USA: Neue Atomstromverträge rücken Uran in den Fokus

Google vereinbart langfristigen Atomstrombezug. Bei einem Spotpreis von rund 90 US-Dollar je Pfund setzen Premier American Uranium und Uranium Royalty auf Projektfortschritte und ein erweitertes Portfolio.

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Premier American Uranium Inc. und Uranium Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden entgeltliche, erfolgsunabhängige IR-Beraterverträge. Autorin: Ingrid Heinritzi. Erstveröffentlichung vorgesehen: 15.10.2026, 15:00 Uhr Berlin/Zürich.

+++ Atomstromverträge stärken die Uranperspektive +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. Oktober 2026 vereinbarten Google und Constellation einen 20-jährigen Stromabnahmevertrag. Der Vertrag mit dem US-Kraftwerksbetreiber soll 890 Megawatt zusätzliche Kernkraftkapazität durch Leistungssteigerungen bestehender US-Anlagen ermöglichen. Constellation plant dafür Investitionen von mehr als 4,3 Milliarden US-Dollar.

Der von Cameco veröffentlichte Spotpreis lag am 30. September bei 89,63 US-Dollar je Pfund U?O?, gegenüber 48,38 US-Dollar vier Jahre zuvor: ein Plus von 85,3 Prozent. Zwischenzeitliche Rückgänge zeigen die Schwankungsanfälligkeit. Langfristige Stromverträge können Investitionen in zusätzliche Kernkraftkapazität unterstützen.

Laut US-Energiebehörde EIA hatten 2025 93 Prozent der Uranlieferungen ausländischen Ursprung, nach 92 Prozent im Vorjahr. Kanada, Kasachstan und Australien führten die Herkunftsliste an. Erfasst werden gekaufte Liefermengen an US-Kernkraftwerksbetreiber, nicht der unmittelbare Reaktorverbrauch. Das unterstreicht die Bedeutung verlässlicher Lieferketten.

Premier American Uranium treibt Cebolleta voran

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – entwickelt US-Uranprojekte. Beim Projekt Cebolleta in New Mexico meldete das Unternehmen am 13. Juli abgeschlossene Probenbohrungen. Metallurgische Tests sollen die Haufenlaugung optimieren und eine für 2027 geplante Aktualisierung der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsbewertung unterstützen.

Bei Kaycee in Wyoming meldete Premier am 7. Oktober 0,064 Prozent eU?O? über 10 Fuß in Bohrung WD26-012, zwischen 859,5 und 869,5 Fuß. Der Gehalt ist radiometrisch abgeleitet. Laut Unternehmen entspricht die Bohrlochlänge ungefähr der wahren Mächtigkeit oder überschreitet sie geringfügig.

Uranium Royalty erweitert sein Portfolio

Uranium Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-royalty-corp/ – schloss am 27. Juli die Sweetwater-Transaktion ab. Beteiligungen von rund 92 Prozent an den betreffenden Sweetwater-Gesellschaften wurden unter der neuen US-Muttergesellschaft Uranium Royalty Corp. mit dem bisherigen Unternehmen zusammengeführt. Trona-Royalties sowie Land- und Mineralrechte ergänzen nun das Uranportfolio. „New URC“ war die Kurzbezeichnung der Muttergesellschaft.

Für das am 31. Juli beendete erste Geschäftsquartal 2027 meldete Uranium Royalty einen Rekord-Nettogewinn von 16,3 Millionen US-Dollar. Neben Uranverkäufen beeinflussten Bewertungs- und Währungsgewinne sowie gegenläufige Transaktionskosten das Ergebnis. Royalty-Rechte an McArthur River und Cigar Lake ergänzen das Portfolio; sie garantieren keine laufenden Zahlungen.

