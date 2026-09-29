Upskill Summit 2026 in Heilbronn

Der TUM Campus Heilbronn beteiligt sich mit Beiträgen zu Weiterbildungsentscheidungen, Talententwicklung, KI-gestützter Lehre und dem Mittelstand Zukunftslab.

Spannende Einblicke in die Zukunft der Weiterbildung bietet der Upskill Summit am Donnerstag, 12. November 2026,von 10 bis 17 Uhr in der Aula am Bildungscampus Heilbronn. Das gemeinsam von TUM Campus Heilbronn, DHBW CAS, Fraunhofer IAO, Global Upskill, dem Heilbronner Institut für Lebenslanges Lernen (HILL) und der ETH Zürich organisierte Event richtet sich insbesondere an Verantwortliche aus den Bereichen Personal, Transformation und Weiterbildung, an Geschäftsleitungen sowie alle, die Lernen und Kompetenzentwicklung in Unternehmen strategisch gestalten und weiterentwickeln möchten.

Mittelstand Zukunftslab beim Speed Geeking

Neben klassischen Vorträgen und Diskussionsformaten stehen erstmals interaktive Elemente wie Speed Geekingauf dem Programm: Von 14.40 bis 16 Uhr lernen die Teilnehmenden im Foyer der Aula in kurzen, intensiven Sessions innovative Projekte, neue Ansätze und Best Practices kennen. Dabei kommen sie direkt mit den verantwortlichen Expertinnen und Experten ins Gespräch. Der TUM Campus Heilbronn und Co-Founderin Tetyana Lytvyn stellen dort das „Mittelstand-Zukunftslab“ unter dem Motto „Wo Talente auf Unternehmenspraxis treffen“ vor. Das Mittelstand-Zukunftslab, das am TUM CampusHeilbronn gegründet wurde, bringt Unternehmen mit engagierten Studierenden führender Hochschulenzusammen. In interdisziplinären Projektteams entwickeln sie innerhalb weniger Wochen praxisnahe Lösungen für reale unternehmerische Herausforderungen. Gleichzeitig erhalten Unternehmen Zugang zu hochqualifizierten Nachwuchstalenten und profitieren von neuen Perspektiven auf Themen wie Automatisierung und Prozessoptimierung.

Masterclasses zu Weiterbildung und Talententwicklung

Ergänzend dazu wurde das Angebot an praxisnahen Masterclasses weiter ausgebaut. Hier bietet Philipp Lergetporer, Professor für Economics am TUM CampusHeilbronn, von 11.10 bis 12.30 Uhr in Konferenzraum 1 eine Masterclass zum Thema „Weiterbildungsentscheidungen vor dem Hintergrund des technologischen Wandels“ an. Anhand aktueller Forschungsergebnisse zu deutschen Unternehmen und Beschäftigten stehen dort folgende Leitfragen im Fokus: Was beeinflusst die Weiterbildungsentscheidungen von Mitarbeitenden – und wann sind Unternehmen bereit, in Weiterbildung zu investieren? Welche Rolle spielt Weiterbildung bei der Bewältigung von technologischem Wandel und Fachkräftemangel? Zudem erhalten Teilnehmende einenAusblick auf die Bedeutung von KI für den zukünftigen Weiterbildungsbedarf.

Zeitgleich tritt Carolin Ackermann, Manager Vertrieb & Netzwerke am TUM Campus Heilbronn, in der Aula als Speakerin bei Masterclass 4 auf. Gemeinsam mit Marcel Springer (Schwarz Corporate Solutions) wird sie über„Exzellenz in der Talententwicklung: Einblicke in die Unternehmen der Schwarz Gruppe“ sprechen.

KI-gestützte Lehre mit OneTutor

Von 13.45 bis 14.15 Uhr präsentiert sich zudem ein Start-up, das aus der TUM hervorgegangen ist: Philipp Csistian, CEO der Lernplattform OneTutor, tritt als Speaker im Rahmen des Programmpunkts „Innovation Pitches: KI und digitale Lernlösungen in der Weiterbildung“ auf. In seinemVortrag mit dem Thema „KI in der Lehre mit 50 Hochschulen – was bedeutet dies für die (Weiter)-bildung?“stellt er OneTutor vor. Die Plattform unterstützt Lernende mit KI-gestützten Lernbegleitern, die Wissenstransfer, Motivation und Lernerfolg fördern. Auf Basis von Daten aus dem praktischen Einsatz an über 50 Institutionen mit mehr als 42.000 Lernenden sowie Erkenntnissen aus der wissenschaftlichen Begleitstudie Affectiveness zeigt Csistian, was KI-gestützte Lehre heute tatsächlich leisten kann, wo ihre Grenzen liegen und welche Schlussfolgerungen sich daraus für die berufliche Weiterbildung ableiten lassen.

Weitere Informationen zum Programm sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es auf Upskill Summit – STAUNEN, ERLEBEN, MITMACHEN.