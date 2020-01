Unternehmer in der Pflege haben Wertschätzung verdient / Sozial-Staatssekretärin Neukirch würdigt beim 10. sächsischen Unternehmertag des bpa die private Pflege

Die sächsische Sozial-Staatssekretärin Dagmar Neukirch hat die

Rolle privater Pflegedienste und Einrichtungen für die Sicherung der

pflegerischen Versorgung im Land betont: “Gute Pflege kann nur gelingen, wenn

sich Pflegende, aber auch Unternehmer in der Pflege wertgeschätzt und

respektiert fühlen. Gemeinsam geht es uns darum, für die Pflegebedürftigen in

Sachsen eine gute Versorgung zu ermöglichen”, sagte die Vertreterin des

Staatsministeriums für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dem 10.

sächsischen Unternehmertag des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer

Dienste e.V. (bpa) in Dresden.

Neukirch dankte den privaten Pflegeunternehmen auch für ihren wichtigen Beitrag

zum Ausbildungsangebot. Ein großer Teil der rund 4.000 in Sachsen gemeldeten

Ausbildungsstellen nach dem neuen Pflegeberufegesetz komme aus privaten Diensten

und Einrichtungen.

Der sächsische bpa-Landesvorsitzende Igor Ratzenberger betonte, Wertschätzung

drücke sich auch darin aus, den Pflegenden attraktive Gehälter zu zahlen. Bei

der Refinanzierung ständen die Kranken- und Pflegekassen sowie die

Sozialhilfeträger in der Pflicht. Allerdings stießen Pflegedienste und -heime in

den Verhandlungen mit den Kostenträgern auf Blockade- und Hinhaltetaktik. “Damit

riskieren Kassen und Kommunen weitere Versorgungslücken, weil Pflegeunternehmen

ihre Angebote nicht ausbauen können, während der Bedarf weiter steigt”, so

Ratzenberger.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr

als 11.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 700 in Sachsen) die größte

Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland.

Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe

und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa

organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 335.000

Arbeits- und circa 25.000 Ausbildungsplätze (www.youngpropflege.de,

www.facebook.com/Youngpropflege). Die Investitionen in die pflegerische

Infrastruktur liegen bei etwa 26,6 Milliarden Euro.

Pressekontakt:

Für Rückfragen: Jacqueline Kallé, Leiterin der

bpa-Landesgeschäftsstelle, Tel.: 0341/52 90 44 60, Mobil: 0162/134 13

56, www.bpa.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/17920/4500769

OTS: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Original-Content von: bpa – Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell