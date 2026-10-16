Viel Rechenleistung auf 3,5 Zoll

Mehr Rechenleistung auf weniger Raum: Das 3,5-Zoll-Industrie-Board QBiP-255UB von GIGAIPC kombiniert einen Intel Core Ultra 7 255U Prozessor mit vielseitigen Schnittstellen. Maschinenbauer und Systemintegratoren können damit leistungsfähige Rechner für Steuerungs-, Kommunikations- und Visualisierungsaufgaben auch bei begrenztem Bauraum realisieren. Die kompakte Plattform bietet eine flexible Basis für individuelle Industrie-PC-Lösungen in Maschinen und Anlagen.

Leistungsstark und kompakt

Der Intel Core Ultra 7 255U verfügt über zwölf Kerne, 14 Threads und eine maximale Taktfrequenz von 5,2 GHz bei einer TDP von 15 W. Zwei DDR5-Speichersteckplätze unterstützen den Dual-Channel-Betrieb. Die kompakte Platine misst 146 × 101,7 mm und eignet sich damit für platzkritische Geräte und Anlagen.

Vielseitige Schnittstellen

Zwei 2,5-GbE-LAN-Ports, vier serielle Schnittstellen, vier USB-3.2-Gen-2- und vier USB-2.0-Anschlüsse ermöglichen die Anbindung unterschiedlicher Geräte und Netzwerke. CAN-Bus und GPIO erweitern die Integrationsmöglichkeiten. Über zwei HDMI-2.1-Ausgänge und eine LVDS-Schnittstelle lassen sich bis zu drei unabhängige Displays ansteuern.

Für Speicher und Erweiterungen stehen M.2-M-Key mit PCIe Gen 4 x4, SATA 6 Gbit/s, Mini-PCIe mit SIM-Kartenaufnahme und M.2-E-Key zur Verfügung. TPM 2.0 unterstützt sicherheitsbezogene Systemfunktionen.

Für den industriellen Einsatz

Das Board arbeitet bei Umgebungstemperaturen von 0 bis +60 °C und wird mit 9 bis 36 V DC versorgt. Optionale Kühllösungen ermöglichen eine Anpassung an die jeweilige Systemkonfiguration.

Mit seiner Kombination aus Rechenleistung, kompakter Bauform und vielseitigen Schnittstellen bietet das QBiP-255UB eine flexible Basis für individuelle Industrie-PC-Lösungen.