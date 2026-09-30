Virenschutz unter Windows 11 für Privatanwender&Unternehmen (Juli/August 2026)

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Liebe Medienpartner, liebe Freunde des AV-TEST Instituts,

anbei erhalten Sie die aktuellen Testergebnisse. Wie immer haben Sie die Möglichkeit, unsere umfangreichen Tests in Ihren Publikationen zu veröffentlichen und erhalten im Gegenzug die ausführlichen Ergebnisse als Testtabelle sowie kurz und prägnant in den beigefügten Grafiken.

Das AV-TEST Institut hat im Juli und August 2026 insgesamt 30 Sicherheitslösungen für Privatanwender und Unternehmen unter Windows 11 getestet. Im Anhang finden Sie die detaillierten Ergebnisse, die zeigen, wie die Produkte in den Bereichen Schutzwirkung (Protection), Systembelastung (Performance) und Benutzerfreundlichkeit (Usability) abgeschnitten haben.

Die folgenden 15 Antivirus-Programme für Privatanwender wurden getestet: www.av-test.org/de/antivirus/privat-windows/

AhnLab V3 Internet Securuty

Avast Free Antivirus

AVG Antivirus Free

Avira Security for Windows

Bitdefender Total Security

EnigmaSoft Spyhunter

ESET Security Ultimate

F-Secure Total

K7 Computing Total Security

Kaspersky Premium

Malwarebytes Premium

McAfee Total Protection

Microsoft Defender Antivirus (Consumer)

Norton Norton 360

TotalAV Antivirus Pro

Download Charts Privatanwender 08/2026

Weiterhin wurden die folgenden 15 Produkte für Unternehmensanwender

geprüft: www.av-test.org/de/antivirus/unternehmen-windows-client/

AhnLab V3 Endpoint Security

Avast Ultimate Business Security

HP Security Wolf Security

Kaspersky Endpoint Security

Kaspersky Small Office Security

Legendsec QI-ANXIN Tianging

Microsoft Defender Antivirus (Enterprise)

Microworld eScan Enterprise EDR

Norton Small Business

Qualys Endpoint Protection

Seqrite Endpoint Security

Sophos Intercept X Advanced

Symantec Endpoint Security Complete

Trellix Endpoint Security

WithSecure Elements Endpoint Protection

Download Charts Unternehmen 08/2026

Die beigefügten Daten und Grafiken können ab sofort (d.h. ohne Embargo) für Übersichten, Statistiken und als Grundlage für eigene Tests verwendet werden, solange das „AV-TEST Institut“ als Quelle mit einem aktiven Link zur Webseite www.av-test.org angegeben ist.

Screenshots der Produkte sowie ältere Testergebnisse können unter www.av-test.org/de/presse/testergebnisse/ heruntergeladen werden.

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Kontakt für die Presse:

Erik Heyland, presse@av-test.com

Telefon: +49 391 6075460

AV-TEST ist ein unabhängiger Anbieter für Services im Bereich IT-Sicherheit und Anti-Viren-Forschung mit Fokussierung auf die Ermittlung und Analyse der neuesten Schadsoftware und deren Einsatz in umfassenden Vergleichstests.

Die Aktualität der Testdaten ermöglicht die reaktionsschnelle Analyse neuer Schädlinge, die Früherkennung von Trends im Viren-Bereich sowie die Untersuchung und Zertifizierung von IT-Sicherheitslösungen. Die Ergebnisse des AV-TEST Institutes stellen ein exklusives Informations-Fundament dar und dienen Herstellern zur Produktoptimierung, Fachmagazinen zur Ergebnis-Publikationen und Endkunden zur Orientierung bei der Produktauswahl.

Das Unternehmen AV-TEST agiert seit 2004 in Magdeburg und beschäftigt mehr als 30 Mitarbeiter mit profunder Fach- und Praxiserfahrung. Die Labore sind mit 500 Client- und Serversystemen ausgestattet, in denen mehr als 3.500 Terabyte an selbst ermittelten Testdaten schädlicher sowie ungefährlicher Informationen gespeichert und verarbeitet werden.