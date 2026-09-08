ViceVersa Tools bringt mit neuem TGZ-zu-PST-Konverter einen Weg von Zimbra zu Outlook

NEU-DELHI, Indien — 8. September 2026 — ViceVersa Tools hat einen Konverter veröffentlicht, der Postfachdaten zwischen TGZ, dem Archivformat, das Zimbra beim Export eines Postfachs erzeugt, und PST, dem Dateiformat von Microsoft Outlook, überträgt. Das Programm läuft unter Windows und steht unter viceversatools.com/tgz-pst.php zur Verfügung.

Eine TGZ-Exportdatei aus Zimbra lässt sich nicht ohne Weiteres in Outlook öffnen — ein Hindernis für alle, die von Zimbra wegmigrieren oder ein exportiertes Postfach einsehen möchten, ohne die ursprüngliche Serverumgebung wieder aufzusetzen. Der Konverter von ViceVersa löst dieses Problem, indem er das TGZ-Archiv direkt einliest und dessen Inhalt in eine neue PST-Datei schreibt.

Nach Angaben des Unternehmens beschränkt sich die Umwandlung nicht auf E-Mails. Kontakte, Kalender, Notizen, Aufgaben und Anhänge werden aus dem Archiv in die PST-Datei übernommen, und die Ordnerstruktur des ursprünglichen Zimbra-Postfachs wird in der Ausgabedatei nachgebildet. In beiden Konvertierungsrichtungen lässt sich ein Datumsfilter anwenden, sodass ein Vorgang auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden kann, statt das gesamte Postfach zu verarbeiten. Zudem verarbeitet das Tool einen ganzen Ordner mit mehreren TGZ-Exporten in einem einzigen Durchlauf. Anders als bei einem verwandten, NSF-basierten Konverter aus demselben Haus ist hierfür weder Zimbra noch Outlook auf dem Rechner erforderlich, auf dem die Konvertierung läuft. Laut Unternehmensangaben ist das Tool mit TGZ-Exporten aus Zimbra 7.x sowie mit PST-Dateien für Outlook-Versionen von 2003 bis 2021 kompatibel; eine offiziell angegebene Obergrenze für die Dateigröße gibt es nicht.

Dieselbe Anwendung beherrscht auch den umgekehrten Weg und schreibt Postfachinhalte aus einer PST-Datei zurück ins TGZ-Format. Die kostenlose Testversion ist in beide Richtungen auf 25 Elemente pro Ordner begrenzt; eine Vorschau, die geladene Postfachinhalte vor dem Export anzeigt, steht nur in der lizenzierten Version zur Verfügung: https://www.viceversatools.com/tgz-pst.php

„Ein 18-GB-Export ist keine Seltenheit, wenn ein Unternehmen Zimbra endgültig abschaltet — und genau mit solchen Dateien kommen die Leute zu diesem Tool“, so ein Sprecher von ViceVersa Tools. „Da muss die Software auch bei einem Postfach dieser Größe zuverlässig funktionieren, nicht nur bei einer Testdatei.“

Über ViceVersa Tools

ViceVersa Tools entwickelt Windows-Software zur Konvertierung von E-Mails zwischen Systemen, die die Dateiformate des jeweils anderen nicht lesen können, darunter eine Reihe von Konvertern, die gezielt für Unternehmen entwickelt wurden, die ältere Mailplattformen wie Zimbra und Lotus Notes ablösen. Jedes Formatpaar wird als eigenständiges Produkt angeboten, mit getrennten Lizenzmodellen für Einzelnutzer und für Unternehmen mit mehreren Arbeitsplätzen.

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