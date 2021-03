Verkauf eines Familienunternehmens im Bereich Information und Kommunikation

Das Unternehmen aus Rheinland-Pfalz sollte aus Altersgründen verkauft werden, da sich innerhalb der Familie kein Nachfolger fand. Das Geschäft erwirtschaftete einen Umsatz von circa einer Million Euro pro Jahr und wur-de zuletzt mit 8 Mitarbeitern betrieben.

Vorwiegend wurden größere Kopier- und Drucksysteme mit Software vermietet oder verleast. Ein hoher Pro-zentsatz der Erlöse wurden aus Miet- und Serviceverträgen generiert.

Auf Wunsch eines der UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG bekannten Kaufinteressenten wurde ein Un-ternehmen in dieser Region gesucht. Aufgrund der sehr großen Expertise der UnternehmensBörse in den Berei-chen IT- Information und Kommunikation war die Suche schnell erfolgreich. Der Erstkontakt fand Ende Oktober 2020 statt. Nach der Erstellung eines aussagekräftigen Verkaufsmemorandums wurde dies dem Interessenten vorgelegt. Da die Wunschparameter im Vorfeld bekannt waren, konnte über eine kurzfristige Due Diligence sowie ein Gutachten über die Immobilie schnell eine Einigung zwischen beiden Parteien hergestellt werden. Daher konnte der Kaufvertrag bereits Ende Februar 2021, also nach nur vier Monaten, unterzeichnet werden.

Die fairen und realistischen Vorstellungen auf beiden Seiten haben im Verkaufsprozess unterstützend gewirkt. So konnte die UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG den Verkaufsprozess für beide Seiten als win-win Situa-tion abschließen, was zu einer außerordentlichen Zufriedenheit auf beiden Seiten führte.

Die gezielte Akquisition durch die Unternehmensbörse, das sehr ausführliche und aussagekräftige Verkaufsme-morandum, die realistische Einschätzung des Unternehmens- und Immobilienwertes, dass Branchenwissen über die IT- Informations- und Kommunikationsbranche sowie die langjährige Erfahrung im Umgang mit Unter-nehmenstransfers und Nachfolgeregelungen haben zu dem raschen, professionellen Transfer geführt.

Der Käufer hat ein bereits 1986 gegründetes Unternehmen erworben, welches er aufgrund seiner sehr guten Substanz sowie einer sehr loyalen Kundenstruktur weiterführen und in die Richtung eines IT- Systemhauses mit Security, ERP und Cloudlösungen bringen kann. Dies ist der große Mehrwert für das kaufenden Unternehmen.

Für den Verkäufer war dies ein gelungener, professioneller Unternehmensverkauf, bei dem der Wunschpreis realisiert werden konnte und er sich jederzeit vertrauensvoll auf die Expertise der UnternehmensBörse Grönig & Kollegen AG verlassen konnte. Somit ist der wichtigste Lebensabschnitt, der des Alters, sehr gut abgesichert.