virtual7 auf der Smart Country Convention 2026

Nach dem gelungenen Auftritt im Vorjahr kehrt die virtual7 GmbH zurück: Vom 13. bis 15. Oktober 2026 ist der IT- und Softwaredienstleister für die öffentliche Verwaltung auf der Smart Country Convention (SCCON) in Berlin vertreten. Am Stand 423 in Halle 26 wird es Raum für einen anregenden Austausch mit Interessierten geben.

Mit verschiedenen Themen rund um die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung sind wir Ihr Ansprechpartner auf der SCCON. Sprechen Sie mit uns über Workshops, Weiterbildungen, Softwarelösungen und vieles mehr.

Unsere Workshops im Überblick:

KI-Souveränität

OKR für die öffentliche Verwaltung

Veränderung

KI-Potenzial

Daten-Check

Architektur-Review

Wenn Sie bereits vorab Gesprächstermine vereinbaren möchten, können Sie das jederzeit per Mail an moritz.wagner@virtual7.de. Gerne begrüßen wir Sie auch spontan und persönlich an unserem Stand 423 in Halle 26.

Kommen Sie gerne jederzeit vorbei – egal ob zum Austausch oder für einen Kaffee von unserem virtual7-Coffee Bike.

Wir freuen uns auf Sie!