Unternehmensverkäufe in Österreich: Markanter Anstieg seit Jahresbeginn, gute Stimmung am Markt erkennbar

Das auf Firmenübernahmen und Unternehmensnachfolgen spezialisierte Unternehmen Czako Partner GmbH meldet eine stark gestiegene Nachfrage nach seinen Dienstleistungen als Firmenmakler.

Obgleich der Ausbruch der Corona-Krise im März des vergangenen Jahres zu einer deutlichen Verkaufs-Zurückhaltung führte, liegen die Transaktionsvolumen bereits im ersten Quartal des heurigen Jahres über dem Gesamtvolumen des Vorjahres.

Nicht zuletzt deshalb reagiert die Czako Partner GmbH mit der Aufstockung des Teams und einer Verlegung des Bürostandortes an eine der besten Adressen Wiens – in das bekannte und leicht erreichbare Hochhaus in der Herrengasse im ersten Wiener Gemeindebezirk. Durch die Übersiedelung sollen zukünftig alle Prozesse noch leichter vonstattengehen und nachhaltige Verbesserungen eingeführt werden. Die Kunden- sowie Mitarbeiterzufriedenheit steht für die Czako Partner GmbH an erster Stelle.

„Österreichs Unternehmenslandschaft ist durch eine große Zahl an Familienbetrieben geprägt, die größtenteils dem KMU-Bereich zuzuordnen sind“, weiß der Unternehmensberater Mag. Helmut Artacker, Partner und Geschäftsführer der Czako Partner GmbH. „Rund ein Viertel dieser UnternehmerInnen plant die Unternehmensnachfolge bereits in den nächsten drei Jahren; dementsprechend stark ist derzeit die Nachfrage nach unserer Beratungstätigkeit. Hilfestellungen sind besonders in diesem Sektor von großer Bedeutung; gerade dann, wenn in diesem Bereich kaum Erfahrung vorhanden ist.“

Auf seiner Website bietet er unter anderem eine Nachfolgebörse an, auf der sich mögliche Käufer von Unternehmen einen ersten Überblick über einen Teil der angebotenen Firmen machen können. Wer an den Verkauf des eigenen Unternehmens denkt, kann sich jederzeit telefonisch oder schriftlich (über das Kontaktformular) an die Czako Partner GmbH wenden, um ein diskretes, unverbindliches und kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren. Dies ist die Basis, um eine gute Zusammenarbeit zu ermöglichen – nur so kann die Czako Partner GmbH ihr Bestes geben, um dem Kunden in seinem Tun und Handeln zu unterstützen.

„Der Ausbruch der Coronakrise führte im letzten Jahr zu einer gewissen Unsicherheit, ob denn der angestrebte Verkaufspreis in Krisenzeiten zu erzielen sei“, meint Artacker. „Doch gerade die ersten drei Monate dieses Jahres haben gezeigt, dass es eine sehr starke Nachfrage nach gesunden Unternehmen gibt und dass der Zeitpunkt für diese Thematiken gut ist. Zu unseren Aufgaben gehört es auch, eine realistische Firmenbewertung vorzunehmen und die verhandelnden Parteien auf Wunsch beim Due Diligence-Prozess zu begleiten. Unabhängig davon sollte mit der Planung eines möglichen Firmenverkaufs frühzeitig begonnen werden.“

Eine Tendenz im Markt hat Artacker während der letzten Monate beobachtet: Gekauft wird weniger der erste Betrieb, sondern mehrheitlich von UnternehmerInnen, die bereits eine oder mehrere Firmen ihr Eigen nennen. „Ein gewisser Trend zur Konsolidierung und zur Nutzung von Synergien spielt hier natürlich eine Rolle. Aber auch die Erweiterung des eigenen Firmen- & Produktportfolios ist ein immer wieder beobachtetes Kaufmotiv. Zudem tun sich erfahrene Unternehmer leichter, einzuschätzen, in welche Branchen sie einsteigen möchten.“

Mit etwa eintausend begleiteten Firmenübernahmen seit Gründung zählt die Czako Partner GmbH zu den führenden Ansprechpartnern in Österreich und kann auf eine mehr als 45-jährige Erfolgsbilanz verweisen.