NIS2

NIS2 fordert Unternehmen auf, Risiken systematisch zu identifizieren und geeignete Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Richtlinie beschreibt jedoch bewusst kein Modell zur wirtschaftlichen Bewertung von Risiken.

Hier setzt LEGANTA® an. Die Plattform erweitert die Compliance-Perspektive um die wirtschaftliche Sicht auf das Unternehmen. Statt Risiken ausschließlich anhand technischer oder organisatorischer Merkmale zu bewerten, werden deren Auswirkungen auf Kunden, Umsatz, Ertrag und Wertschöpfung sichtbar gemacht.

Dadurch können Unternehmen ihre Investitionen gezielter priorisieren und Ressourcen dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung entfalten.

Weniger Aufwand, bessere Prioritäten

In vielen Unternehmen werden Risiken, Lieferanten, Verträge und Maßnahmen heute in voneinander getrennten Systemen verwaltet. Die Folge sind unterschiedliche Bewertungen, redundante Analysen und hoher Abstimmungsaufwand zwischen Fachbereichen.

LEGANTA® führt diese Informationen in einem integrierten Unternehmensmodell zusammen. Dadurch entsteht ein konsistentes Bild der tatsächlichen Abhängigkeiten zwischen Verträgen, Leistungen, Prozessen, Lieferanten und Risiken.

Unternehmen erhalten nicht nur Transparenz über ihre Compliance-Situation, sondern auch eine fundierte Grundlage für betriebswirtschaftliche Entscheidungen. Investitionen können zielgerichteter gesteuert, kritische Abhängigkeiten schneller erkannt und Maßnahmen nach ihrer tatsächlichen Wirksamkeit priorisiert werden.

„NIS2 sagt Unternehmen, welche Systeme geschützt werden müssen. LEGANTA® zeigt, warum sie geschützt werden müssen.“

„NIS2 sagt Unternehmen, welche Systeme geschützt werden müssen. LEGANTA® zeigt, warum sie geschützt werden müssen, welche Kundenleistungen davon abhängen und welches wirtschaftliche Risiko tatsächlich entsteht.“

Mit diesem Ansatz verbindet LEGANTA® Compliance, Vertragsmanagement, Lieferkettensteuerung und Risikomanagement zu einem durchgängigen Modell der Unternehmensresilienz. Statt Risiken isoliert zu betrachten, werden ihre Auswirkungen auf die Wertschöpfung und die Erfüllung von Kundenverpflichtungen transparent und steuerbar.

Über LEGANTA®

LEGANTA® ist eine Contract- und Risk-Intelligence-Plattform, die Verträge, Geschäftsprozesse, Lieferketten, regulatorische Anforderungen und wirtschaftliche Risiken in einem integrierten Unternehmensmodell zusammenführt. Auf Basis des Unternehmenskreislaufs macht LEGANTA® sichtbar, wie Verpflichtungen, Abhängigkeiten und Risiken zusammenwirken und unterstützt Unternehmen dabei, Entscheidungen fundierter zu treffen, Risiken wirksamer zu steuern und ihre kritischen Leistungen nachhaltig abzusichern.