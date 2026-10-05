Uranmarkt vor wachsender Angebotslücke

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Anzeige/Werbung – Dieser Beitrag wird im Namen von Premier American Uranium Inc. und Uranium Royalty Corp. verbreitet. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte IR-Beraterverträge. Ersteller/Herausgeber: SRC swiss resource capital AG

Mehr Investitionen bringen Bewegung in den Uranmarkt: Laut NEA und IAEA flossen 2023/2024 mehr als 1,78 Milliarden US-Dollar in Exploration und Minenentwicklung, rund 46 Prozent mehr als 2021/2022. Die zusammengefasste Uranförderung stieg gegenüber diesem Vergleichszeitraum um etwa 20 Prozent. Dennoch erwartet Benchmark Mineral Intelligence für 2026 ein leichtes Defizit und für 2027 eine Lücke zwischen Minenangebot und Bedarf von 18 Prozent der Nachfrage. Zusätzliche Versorgung aus Lagerbeständen und anderen sekundären Quellen ist davon zu unterscheiden.

Neue Uranminen benötigen lange Vorlaufzeiten. Gleichzeitig verstärken steigender Strombedarf und Rechenzentren das Interesse an Kernenergie. Der am 1. Januar 2025 betriebene Reaktorbestand benötigte laut NEA und IAEA jährlich rund 64.500 Tonnen Uran. Für 2050 sehen die Ausbauszenarien einen Jahresbedarf von 84.800 bis 143.900 Tonnen vor. Ausreichende Ressourcen allein sichern die Versorgung jedoch nicht: Entscheidend sind Investitionen, Genehmigungen und die rechtzeitige Umsetzung neuer Projekte.

China verfügt laut Benchmark über rund 68 Gigawatt elektrische Kernkraftleistung (GWe); weitere 42 GWe befinden sich im Bau und 26 GWe sind geplant. Kleine modulare Reaktoren (SMRs) könnten zusätzlichen Bedarf schaffen. Auf Kasachstan entfielen 2024 rund 39 Prozent der weltweiten Minenförderung, Schwefelsäureengpässe können dort das Wachstum begrenzen. In Kanada führten technische Probleme der Schwefelsäureanlage bei McClean Lake im Juli 2026 vorübergehend zum Förderstopp bei Cigar Lake. Seit 14. Juli läuft die Mine wieder.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – entwickelt Uranprojekte in fünf bedeutenden US-Uranrevieren. Beim Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico wurde das Bohrprogramm laut Mitteilung vom 13. Juli 2026 abgeschlossen. Die gewonnenen Proben dienen metallurgischen Tests, die die Uranrückgewinnung durch Haufenlaugung optimieren und künftige Wirtschaftlichkeitsstudien unterstützen sollen. Das diesjährige Explorationsprogramm bei Kaycee in Wyoming läuft. Cyclone zählt ebenfalls zu den Kernprojekten. Fortschritte bei Tests und Exploration sollten die Projektentwicklung voranbringen und die Firma interessanter machen.

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – bezeichnet sich als einziges auf Uran fokussiertes Royalty-Unternehmen. Das Geschäftsmodell umfasst Förderabgabenrechte, Streaming-Rechte, Finanzierungen, Beteiligungen und physisches Uran. Zum Portfolio gehören Royalty-Rechte an Teilen der Förderung beziehungsweise Gewinne von McArthur River und Cigar Lake. Am 27. Juli 2026 wurden Uranium Royalty und rund 92 Prozent der betreffenden Sweetwater-Gesellschaften unter einer neuen US-Muttergesellschaft zusammengeführt. Sie heißt ebenfalls Uranium Royalty Corp.; „New URC“ ist eine Unterscheidungsbezeichnung. Trona-/Soda-Asche-Royalties sowie Land- und Mineralrechte diversifizieren das Geschäft. Nach Unternehmensangaben verfügt die Gruppe über die größte Landposition in Wyoming. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027, den drei Monaten bis 31. Juli 2026, erzielte sie 16,3 Millionen US-Dollar Rekord-Nettogewinn. Fazit: Metallurgische Tests und Exploration bei Premier sowie die Entwicklung des erweiterten Royalty-Portfolios bleiben wichtige Fortschrittsindikatoren; Genehmigungen, Finanzierung und Uranpreise bestimmen die Chancen mit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/ -) und Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -).

Weitere Brancheninformationen bietet der Uranreport 2026/03: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage: NEA/IAEA, „Uranium 2026“, Mitteilung vom 14.09.2026; Benchmark Mineral Intelligence, Marktanalyse vom 15.09.2026; World Nuclear Association, Uranförderung 2024; Cameco, Betriebsmitteilungen vom 01. und 14.07.2026. Unternehmensquellen: Premier American Uranium, Cebolleta-Meldung vom 13.07.2026 und Kaycee-Projektseite; Uranium Royalty, Transaktionsmeldung vom 27.07.2026, Quartalsmeldung vom 14.09.2026 und Royalty-Projektseiten.

NEA/IAEA