ViceVersa Tools fügt selektiven Export für gezieltere E-Mail-Konvertierung hinzu

NEU-DELHI, Indien — 19. September 2026 — ViceVersa Tools hat seine Windows-E-Mail-Konvertierungssoftware um selektive Exportfunktionen erweitert, die Benutzern mehr Kontrolle über die zu konvertierenden Daten geben sollen. Die Funktion ist in allen unterstützten Konvertierungs-Workflows verfügbar, bei denen eine Datei- oder Ordnerauswahl vorgesehen ist.

Anstatt ein gesamtes Postfach oder Archiv zu konvertieren, können Benutzer vor dem Start der Konvertierung die spezifischen Dateien oder Ordner auswählen, die sie benötigen. Dies gibt Benutzern die Möglichkeit, mit einer bestimmten Menge von Nachrichten, Postfachordnern oder Archivinhalten zu arbeiten, ohne dass irrelevante Daten in denselben Konvertierungsauftrag einbezogen werden.

Das Update ist für gängige Migrations- und Archivierungssituationen gedacht, in denen Benutzer möglicherweise nur einen Teil einer größeren E-Mail-Sammlung benötigen. Beispielsweise kann jemand, der ausgewählte Ordner aus einem älteren Postfacharchiv verschiebt, die erforderlichen Daten identifizieren und diesen Inhalt in das unterstützte Zielformat konvertieren.

Hauptmerkmale

• Selektive Dateikonvertierung: Wählen Sie spezifische E-Mail-Dateien aus, wenn dies vom ausgewählten Konverter unterstützt wird.

• Ordnerbasierte Auswahl: Wählen Sie einzelne Postfachordner aus, anstatt die vollständige Quelle zu verarbeiten.

• Gezielte Migration: Verschieben Sie nur die E-Mail-Daten, die für eine bestimmte Migrations- oder Archivierungsaufgabe benötigt werden.

• Mehrere E-Mail-Formate: Die selektive Konvertierung ist über unterstützte Konvertierungspfade hinweg verfügbar, die Formate wie EML, EMLX, MSG, MBOX, PST, OST, NSF und TGZ umfassen.

• Windows-Desktop-Software: Die Konverter von ViceVersa Tools arbeiten als Desktop-Anwendungen auf unterstützten Windows-Systemen.

• 19-Sprachen-Benutzeroberfläche: Unterstützte Produkte bieten eine Benutzeroberfläche, die in 19 Sprachen verfügbar ist.

„Meistens enthalten Ihre E-Mail-Archive viel mehr Informationen, als Sie auf einmal verschieben müssen. Der selektive Export bietet ihnen eine praktische Möglichkeit, genau die Dateien oder Ordner auszuwählen, die sie tatsächlich verarbeiten möchten“, sagte ein Sprecher von ViceVersa Tools. „Das Ziel ist es, Benutzern mehr Kontrolle über den Konvertierungsprozess zu geben, ohne unnötige Schritte hinzuzufügen.“

Verfügbarkeit

Die selektive Exportfunktion ist in unterstützten Konvertierungsprodukten von ViceVersa Tools verfügbar. Die Auswahlmöglichkeiten können je nach den verwendeten Quell- und Zielformaten variieren. Die Produkte von ViceVersa Tools unterstützen Windows 11, 10, 8.1, 8 und 7, abhängig vom jeweiligen Produkt.

Weitere Informationen zum Konvertierungskatalog von ViceVersa Tools finden Sie unter https://www.viceversatools.com/.

Über ViceVersa Tools

ViceVersa Tools entwickelt Windows-Desktop-Software für die Konvertierung und Verwaltung von E-Mails, Kontakten und Dokumenten. Der Katalog umfasst Konvertierungswerkzeuge für Formate wie EML, EMLX, MSG, MBOX, PST, OST, NSF, TGZ, IMAP und Microsoft 365 sowie Dienstprogramme zum Aufteilen, Zusammenführen, Sichern und Verwalten von Dokumenten.

Pressekontakt

ViceVersa Tools

E-Mail: support@viceversatools.com

Website: https://www.viceversatools.com/