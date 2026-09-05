ViceVersa Tools veröffentlicht EMLX-MBOX-Konverter für Windows und ermöglicht die Migration von Apple-Mail-Archiven in beide Richtungen

NEW DELHI, Indien — 5. September 2026 — ViceVersa Tools hat heute den EMLX MBOX Converter veröffentlicht, eine Windows-Anwendung, die E-Mail-Daten zwischen dem EMLX-Format von Apple Mail und dem von Thunderbird und anderen plattformübergreifenden E-Mail-Clients verwendeten MBOX-Format konvertiert. Die Anwendung unterstützt beide Richtungen mit einer einzigen Lizenz. Die Veröffentlichung reagiert auf einen Konvertierungsbedarf, der nach Angaben des Unternehmens immer häufiger auftritt, da Windows- und Mac-Systeme zunehmend im selben Haushalt oder Büro genutzt werden: Aus Apple Mail exportierte EMLX-Dateien lassen sich nicht direkt in Thunderbird oder ähnlichen Programmen öffnen. Umgekehrt kommt es ebenso häufig vor, dass ein MBOX-Archiv wieder in ein Format gebracht werden muss, das Apple Mail verwenden kann, etwa beim Wiederaufbau einer Mac-Umgebung aus einem vorhandenen Backup.

Der Konverter arbeitet lokal und nicht über einen gehosteten Migrationsdienst. Für die Konvertierung müssen weder Apple Mail noch Thunderbird oder ein anderer E-Mail-Client auf dem ausführenden Computer installiert sein. Der Benutzer lädt einen Ordner mit EMLX-Dateien oder mehrere MBOX-Dateien, wählt das jeweils andere Format als Ziel, legt einen Ausgabeort fest und startet die Konvertierung. Die Vorgehensweise bleibt unabhängig von der Konvertierungsrichtung gleich. Das Unternehmen hat das Tool speziell für dieses Formatpaar entwickelt und nach eigenen Angaben bewusst auf eine übersichtliche Benutzeroberfläche gesetzt: Richtung auswählen und konvertieren, statt durch Einstellungen für Formate navigieren zu müssen, die für den jeweiligen Auftrag nicht benötigt werden.

„EMLX-Dateien tauchen häufig in alten Time-Machine-Backups und Apple-Mail-Exporten auf, die ohne konkreten Plan für eine spätere Verwendung aufbewahrt wurden“, sagte ein Vertreter des Unternehmens. „Das MBOX-Format stammt häufig aus der umgekehrten Situation, wenn ein für Thunderbird erstelltes Archiv wieder auf einem Mac verwendet werden soll. Wir haben einen Konverter für den gesamten Prozess entwickelt, anstatt jemanden zunächst entscheiden zu lassen, welche Hälfte des Problems vorliegt.“

Eine kostenlose Testversion, die als ViceVersa-EMLX-MBOX-Converter.exe bereitgestellt wird, unterstützt beide Konvertierungsrichtungen vor dem Kauf. Die Personal-Lizenz kostet 39 US-Dollar für einen Computer und beinhaltet ein Jahr Updates. Die Professional- und Technician-Tarife erweitern dieselbe Lizenz auf fünf beziehungsweise unbegrenzt viele Computer und werden jeweils als lebenslange Lizenzen angeboten. Windows 11, 10, 8.1, 8 und 7 werden alle unterstützt.

Weitere Informationen zum EMLX MBOX Converter sind unter viceversatools.com/emlx-mbox.php verfügbar. Dort finden sich auch weitere Anwendungen aus dem ViceVersa-Katalog, die jeweils auf ein bestimmtes Formatpaar ausgerichtet sind, anstatt mehrere unterschiedliche Migrationsaufgaben in einem allgemeinen Tool zu bündeln.

Über ViceVersa Tools

Anstelle eines einzigen Konverters, der angeblich jedes Mailbox-Format unterstützt, bietet ViceVersa Tools einzelne Anwendungen an, die jeweils für ein bestimmtes Formatpaar entwickelt wurden, beispielsweise EML und PST, NSF und EML oder EMLX und MBOX. Dadurch deckt eine Lizenz eine konkrete Konvertierungsaufgabe ab, ohne dass Kunden für eine Suite von Funktionen bezahlen müssen, die sie möglicherweise nicht benötigen.

Medienkontakt

ViceVersa Tools

E-Mail: support@viceversatools.com

Website: https://www.viceversatools.com

Product Page: https://www.viceversatools.com/emlx-mbox.php