Fazit: Premier American Uranium und Uranium Royalty vor Meilensteinen

Langfristige Atomstromverträge stützen die Perspektive des Uranmarktes. Bei Premier zählen Metallurgietests und weitere Bohrungen, bei Uranium Royalty die Entwicklung des erweiterten Portfolios. Finanzierung und Umsetzung bleiben entscheidend. Uranaktien tragen zusätzliche Unternehmensrisiken und bieten trotz positiver Branchensignale keine Kurssicherheit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: Premier American Uranium https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ und Uranium Royalty https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-royalty-corp/

Weiterführende Informationen bietet unser Uran Report 2026/03: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews: https://www.rohstoff-tv.com/ und https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

Quellen: Google/Constellation, 06.10.2026 · Cameco/Preisdaten, Stand 30.09.2026 · EIA/Uranium Marketing Annual Report, revidiert 13.08.2026 · Premier/Cebolleta, 13.07.2026 · Premier/Kaycee, 07.10.2026 · Uranium Royalty/Sweetwater, 27.07.2026 · Uranium Royalty/Quartalsergebnis, 14.09.2026 · Uranium Royalty/SEC-Quartalsbericht zum 31.07.2026 · Uranium Royalty/Royalty-Rechte, Abruf 14.10.2026

Intro Bild: Uranium Royalty

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV, soweit anwendbar: Marc Ollinger. Emittenten: Premier American Uranium Inc. (TSXV: PUR) und Uranium Royalty Corp. (NASDAQ: UROY). Die bezahlten IR-Verträge begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung. Stand 14.10.2026: Weder die Autorin noch die SRC swiss resource capital AG oder mit ihr verbundene Unternehmen halten Aktien, Optionen, Warrants, Zertifikate, Derivate oder sonstige Long-/Short-Positionen in Wertpapieren der genannten Emittenten. Künftige Käufe oder Verkäufe sind möglich. Keiner der Emittenten ist mit 5 Prozent oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Vorabprüfung: Die Emittenten haben den Artikel nicht zur Prüfung oder Freigabe erhalten.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand: 14.10.2026. Öffentliche Quellen wurden abgeglichen; Unternehmensangaben sind nicht unabhängig. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. QPs der Originalmeldungen von Premier: J.J. Brown, P.G., SME-RM, Vice President Exploration, für Kaycee; Mike Thompson, C.P.G., Berater und Cebolleta-Projektmanager, für die Probenbohrungen; Terry McNulty, PE, Unternehmensberater, für weitere technische Angaben zum Arbeitsprogramm 2026; Mark B. Mathisen, C.P.G., SLR, für die PEA und Ressourcenschätzung. Brown ist als Führungskraft nicht unabhängig; für die genannten Berater wird hier keine Unabhängigkeit bestätigt. Zu Uranium Royalty werden Transaktions- und Finanzangaben wiedergegeben, keine eigene Ressourcen- oder Reservenschätzung. Daraus folgt keine Freigabe dieses Artikels. eU?O? bezeichnet radiometrisch abgeleitete Äquivalentgehalte; bei den Kaycee-Ergebnissen wurde keine Korrektur für radiometrisches Ungleichgewicht vorgenommen. Ressourcen sind keine Reserven; ihre Wirtschaftlichkeit ist damit nicht nachgewiesen. Studien und Zeitpläne setzen unter anderem Finanzierung, Genehmigungen und erfolgreiche metallurgische Tests voraus. Explorations-, Geologie-, Metallurgie-, Umwelt-, Genehmigungs-, Finanzierungs-, Verwässerungs-, Uranpreis- und Währungsrisiken sowie bei Uranium Royalty Betreiber-, Vertrags-, Verschuldungs- und Integrationsrisiken können Ergebnisse wesentlich verändern und zum Totalverlust führen. Keine routinemäßige Aktualisierung vorgesehen; gesetzliche Pflichten bleiben unberührt.

Hinweise und Haftung

Bezahlte Marketingmitteilung, keine unabhängige Finanzanalyse, individuelle Anlageberatung oder Kaufaufforderung; kein Wertpapierangebot. Persönliche Anlageverhältnisse werden nicht geprüft. Keine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität. Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen; ausgenommen sind Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit, zwingende Haftung und Verletzungen wesentlicher Pflichten. Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist sie auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. Für externe Seiten sind deren Betreiber verantwortlich; eigene gesetzliche Verantwortung bleibt unberührt. KI wurde für Recherche und Bearbeitung eingesetzt. Redaktionelle Verantwortung und menschliche Schlussprüfung verbleiben bei SRC. © 2026 SRC. Weiterverbreitung mit Zustimmung oder gesetzlicher Erlaubnis.