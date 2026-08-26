Unternehmensentwicklung:

Die ConSense GmbH, führender Anbieter anwenderfreundlicher Software für Qualitätsmanagement und Integrierte Managementsysteme (QMS/IMS), gewinnt mit Maguar Capital einen Partner für die nächste Wachstumsphase. Der auf B2B-Software spezialisierte Münchner Technologieinvestor investiert in das weitere Wachstum des Aachener Softwareunternehmens. Die drei geschäftsführenden Gesellschafter – Dr. Iris Bruns, Dr. Alexander Künzer und Dr. Stephan Killich – bleiben am Unternehmen beteiligt und führen ConSense gemeinsam mit Maguar in die nächste Entwicklungsphase. Für Kunden ändert sich nichts: Ansprechpartner, Standorte und das ConSense-Versprechen bleiben, wie sie sind.

Gelebte Managementsysteme seit 2003

Seit der Gründung im Jahr 2003 verfolgt ConSense ein klares Ziel: Managementsysteme sollen nicht belasten, sondern unterstützen – und vor allem im Alltag gelebt werden. Mit einer zentralen, modularen Plattform digitalisiert ConSense Qualitäts-, Compliance- und Prozess-Workflows und bündelt alle Managementthemen in einem System, von Qualität über Umwelt und Arbeitssicherheit bis zur Informationssicherheit. Heute vertrauen zahlreiche Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen auf ConSense – von sozialen Dienstleistern über Energieversorger, Logistiker und Produktionsunternehmen bis zu regulierten Branchen wie Pharma und Medizintechnik. Und einige hundertausend Anwenderinnen und Anwender in mehr als 50 Ländern arbeiten mit der Software, die in über 20 Sprachen verfügbar ist.

Was ConSense besonders macht, ist der ganzheitliche Ansatz: Software, Beratung, Schulungen und Hosting kommen aus einer Hand, mit Fokus auf Akzeptanz und nachhaltige Umsetzung. Dazu gehört auch eine aktive Community – von der ConSense EXPO über Workshops bis zum Partnerprogramm mit über 60 Branchenpartnern. An die 100 Mitarbeitende an den Standorten Aachen, Wien und Friedrichshafen entwickeln und betreuen die Lösungen, die als On-Premise-Installation ebenso wie als Cloud-Anwendung verfügbar sind.

Ein bewusstes Signal: Die Gründer bleiben an Bord

Dr. Iris Bruns, geschäftsführende Gesellschafterin von ConSense, kommentiert: „Mit Maguar haben wir den richtigen Partner gefunden, der unsere langfristige Vision für ConSense teilt und unsere unternehmerische Kultur versteht. Gemeinsam wollen wir auf dem Erreichten aufbauen, neue Wachstumschancen nutzen und ConSense konsequent weiterentwickeln.“

Dr. Alexander Künzer, geschäftsführender Gesellschafter, ergänzt: „Mit der cloud-nativen NX-Plattform haben wir das technologische Fundament für die kommenden Jahre gelegt. Darauf bauen wir jetzt mit AX die nächste Generation auf: agentische Managementsysteme, in denen KI-Agenten die gesamte Vorgabedokumentation verwalten – von Prozessen und Arbeitsanweisungen bis zu Governance, Risk und Compliance. Die Agenten halten Dokumente aktuell, konsistent und normenkonform, während die Entscheidungshoheit immer beim Menschen bleibt. Mit Maguar als Software-Experten an unserer Seite können wir diese Roadmap deutlich schneller umsetzen.“

„Wir sind stolz auf das, was wir mit dem gesamten ConSense-Team in mehr als zwanzig Jahren aufgebaut haben – allen voran auf die enge und langjährige Beziehung zu unseren Kunden“, sagt Dr. Stephan Killich, geschäftsführender Gesellschafter von ConSense. „Jetzt geht es darum, auf diesem Fundament weiterzubauen: Wir werden unsere Marktposition im deutschsprachigen Mittelstand ausbauen, unsere Go-to-Market-Organisation weiterentwickeln und Schritt für Schritt international expandieren. Maguar bringt dafür genau das richtige Netzwerk und die passende Erfahrung mit.“

Die nächste Wachstumsphase

Im Mittelpunkt der Partnerschaft stehen die Weiterentwicklung der Produkt- und Technologie-Roadmap – von der cloud-nativen NX-Plattform bis zu AX, den agentischen Managementsystemen der nächsten Generation für Vorgabedokumentation und GRC –, der Ausbau der Go-to-Market-Organisation sowie die schrittweise Internationalisierung über den DACH-Raum hinaus.

Markus Schunk, Partner bei Maguar Capital: „ConSense ist genau die Art von unternehmerisch geprägtem Softwareanbieter, mit dem wir langfristig zusammenarbeiten möchten. Das Unternehmen hat sich über mehr als zwei Jahrzehnte eine führende Marktposition in einem technologisch anspruchsvollen und regulierten Umfeld erarbeitet. Gemeinsam mit den Gründern wollen wir die weitere Skalierung unterstützen – und dabei die Kultur und den Unternehmergeist bewahren, die ConSense erfolgreich gemacht haben.“

Patrick Kitzmüller-Schütz, Director bei Maguar, ergänzt: „Besonders überzeugt haben uns die hohe Produktqualität, die tiefe Integration in geschäftskritische Kundenprozesse und die außergewöhnlich loyale sowie renommierte Kundenbasis. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem gesamten Team von ConSense und darauf, die nächste Wachstumsphase des Unternehmens gemeinsam zu gestalten.“

Die ConSense GmbH aus Aachen zählt zu den technologisch führenden Anbietern von Softwarelösungen und Services für Qualitäts- und Integrierte Managementsysteme. Sie entwickelt seit 2003 skalierbare Lösungen für Unternehmen jeder Größe mit Fokus auf einem Softwarestandard für IMS. Dahinter steht der Anspruch, komplexe Herausforderungen effizient zu lösen – mit transparenten, verständlichen und anwendungsfreundlichen Managementsystemen. ConSense setzt konsequent auf lebendige Systeme, die gezielt die Akzeptanz von Anwender:innen fördern und sie zur aktiven Nutzung einladen. Die flexiblen Lösungen unterstützen dabei, Normen und hochkomplexe regulatorische Anforderungen effizient und konform umzusetzen – von ISO-Normen über Themen wie Compliance, Cyber Security, NIS2, ISMS, Umweltmanagement und mehr. Über 1000 erfolgreich realisierte Projekte und Anwendungszahlen im sechsstelligen Bereich zeugen von der umfassenden Erfahrung und Expertise des ConSense Teams.