USA: Neue Atomstromverträge rücken Uran in den Fokus

…erweitertes Portfolio.

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Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung vorgesehen: 15.10.2026, 15:00 Uhr Berlin/Zürich.

+++ Atomstromverträge stärken die Uranperspektive +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. Oktober 2026 vereinbarten Google und Constellation einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag. Der Vertrag mit dem US-Kraftwerksbetreiber soll 890 Megawatt zusätzliche Kernkraftkapazität durch Leistungssteigerungen bestehender US-Anlagen ermöglichen. Constellation plant dafür Investitionen von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar.

Der von Cameco veröffentlichte Spotpreis lag am 30. September bei 89,63 US-Dollar je Pfund U?O?, gegenüber 48,38 US-Dollar vier Jahre zuvor: ein Plus von 85,3 Prozent. Zwischenzeitliche Rückgänge zeigen die Schwankungsanfälligkeit. Langfristige Stromverträge können Investitionen in zusätzliche Kernkraftkapazität unterstützen.

Laut US-Energiebehörde EIA hatten 2025 93 Prozent der Uranlieferungen ausländischen Ursprung, nach 92 Prozent im Vorjahr. Kanada, Kasachstan und Australien führten die Herkunftsliste an. Erfasst werden gekaufte Liefermengen an US-Kernkraftwerksbetreiber, nicht der unmittelbare Reaktorverbrauch. Das unterstreicht die Bedeutung verlässlicher Lieferketten.

Premier American Uranium treibt Cebolleta voran

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – entwickelt US-Uranprojekte. Beim Projekt Cebolleta in New Mexico meldete das Unternehmen am 13. Juli abgeschlossene Probenbohrungen. Metallurgische Tests sollen die Haufenlaugung optimieren und eine für 2027 geplante Aktualisierung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung unterstützen.

Bei Kaycee in Wyoming meldete Premier am 7. Oktober 0,064 Prozent eU?O? über 10 Fuß in Bohrung WD26-012, zwischen 859,5 und 869,5 Fuß. Der Gehalt ist radiometrisch abgeleitet. Laut Unternehmen entspricht die Bohrlochlänge ungefähr der wahren Mächtigkeit oder überschreitet sie geringfügig.

Uranium Royalty erweitert sein Portfolio

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – schloss am 27. Juli die Sweetwater-Transaktion ab. Beteiligungen von rund 92 Prozent an den betreffenden Sweetwater-Gesellschaften wurden unter der neuen US-Muttergesellschaft Uranium Royalty Corp. mit dem bisherigen Unternehmen zusammengeführt. Trona-Royalties sowie Land- und Mineralrechte ergänzen nun das Uranportfolio. „New URC“ war die Kurzbezeichnung der Muttergesellschaft.

Für das am 31. Juli beendete erste Geschäftsquartal 2027 meldete Uranium Royalty einen Rekord-Nettogewinn von 16,3 Millionen US-Dollar. Neben Uranverkäufen beeinflussten Bewertungs- und Währungsgewinne sowie gegenläufige Transaktionskosten das Ergebnis. Royalty-Rechte an McArthur River und Cigar Lake ergänzen das Portfolio; sie garantieren keine laufenden Zahlungen.

Fazit: Premier American Uranium und Uranium Royalty vor Meilensteinen

Langfristige Atomstromverträge stützen die Perspektive des Uranmarktes. Bei Premier zählen Metallurgietests und weitere Bohrungen, bei Uranium Royalty die Entwicklung des erweiterten Portfolios. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Uranaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten trotz positiver Branchensignale keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Premier American Uranium https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ und Uranium Royalty https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/

Weiterführende Informationen bietet unser Uran Report 2026/03: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

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Quellen: Google/Constellation, 06.10.2026