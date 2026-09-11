Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675: Fachwissen für Zertifizierung, Verantwortung und sichere Projektumsetzung.

Wer Brandmeldeanlagen nach DIN 14675 plant, errichtet oder instand hält und sich als Unternehmen zertifizieren lassen möchte, benötigt mindestens eine erfolgreich geprüfte Verantwortliche Person BMA. Diese Funktion ist ein zentraler Bestandteil der Zertifizierung und stellt sicher, dass fachliche Verantwortung im Unternehmen dauerhaft vorhanden ist.

Mit der mehrtägigen Online-Schulung „Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675“ bietet die Unternehmensberatung Wenzel eine umfassende Vorbereitung auf die Prüfung und vermittelt gleichzeitig praxisnahes Fachwissen rund um Brandmeldeanlagen, Planung und Projektierung.

Intensiv auf die Prüfung vorbereitet:

Die Schulung richtet sich an Fachkräfte, die künftig die Rolle der Verantwortlichen Person übernehmen möchten. Während der ersten beiden Schulungstage werden die Teilnehmenden intensiv auf die Prüfung vorbereitet. Erfahrene Referenten arbeiten den aktuellen ARGE-DIN-14675-Fragenkatalog gemeinsam mit den Teilnehmern durch und erläutern zusätzlich wichtige Inhalte zur Planung und Projektierung von Brandmeldeanlagen nach DIN 14675.

Ein besonderer Vorteil: Offene Fragen können direkt mit den Referenten besprochen werden. So entsteht nicht nur Sicherheit für die Prüfung, sondern auch ein deutlich besseres Verständnis für die spätere praktische Anwendung.

Personenbezogene Qualifikation mit langfristigem Nutzen:

Die Prüfung zur Verantwortlichen Person BMA ist personenbezogen und nicht an ein bestimmtes Unternehmen gebunden. Nach erfolgreichem Abschluss bleibt die Qualifikation dauerhaft bestehen und kann auch bei einem späteren Arbeitgeberwechsel genutzt werden.

Für Unternehmen bedeutet dies zugleich eine wichtige Investition in eigenes Fachwissen. Die Unternehmensberatung Wenzel empfiehlt deshalb, frühzeitig qualifizierte Mitarbeitende aufzubauen. Je nach Unternehmensstruktur kann es außerdem sinnvoll sein, Geschäftsführer oder Inhaber in die Schulung einzubinden, um Verantwortlichkeiten noch fundierter bewerten und Entscheidungen sicher treffen zu können.

Als ideale Vorbereitung empfiehlt sich zusätzlich die Grundlagenschulung der Brandmeldetechnik, die das notwendige Basiswissen vermittelt und den Einstieg in die anspruchsvolle Prüfung deutlich erleichtert.

Jetzt Teilnahmeplatz sichern:

Die Online-Schulung „Verantwortliche Person BMA nach DIN 14675“ findet vom 14. bis 16. Oktober 2026 statt. Sie richtet sich an Unternehmen und Fachkräfte, die ihre Qualifikation erweitern, die Anforderungen der DIN 14675 erfüllen und sich langfristig sicher im Bereich Brandmeldetechnik aufstellen möchten.

Die Unternehmensberatung Wenzel zählt zu den führenden Weiterbildungsanbietern im Bereich Brandschutz, Brandmeldetechnik, DIN 14675 und Sprachalarmanlagen. Mit einem umfangreichen Schulungsangebot unterstützt das Unternehmen Errichter, Planer, Betreiber und Sachverständige bei der fachlichen Qualifizierung sowie bei der Vorbereitung auf die Prüfungen zur Verantwortlichen Person BMA und Verantwortlichen Person SAA. Ergänzt werden die Schulungen durch Podcasts, Webinare und praxisnahe Fachinformationen, die aktuelle Normen, technische Entwicklungen und gesetzliche Anforderungen verständlich vermitteln. Ziel ist es, Fachwissen nachhaltig aufzubauen und Unternehmen bei einer sicheren, normgerechten und zukunftsfähigen Umsetzung ihrer Projekte zu begleiten.