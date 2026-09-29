Verantwortungsvolle KI Nutzung braucht klare Regeln und geschulte Beschäftigte

Viele Unternehmen testen derzeit, wie künstliche Intelligenz in bestehende Arbeitsprozesse integriert werden kann. Besonders häufig kommen KI Werkzeuge bei Texten, Recherchen, Zusammenfassungen, Datenanalysen und der Vorbereitung von Berichten zum Einsatz.

Neben den möglichen Zeitgewinnen entstehen neue Anforderungen. Beschäftigte müssen wissen, welche Informationen in ein KI System eingegeben werden dürfen, wie Ergebnisse geprüft werden und wann eine fachliche Freigabe erforderlich ist. Auch scheinbar überzeugende Antworten können Fehler enthalten oder auf unvollständigen Annahmen beruhen.

Für den professionellen Einsatz sind deshalb klare Regeln und praktische Kompetenzen gleichermaßen notwendig. Eine interne Richtlinie allein reicht nicht aus, wenn Anwenderinnen und Anwender nicht verstehen, wie gute Eingaben formuliert und Ergebnisse kritisch bewertet werden. Umgekehrt ersetzt ein sicherer Umgang mit Prompts keine organisatorischen Vorgaben zum Datenschutz und zu vertraulichen Unternehmensinformationen.

Zeitgemäße KI Weiterbildung verbindet daher technische Möglichkeiten mit Fragen der Qualitätssicherung. Die Teilnehmenden lernen, geeignete Anwendungsfälle auszuwählen, Aufgaben präzise zu formulieren und Ergebnisse anhand nachvollziehbarer Kriterien zu kontrollieren.

Die KI Seminare der Confex Training GmbH orientieren sich an typischen Business Anwendungen. Dazu gehören der Einsatz von ChatGPT und Microsoft Copilot, Prompt Engineering, Automatisierung sowie Beispiele aus Controlling und Reporting. Auf diese Weise wird KI nicht nur ausprobiert, sondern strukturiert in den Arbeitsalltag eingeordnet.

Die Confex Training GmbH zählt seit über 15 Jahren zu den führenden Anbietern für Excel- und Power BI-Seminare in Deutschland. Wir bieten praxisorientierte Schulungen, die Fachwissen gezielt mit dem Berufsalltag verbinden. Unsere Trainer*innen sind didaktisch geschult und sorgen für nachhaltiges Lernen in einer professionellen Seminarumgebung. Von der persönlichen Betreuung bis zum durchdachten Veranstaltungsablauf steht der Lernerfolg im Mittelpunkt. Unsere hohe Weiterempfehlungsquote zeigt: Weiterbildung bei Confex wirkt.