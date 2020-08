Unternehmensnachfolge

An den freiwilligen Rückzug aus dem eigenen Unternehmen zu denken, fällt Firmeninhabern nicht leicht. Es kostet Überwindung, sich von seinem Lebenswerk zu lösen und seinen Platz einem anderen zu überlassen. Der Unternehmensnachfolge-Experte Nils Koerber kennt das aus seiner langjährigen Beratertätigkeit und auch persönlicher Erfahrung. Und doch kann das Loslassen gelingen. Wie, das beschreibt er in seinem Buch ?Unternehmensnachfolge? ? fundiert, inspirierend und gewürzt mit einer Prise Humor.

Mehr als eine Millionen Familienunternehmen müssen in den kommenden Jahren eine Nachfolgelösung finden. Doch nicht selten scheitert die Übergabe. In 80 Prozent der Fälle ist dafür das Nicht-Loslassen-Können des Seniors verantwortlich, wie eine Studie der deutschen Unternehmerbörse zeigt.

?Der Schlüssel für eine erfolgreiche Nachfolge ist die Bereitschaft des Übergebenden, sich von seinem Lebenswerk zu emanzipieren, zu trennen und geordnet zu übergeben?, erklärt Nils Koerber in seinem Buch ?Unternehmensnachfolge?. Der erfahrende Berater weiß: Eine Unternehmensnachfolge ist etwas Hochemotionales. Gerade Familienunternehmer haben zu ihrem ?Baby?, ihrer Firma, eine ganz besondere Beziehung. Das Unternehmersein hat eine Identität und ein wärmendes Feuer geschaffen ? unabhängig davon, ob es von Erfolgen oder auch von Misserfolgen gekrönt war. Wer sein Unternehmen an einen Nachfolger übergibt, sei es innerfamiliär oder durch einen Firmenverkauf, wagt den mutigen Schritt ins Dunkel. Doch ein neuer Funke, der entfacht werden will, wartet schon auf ihn ? davon ist der frühere Familienunternehmer und heutige Spezialist für Nachfolgeregelungen überzeugt. Schließlich hat er das alles schon selbst erlebt.

Fachbücher, die die rechtlichen oder wirtschaftlichen Aspekte einer Unternehmensübergabe beleuchten, gibt es bereits zuhauf. Nils Koerber geht mit seinem Buch ?Unternehmensnachfolge? tiefer. Entstanden ist ein inspirierender Leitfaden mit vielen konkreten Beispielen und Ideen. Wer selbst eine Unternehmensnachfolge plant oder Betroffene bei ihren Entscheidungen unter-stützen möchte, findet hier viele nützliche Ratschläge. Der Autor macht Mut zum Loslassen ? denn das ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge.