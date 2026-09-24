Uran: Zwei Strategien für Nordamerikas Brennstoffversorgung

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp.! Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit IsoEnergy und Uranium Energy. · Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 24.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Der Uranmarkt befindet sich in einer Phase struktureller Veränderungen. Während zahlreiche Staaten ihre Kernenergieprogramme ausbauen oder die Laufzeiten bestehender Reaktoren verlängern, gewinnt die langfristige Versorgung mit Kernbrennstoffen an Bedeutung. Insbesondere die USA verfolgen das Ziel, ihre Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten zu reduzieren und zusätzliche heimische Kapazitäten entlang der nuklearen Wertschöpfungskette aufzubauen. Dazu gehören neben der Uranförderung auch die chemische Umwandlung und Anreicherung des Rohstoffs.

Zusätzliche Impulse kommen vom steigenden Strombedarf der Industrie und großer Rechenzentren. Der geplante Ausbau der Kernenergie führt jedoch nicht automatisch zu höheren Uranpreisen: Entscheidend bleiben das tatsächliche Wachstum der Reaktorflotte, langfristige Lieferverträge sowie die Entwicklung des weltweiten Uranangebots.

Zwei nordamerikanische Unternehmen verfolgen in diesem Umfeld unterschiedliche…

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Redaktionelle Einordnung: Tatsachenangaben beruhen auf den im Quellenblock genannten öffentlich zugänglichen Primärquellen. Unternehmensziele, Planungen und Schätzungen sind keine Zusagen; tatsächliche Entwicklungen können wesentlich abweichen.

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Dieser Artikel wurde von einem nicht namentlich genannten freien Journalisten im Auftrag der SRC swiss resource capital AG erstellt. Vor Veröffentlichung wurde der Beitrag den behandelten Unternehmen nicht zur fachlichen Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Der freie Journalist hält zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Long- bzw. Short-Positionen in Bezug auf IsoEnergy Ltd. oder Uranium Energy Corp. Für SRC, ihre Organmitglieder, die an der Erstellung beteiligten Mitarbeitenden sowie verbundene Personen liegen nach den zum Veröffentlichungszeitpunkt vorliegenden Informationen keine offenzulegenden Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr an den behandelten Unternehmen vor; künftige Transaktionen bleiben vorbehalten. IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp. halten keine Beteiligung von 5 % oder mehr an der SRC.

Disclaimer und rechtliche Hinweise

SRC swiss resource capital AG – IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp.

Informations- und Quellenstand: 22. September 2026

1. Quellen und redaktionelle Methodik

Der Beitrag basiert auf öffentlich zugänglichen Unternehmensmitteilungen, Finanzinformationen, technischen beziehungsweise wirtschaftlichen Projektunterlagen, behördlichen Informationen und weiteren Originalquellen. Unternehmensangaben, Prognosen und Nicht-GAAP-Kennzahlen werden als solche kenntlich gemacht.

IsoEnergy Ltd.:

Unternehmensmeldung vom 4. August 2026 zur Vereinbarung mit DISA Technologies über die Gründung der DISA Uranium Corporation. https://isoenergy.ca/…

Unternehmensmeldung vom 19. August 2026 zum Abschluss der DISA-Transaktion. https://isoenergy.ca/…

Unternehmensmeldung vom 24. August 2026 zur Explorationsvereinbarung mit Kineepik Métis Local Inc. https://www.isoenergy.ca/…

Unternehmensmeldung vom 8. September 2026 zu den Ergebnissen des Sommerbohrprogramms auf Larocque East. https://isoenergy.ca/…

Technischer Bericht zur Larocque-East-Lagerstätte vom 4. August 2022 sowie ergänzende Unternehmensinformationen zur aktuellen Hurricane-Mineralressource. Die Ressource ist nicht mit einer Mineralreserve gleichzusetzen.

Uranium Energy Corp.:

Unternehmensmeldung vom 8. April 2026 zum Produktionsbeginn bei Burke Hollow. https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1134

Unternehmensmeldung vom 23. März 2026 zur erweiterten Produktion bei Christensen Ranch und zum NRC-Docketing der geplanten Konversionsanlage. https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=1133

Quartalsmitteilung vom 9. Juni 2026 zu den Ergebnissen des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2026 sowie die zugehörigen Finanzberichte.

Initial Economic Assessment des Roughrider-Projekts vom November 2024. https://www.uraniumenergy.com/news/releases/index.php?content_id=1073

Unternehmensmeldung vom 22. September 2026 zur Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen 2026 am 29. September 2026. https://www.uraniumenergy.com/news/releases/2026/index.php?content_id=1140

U.S. Department of Energy: Informationen zum Verbot russischer LEU-Importe und zu befristeten Ausnahmegenehmigungen. https://www.energy.gov/ne/russian-uranium-ban-waiver-guidance

Die im Artikel enthaltenen Angaben zu Mineralressourcen, Bohrergebnissen, Produktionsmengen, wirtschaftlichen Kennzahlen, Projektplanungen und Finanzdaten stammen überwiegend aus Veröffentlichungen der jeweiligen Unternehmen. Sie wurden weder vom Verfasser noch von der SRC swiss resource capital AG unabhängig technisch überprüft, durch eigene Berechnungen bestätigt oder durch externe Gutachten verifiziert.

Die wirtschaftlichen Kennzahlen des Roughrider-Projekts beruhen auf den Annahmen der veröffentlichten Initial Economic Assessment. Die dargestellten radiometrischen Bohrergebnisse von IsoEnergy sind nicht mit analytisch bestätigten Urangehalten gleichzusetzen.

2. Entgeltliche Marketingmitteilung und Interessenkonflikte

Die SRC swiss resource capital AG unterhält mit IsoEnergy Ltd. und Uranium Energy Corp. entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge.

Der Beitrag wurde im Auftrag der SRC swiss resource capital AG erstellt und verbreitet. Aus den entgeltlichen Marketing- und Kommunikationsbeziehungen ergibt sich ein potenzieller Interessenkonflikt, da SRC ein wirtschaftliches Interesse an den Geschäftsbeziehungen zu den porträtierten Unternehmen hat.

Die Auswahl der vorgestellten Gesellschaften und die Darstellung ihrer Aktivitäten können durch diese Geschäftsbeziehungen beeinflusst sein. Die Veröffentlichung ist deshalb als Werbung beziehungsweise entgeltliche Marketingmitteilung zu kennzeichnen.

Es handelt sich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.

Die Unternehmen wurden vor Veröffentlichung nicht um eine fachliche Prüfung oder Freigabe des Beitrags gebeten.

3. Autor, Positionen und weitere Interessenkonflikte

Der Artikel wurde von einem nicht namentlich genannten freien Journalisten erstellt. Der freie Journalist hält zum Veröffentlichungszeitpunkt keine Aktien, Optionen, Warrants, Derivate oder Long- beziehungsweise Short-Positionen in Bezug auf IsoEnergy Ltd. oder Uranium Energy Corp.

Für SRC, ihre Organmitglieder, die an der Erstellung beteiligten Mitarbeitenden sowie verbundene Personen liegen nach den zum Veröffentlichungszeitpunkt vorliegenden Informationen keine offenzulegenden Netto-Long- oder Netto-Short-Positionen von 0,5 % oder mehr an den behandelten Unternehmen vor. Künftige Transaktionen bleiben vorbehalten.

Die Positionsfreiheit des freien Journalisten beseitigt nicht den unter Punkt 2 offengelegten Interessenkonflikt aus den entgeltlichen Geschäftsbeziehungen.

4. Keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung

Die Veröffentlichung dient ausschließlich allgemeinen Informations- und Marketingzwecken. Sie stellt weder eine individuelle Anlageberatung noch eine auf die persönlichen Verhältnisse einzelner Anleger zugeschnittene Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren dar.

Die dargestellten Informationen berücksichtigen insbesondere nicht die individuellen Anlageziele, finanziellen Verhältnisse, Kenntnisse oder Risikopräferenzen der Leser.

Die Veröffentlichung ist weder ein Wertpapierprospekt noch ein Ersatz für die Prüfung der offiziellen Unternehmensunterlagen.

Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung eigene Recherchen durchführen, die aktuellen Unternehmensberichte, technischen Berichte und gegebenenfalls vorhandenen Wertpapierprospekte berücksichtigen sowie bei Bedarf unabhängige fachkundige Beratung in Anspruch nehmen.

5. Besondere Risiken bei Uranunternehmen

Investitionen in Aktien von Uranexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Hierzu zählen insbesondere Schwankungen des Uranpreises, Veränderungen der weltweiten Nachfrage nach Kernbrennstoffen, politische und regulatorische Eingriffe, Verzögerungen bei Genehmigungsverfahren, Umweltauflagen, technische Schwierigkeiten, Kostenüberschreitungen, Finanzierungsrisiken und mögliche Verwässerungen durch Kapitalmaßnahmen.

Bei Explorations- und Entwicklungsprojekten besteht zudem das Risiko, dass Mineralressourcen nicht wirtschaftlich abgebaut werden können oder geplante Produktionsvorhaben nicht realisiert werden.

Mineralressourcen sind nicht mit wirtschaftlich gewinnbaren Mineralreserven gleichzusetzen. Insbesondere abgeleitete Ressourcen (Inferred) unterliegen einer erhöhten geologischen Unsicherheit.

Radiometrische Messungen im Rahmen von Uranbohrprogrammen stellen keine abschließenden analytischen Nachweise für bestimmte Urangehalte dar.

Wirtschaftlichkeitsstudien wie eine Initial Economic Assessment oder PFS beruhen auf Annahmen zu Rohstoffpreisen, Investitionskosten, Betriebskosten, Produktionsmengen und weiteren Einflussfaktoren. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Annahmen abweichen.

Der Erwerb der genannten Aktien ist spekulativ und kann zum teilweisen oder vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.

6. Zukunftsgerichtete Aussagen

Der Artikel enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen über Explorationserfolge, Mineralressourcenerweiterungen, geplante Produktionssteigerungen, Projektentwicklungen, Genehmigungsverfahren, Investitionen, zukünftige Betriebskosten und die Entwicklung des Uranmarktes.

Solche Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Erwartungen, Planungen und Annahmen der jeweiligen Unternehmen.

Sie unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, die außerhalb des Einflussbereichs der Unternehmen liegen können.

Die tatsächlichen Entwicklungen und wirtschaftlichen Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten Erwartungen abweichen.

Weder der Verfasser noch SRC swiss resource capital AG übernehmen eine Gewähr dafür, dass angekündigte Projekte, Produktionsziele oder wirtschaftliche Prognosen tatsächlich realisiert werden.

7. Haftung, Aktualität und externe Links

Alle Informationen wurden nach bestem Wissen und mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen.

Eine unabhängige technische, rechtliche, finanzielle oder bewertende Prüfung durch den Verfasser oder die SRC swiss resource capital AG findet nicht statt. Für Inhalte externer Internetseiten sind deren jeweilige Betreiber verantwortlich; eine laufende Prüfung verlinkter Seiten findet nicht statt.

Eine Haftung wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Schäden, die auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln beruhen, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für zwingende gesetzliche Haftungstatbestände sowie für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.

Für Anlageentscheidungen sind die jeweils aktuellen offiziellen Unternehmensveröffentlichungen, Finanzberichte, technischen Berichte und gegebenenfalls Wertpapierprospekte maßgeblich. Bei kanadischen Mineralprojekten sollten insbesondere die einschlägigen technischen Berichte gemäß NI 43-101 berücksichtigt werden.

Keine Anlageberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

Der Beitrag gibt den Informations- und Quellenstand vom 22. September 2026 wieder. Die am 22. September 2026 angekündigten UEC-Geschäftsjahreszahlen für den 29. September 2026 sind nicht berücksichtigt. Nach dem Quellenstand veröffentlichte Informationen oder eingetretene Entwicklungen können einzelne Aussagen überholen; eine Verpflichtung zur laufenden Aktualisierung besteht nicht.

8. Einsatz KI-gestützter Systeme

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9. Urheberrecht und Verbreitung

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