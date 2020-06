Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Interhyp Gruppe von Bundesministerium ausgezeichnet / Zum 2. Mal erhält Interhyp das Zertifikat audit berufundfamilie für aktuelle und künftige Mitarbeiterpolitik

Die Interhyp Gruppe, Deutschlands größter Vermittler privater Baufinanzierungen, wurde zum zweiten Mal in Folge für seine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik mit dem Zertifikat audit berufundfamilie ausgezeichnet. Die Würdigung fand erstmals im Rahmen eines Online-Events statt.

Das audit steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey und begleitet damit Unternehmen, Institutionen und Hochschulen, eine nachhaltige familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik umzusetzen. Die praktische Umsetzung wird von der berufundfamilie Service GmbH jährlich überprüft. Nach drei Jahren können im Rahmen einer Re-Auditierung weiterführende personalpolitische Ziele vereinbart werden.

2016 hat Interhyp zum ersten Mal an der Auditierung teilgenommen und seine Personalpolitik auf Herz und Nieren prüfen lassen. Die erneute Zertifizierung fand nun im Rahmen der Re-Auditierung statt. Durch diese soll die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben noch tiefer in die Unternehmens-DNA verankert werden. Sowohl die bisherigen Aktivitäten zur Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Privatleben der Interhyp Gruppe als auch die zukünftigen Zielsetzungen waren für die aktuelle Auszeichnung ausschlaggebend. Das Fazit: Interhyp ist familienbewusst, stellt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in den Fokus der Weiterentwicklung des Unternehmens.

“Als Baufinanzierungsvermittler möchten wir nicht nur vielen Menschen helfen, ihr eigenes Zuhause zu finanzieren, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möchten wir ein berufliches Zuhause sein. Seit unserer Gründung vor 20 Jahren passen wir unser Angebot für Mitarbeiter stetig den Anforderungen an ein modernes Arbeitsumfeld an”, sagt Jörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe.

Dieses moderne Umfeld gab der Interhyp Gruppe während der Corona-Pandemie viele Möglichkeiten, die Mitarbeiter gleich zu Beginn von zuhause arbeiten zu lassen. “Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für uns als Unternehmen an erster Stelle”, sagt Utecht und ergänzt: “Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch in diesen herausfordernden Zeiten zu erleichtern, ermöglichen wir einen besonders flexiblen Umgang mit Arbeitszeiten. Denn uns ist bewusst wie schwierig die aktuelle Situation insbesondere für Familien mit Kindern, aber auch für alle anderen, ist.”

Über Interhyp

Die Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.

Pressekontakt:

Britta Barlage, Pressesprecherin B2C, Interhyp AG, Domagkstraße

34, 80807 München, Telefon: +49 (89) 20307 1325, E-Mail: britta.barlage@interhyp

.de, https://interhyp.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/12620/4623573

OTS: Interhyp AG

Original-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuell