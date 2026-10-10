Verbraucherstimmung im Herbst 2026 bleibt schwach: HDE-Konsumbarometer steigt im September auf 94,70 Punkte, 1,27 Punkte unter dem Vorjahreswert

Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich zum Herbstbeginn 2026 stabilisiert, ohne den Rückstand zum Vorjahr aufzuholen. Laut dem Konsumbarometer des Handelsverbandes Deutschland (HDE) vom 7. September 2026 stieg der Index im September auf 94,70 Punkte, 0,52 Punkte mehr als im August, aber 1,27 Punkte weniger als im September 2025. Seit Jahresbeginn ist der Wert gesunken, und eine spürbare Belebung des privaten Konsums zeichnet sich nach Einschätzung des Verbandes nicht ab. Wer im Oktober 2026 dennoch anschafft, achtet stärker auf den Preis nach Abzug aller Rückvergütungen; Strategien für den planvollen Einsatz von Cashback-Programmen bündelt das Ratgeberportal in einer eigenen Rubrik.

Wer den Indikator erhebt und was er misst

Das Konsumbarometer erscheint am ersten Montag jedes Monats und beruht auf einer Befragung von 1.600 Personen, die das Handelsblatt Research Institute im Auftrag des Handelsverbandes durchführt. Gefragt wird nach Anschaffungs- und Sparneigung, der finanziellen Lage und weiteren konsumrelevanten Einschätzungen; der Index ist auf den Januar 2017 mit 100 Punkten normiert. Nach Angaben des Verbandes bildet er nicht das aktuelle Kaufverhalten ab, sondern die erwartete Stimmung der kommenden drei Monate. Ein Wert unter 100 bedeutet, dass die Befragten ihre Lage schlechter einschätzen als zu Beginn des Jahres 2017.

Wie sich die Teilindikatoren im September 2026 bewegen

Die Anschaffungsneigung, der für den Handel wichtigste Teilwert, stieg laut Konsumbarometer um 0,66 auf 86,47 Punkte und liegt damit auf dem Niveau des Vorjahresmonats. Der invers gebildete Sparindikator erhöhte sich um 1,34 auf 108,37 Punkte, was bedeutet, dass die Haushalte ihre Sparanstrengungen für die kommenden Wochen nicht weiter steigern wollen. Die Konjunkturerwartung legte um 2,44 auf 78,32 Punkte zu, bleibt aber 2,7 Punkte unter dem Vorjahr; die Einkommenserwartung verharrte mit 99,19 Punkten nahezu auf dem Augustwert. Zugleich rechnen die Befragten weiter mit steigenden Preisen: Der ebenfalls invers gebildete Preisindikator sank von 94,17 auf 91,67 Punkte.

Im Verlauf des Jahres 2026 schwankte das Barometer zwischen 92,29 Punkten im Mai und 94,85 Punkten im April. Der Rückgang im August war nach Einschätzung des Verbandes damit kein Beginn eines Abwärtstrends, sondern eine Delle, die der September nahezu ausgeglichen hat.

Warum die Unternehmen zuversichtlicher sind als die Verbraucher

Die Stimmung in den Betrieben läuft der Stimmung der Kunden voraus. Nach Angaben des ifo Instituts von Ende August 2026 stieg der Geschäftsklimaindex im August auf 88,8 Punkte, nach 86,7 Punkten im Juli; die Unternehmen bewerteten ihre Lage besser und hoben ihre Erwartungen deutlich an. Im Handel meldeten die Einzelhändler laut ifo eine größere Zufriedenheit mit dem laufenden Geschäft, und auch die Erwartungen setzten ihren Aufwärtstrend fort. Der Großhandel legte noch stärker zu als der Einzelhandel.

Für die Verbraucher kommt ein Aufschwung in der Regel zeitversetzt an, wenn sich bessere Auftragslagen in sicheren Arbeitsplätzen und Lohnzuwächsen niederschlagen. Der Handelsverband hält eine positive Entwicklung der Konsumstimmung zumindest im letzten Quartal 2026 weiter für möglich.

Was Haushalte aus einer schwachen Konsumstimmung machen

Eine Stimmung, die unter dem Vorjahr liegt, bedeutet nicht weniger Bedarf, sondern genaueres Rechnen. Rückvergütungen und Bonusprogramme wirken dabei nur, wenn sie an geplante Ausgaben gekoppelt bleiben. Vier Prüfschritte trennen den Rabatt vom Anreiz:

Nur Anschaffungen mit Cashback belegen, die ohne die Rückvergütung ebenfalls anstünden.

Den Endpreis nach Abzug der Rückvergütung mit dem günstigsten Angebot ohne Programm vergleichen.

Bedingungen prüfen: Mindestumsatz, Auszahlungsschwelle, Auszahlungsfrist und Ausschlüsse einzelner Kategorien.

Punktestände und Verfallstermine der genutzten Programme vor dem Jahresendgeschäft kontrollieren.

„Eine schwache Konsumstimmung ist der Moment, in dem Rückvergütungen ihren Ruf verlieren oder verdienen. Wer nur kauft, weil es Cashback gibt, spart nichts; wer den ohnehin geplanten Kauf um die Rückvergütung ergänzt, holt sich einen Teil der Teuerung zurück“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Welche Termine das vierte Quartal 2026 für Sparer setzt

Die Oktober-Ausgabe des Konsumbarometers ist für den 5. Oktober 2026 angesetzt, die November-Ausgabe für den 2. November; beide fallen in die Wochen, in denen der Handel sein Jahresendgeschäft vorbereitet. Der Aktionstag am letzten Freitag im November fällt 2026 auf den 27. November; die Rabattwochen beginnen erfahrungsgemäß früher. Für Nutzer von Bonusprogrammen zählt vorher ein anderer Termin: Punkte, die über Monate gesammelt wurden, verfallen nach den Regeln des jeweiligen Programms, wenn sie nicht rechtzeitig eingelöst werden. Welche Fristen dabei gelten und wie sich ein Verfall vermeiden lässt, erklärt ein Beitrag zum Verfall von Payback-Punkten.

Ob die Erholung des Septembers trägt, zeigt die Anschaffungsneigung im Oktober. Sie ist laut Konsumbarometer seit Juni 2026 in vier Monaten von 85,03 auf 86,47 Punkte gestiegen und liegt fast wieder auf dem Aprilwert von 87,16 Punkten.

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