ViceVersa Tools erweitert seinen Thunderbird-Katalog um ein MHTML-Exporttool

NEU-DELHI, Indien — 12. September 2026 — Wer seine Thunderbird-E-Mails künftig in einer einzigen, in sich geschlossenen Datei aufbewahren möchte, hat jetzt eine weitere Möglichkeit. ViceVersa Tools hat seinem Katalog an Windows-Konvertierungstools einen Thunderbird-zu-MHTML-Konverter hinzugefügt. Damit lassen sich Mailbox-Daten in das MHTML-Format exportieren, das Text, Formatierung und eingebettete Inhalte einer Nachricht in einer einzigen Archivdatei bündelt.

Der Vorteil von MHTML gegenüber einfachem HTML liegt in der Portabilität. Bei einem klassischen HTML-Export landen Bilder und andere eingebettete Elemente häufig als separate Dateien neben dem eigentlichen Dokument. MHTML umgeht dieses Problem, indem alles in einer Datei zusammengefasst wird. Dadurch lässt sich eine konvertierte Nachricht problemlos verschieben, speichern oder weitergeben, ohne dass defekte Verknüpfungen oder fehlende Anhänge zu befürchten sind.

Das neue Tool arbeitet nur in eine Richtung: Es exportiert Daten aus Thunderbird nach MHTML, nicht umgekehrt. Nutzer wählen das gewünschte Thunderbird-Profil oder einzelne Ordner aus, legen ein Zielverzeichnis fest und starten den Export. Die Ordnerstruktur bleibt dabei erhalten, sodass die konvertierten Dateien genauso organisiert sind wie das ursprüngliche Postfach.

Ein Sprecher des Unternehmens beschrieb die Erweiterung als Reaktion auf eine wiederkehrende Nutzeranfrage. „Immer wieder wurde nach Exporten in einer einzigen Datei gefragt, die auch außerhalb von Thunderbird nicht auseinanderfällt“, so der Sprecher. „MHTML war dafür die naheliegende Lösung.“

Wie die übrigen Thunderbird-Werkzeuge von ViceVersa Tools wird auch dieser Konverter nicht als eigenständiges Programm verkauft. Er ist Teil des gemeinsamen Katalog-Installers des Unternehmens, der bereits die Tools Thunderbird-zu-PST, Thunderbird-zu-NSF, Thunderbird-zu-TGZ und Thunderbird-zu-HTML enthält. Wer den Katalog einmal installiert, erhält Zugriff auf jedes benötigte Format, ohne für jede Konvertierung eine eigene Datei herunterladen zu müssen.

Der Einstieg ist kostenlos: Eine kostenlose Stufe erlaubt die Installation und eine Vorschau des Konvertierungsprozesses, bevor eine Kaufentscheidung getroffen wird. Kostenpflichtig stehen eine Personal-Lizenz für den Einzelgebrauch, eine Professional-Lizenz mit lebenslangen Updates sowie eine Technician-Lizenz für Berater oder IT-Mitarbeiter zur Verfügung, die Konvertierungen auf mehreren Rechnern durchführen. Der Installer läuft unter Windows 11, 10, 8.1 und 8.

Verfügbarkeit

Der Thunderbird-zu-MHTML-Konverter ist ab sofort über den ViceVersa Tools Katalog-Installer erhältlich, herunterladbar von der Website des Unternehmens zusammen mit allen Details zu den einzelnen Lizenzstufen.

Über ViceVersa Tools

ViceVersa Tools entwickelt Windows-basierte Software zur Konvertierung von E-Mail-, Mailbox- und Dokumentendaten. Der Katalog des Unternehmens umfasst Formate wie Thunderbird, Outlook, NSF, IMAP, Office 365 und PDF-Export, alle über einen einzigen Installer verfügbar. Die Tools sind auf die alltäglichen Migrations- und Archivierungsanforderungen ausgerichtet, mit denen sowohl Einzelnutzer als auch IT-Teams bei der plattformübergreifenden Mailverwaltung konfrontiert sind.

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