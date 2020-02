ValueLabs erwirbt das ikonische Designunternehmen Indi Design

ValueLabs, ein globaler Anbieter von

Technologiedienstleistungen, hat eines der ikonischsten Designunternehmen

Indiens, Indi Design Private Limited, erworben. Mit dieser Übernahme erweitert

ValueLabs sein Angebot im Lösungssegment um Marken- und Unternehmensberatung.

Indi Design wurde 2009 von Sudhir Sharma gegründet. Das Unternehmen ist sehr

bekannt für die Arbeit im Bereich Markendesign für Bajaj Auto, ICICI Bank, Bajaj

Finserv und Varroc. Mit Partnerbüros in Shanghai, Sao Paulo, Hanoi und Riyadh

hat sich Indi Design zunehmend in der Managementberatung, im Organisationsdesign

und in der Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen, Umgebungen und digitalen

Erfahrungen engagiert. Indi Design gibt außerdem Indiens einzige

Design-Zeitschrift “Pool / Design India” heraus und ist Gastgeber der “India–s

Best Design Awards”.

Sudhir Sharma ist ein hoch angesehener Vordenker in der Design-Community. Er war

in der Jury der ersten Cannes Lions for Design 2008, Adfest, Spikes Asia, Dutch

Design Awards, Design Turkey, IXDA New York. Er ist Mitglied des indischen

Designrats und ein Alumnus des Weltwirtschaftsforums (WEF) im Global Council for

Design.

Sudhir Sharma kommentierte die Übernahme wie folgt: “Wenn Design und Technik

zusammenkommen, schaffen wir neue Maßstäbe für Kreativität und Innovation. Die

Technik organisiert das Design-Denken auf eine Weise neu, die früher nicht

möglich war. Mein gesamtes Team und ich sind begeistert von den Möglichkeiten,

die diese Entwicklung eröffnet”.

Arjun Rao, CEO von ValueLabs, sagte: “Der Ansatz von Indi Design passt sehr gut

zu unserer digitalen Flywheel(TM). Er bringt unsere Geschäftsstrategie und

UX-Angebote auf ein viel höheres Niveau und verbessert das gesamte Wertangebot,

das wir unseren Kunden bieten. Mit dieser erstklassigen Design- und

UX-Fähigkeit, die von allen Dingen der Technik in den Bereichen Daten & Analyse,

Automatisierung und Produktentwicklung angetrieben wird, haben wir jetzt ein

Paket, das nicht viele auf der Welt anbieten können!”

Die preisgekrönte interne UX-Gruppe von ValueLabs hat ihre Position in der

Designbranche bereits weiter ausgebaut. Die Kunden von ValueLabs erhalten jetzt

Zugang zu den Angeboten von Indi Design, die das Markendenken zusammen mit einem

umfassenden Design-Hintergrund vermitteln.

Informationen zu ValueLabs

ValueLabs (https://www.valuelabs.com/) ist ein globales Technologieunternehmen

für Produktentwicklung, Datentechnologie und digitale Dienste. Die von The

Digital Flywheel(TM) betriebenen ValueLabs bieten End-to-End-Lösungen in den

Bereichen Kundenerlebnis, Daten und Analytik, Produktentwicklung sowie

Automation. In den vergangenen 22 Jahren konnte das Unternehmen weltweit auf 30

Standorte, 5.500 Mitarbeiter und 150 Kunden wachsen und wurde 2019 von Seiten

der Kunden mit einem branchenführenden NPS (Net Promoter Score) von über 75

ausgezeichnet.

Informationen zu Indi Design

Indi Design ist ein internationales Beratungsunternehmen für Marken, Design und

Innovation. Indi Design wurde in Pune, Indien, gegründet und hilft bei der

Entwicklung, Verwaltung und Kommunikation der Vision einer Organisation für ihre

Marke. Das Unternehmen hat Partnerbüros in Shanghai, Sao Paulo, Hanoi und Riad.

Indi Design hat sich zunehmend in der Managementberatung, im Organisationsdesign

und in der Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen, Umgebungen und digitalen

Erfahrungen engagiert.

Informationen zu The Digital Flywheel(TM)

Das Konzept von The Digital Flywheel(TM) wurde unter Zugrundelegung der

folgenden vier Elemente entwickelt: Design, Daten & Analyse, Automatisierung und

Produktentwicklung. Geschäftsstrategie steht im Zentrum von The Digital

Flywheel(TM) (https://www.valuelabs.com/innovation/), um mit den Zielen unserer

Kunden in Bezug auf die digitale Transformation im Einklang zu bleiben. Jedes

Element von The Digital Flywheel(TM) verstärkt das andere und schafft eine

nachhaltige Geschäftsdynamik.

