Volkshochschulkurse: 5,36 Millionen Belegungen im Jahr 2024– Gesundheit und Sprachen stellen jeweils gut ein Drittel aller Kurse

Die Volkshochschulen in Deutschland haben im Berichtsjahr 2024 genau 489.183 Volkshochschulkurse mit 14.692.968 Unterrichtsstunden durchgeführt. Laut der 63. Folge der Volkshochschul-Statistik, die das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) im Jahr 2025 veröffentlicht hat, kamen dabei 5.364.982 Kursbelegungen zusammen. Das waren nach Angaben des Instituts 4,8 Prozent mehr als 2023, aber noch 11,9 Prozent weniger als im Jahr 2019 vor der Pandemie. Ausgewertet wurden 821 von 827 Volkshochschulen.

Die Provimedia GmbH aus Bietigheim-Bissingen betreibt mit FindMyExpert24 eine Plattform, auf der Kursleitende, Coaches, Trainerinnen und Lehrkräfte Einzelstunden und Kurse anbieten. Wie Lernende dort eine passende Fachkraft finden und buchen, zeigt die Schritt-für-Schritt-Erklärung des Buchungsablaufs der Plattform.

Wie sich die Volkshochschulkurse auf die sieben Programmbereiche verteilen

Sieben Programmbereiche gliedern das Angebot der Volkshochschulen. Laut der Volkshochschul-Statistik für das Berichtsjahr 2024 entfielen auf die fünf größten Bereiche folgende Anteile an Kursen, Unterrichtsstunden und Belegungen:

Gesundheit: 33,8 Prozent der Kurse, 15,4 Prozent der Unterrichtsstunden, 34,2 Prozent der Belegungen

Sprachen: 33,4 Prozent der Kurse, 61,2 Prozent der Unterrichtsstunden, 34,9 Prozent der Belegungen

Kultur – Gestalten: 16,6 Prozent der Kurse, 8,6 Prozent der Unterrichtsstunden, 14,3 Prozent der Belegungen

Politik – Gesellschaft – Umwelt: 7,1 Prozent der Kurse, 2,9 Prozent der Unterrichtsstunden, 9,7 Prozent der Belegungen

Qualifikationen für das Arbeitsleben – IT – Organisation/Management: 6,8 Prozent der Kurse, 4,8 Prozent der Unterrichtsstunden, 4,7 Prozent der Belegungen

Der hohe Stundenanteil der Sprachen geht nach Angaben des DIE auf die Integrationskurse mit festgelegtem Stundenumfang zurück. Ein Sprachkurs umfasste im Schnitt 55,01 Unterrichtsstunden, ein Gesundheitskurs 13,68 Stunden. Grundbildung und Schulabschlüsse kamen laut Statistik zusammen auf 2,2 Prozent der Kurse.

Bewegung, Entspannung und Musik tragen die praktischen Fächer

Im Programmbereich Gesundheit fanden laut der Volkshochschul-Statistik im Jahr 2024 insgesamt 2.264.273 Unterrichtsstunden statt. Davon entfielen 47,8 Prozent auf Bewegung und Fitness und 38,7 Prozent auf Entspannung und Stressbewältigung. Ernährung kam auf 5,7 Prozent. Gegenüber 2023 stiegen im Gesundheitsbereich die Zahl der Kurse, der Stunden und der Belegungen.

Der Programmbereich Kultur – Gestalten zählte laut DIE im selben Jahr 1.267.201 Unterrichtsstunden. Mit 92,3 Prozent dominierten praktische Fächer, allen voran Malen, Zeichnen und Drucktechnik mit 25,4 Prozent. Musikalische Praxis folgte mit 14,9 Prozent, textiles Gestalten mit 12,8 Prozent. Bei den Unterrichtsstunden legte dieser Bereich mit 2,9 Prozent am stärksten zu.

Wer als Erwachsener ein Instrument lernen will, findet dafür neben dem Volkshochschulkurs auch Einzelunterricht bei freien Lehrkräften. Welche Erwartungen realistisch sind und wie Lernende eine Lehrkraft auswählen, behandelt der Beitrag über den Instrumentalunterricht im Erwachsenenalter auf der Plattform der Provimedia GmbH.

Frauen und über 50-Jährige bilden den Kern der Kursteilnehmenden

Der Frauenanteil an allen Kursbelegungen lag laut der Volkshochschul-Statistik im Jahr 2024 bei 73,2 Prozent. Am höchsten war er im Gesundheitsbereich mit 84,9 Prozent und in Kultur – Gestalten mit 81,9 Prozent. Die Angaben zum Geschlecht lagen nach Angaben des DIE für 86,3 Prozent der Teilnehmenden vor.

Beim Alter zeigt die Statistik ein deutliches Übergewicht der älteren Jahrgänge. Die 50- bis unter 65-Jährigen stellten laut DIE mit 28,9 Prozent die größte Gruppe, zusammen mit den Älteren war die Hälfte aller Kursteilnehmenden 50 Jahre oder älter. Im Gesundheitsbereich lag dieser Anteil bei 65,6 Prozent. Erfasst war das Alter allerdings nur für 75,6 Prozent der Teilnehmenden.

Digitale Lernangebote bleiben an Volkshochschulen die Ausnahme

Digitale Lernangebote kamen laut der Volkshochschul-Statistik im Jahr 2024 in 8,2 Prozent aller Kurse zum Einsatz. Von diesen Kursen liefen 61,3 Prozent vollständig online. Im Jahr 2021 hatte der Anteil der Kurse mit digitalen Anteilen pandemiebedingt noch bei 22,6 Prozent gelegen.

Den breiteren Rahmen liefert der Adult Education Survey, die Erhebung zum Weiterbildungsverhalten Erwachsener. Laut dem Trendbericht des Bundesministeriums für Bildung und Forschung mit Stand März 2024 nahmen 2022 insgesamt 58 Prozent der 18- bis 64-Jährigen an Weiterbildung teil. Die nicht berufsbezogene Weiterbildung erreichte nach dem Bericht 17 Prozent, die betriebliche Weiterbildung 48 Prozent.

Worauf Lernende bei der Kurswahl für das Frühjahr 2027 achten können

Das DIE veröffentlicht die Volkshochschul-Statistik jährlich; die 64. Folge mit den Zahlen für das Berichtsjahr 2025 wird zeigen, ob sich die Belegungen weiter dem Stand von 2019 annähern. Wer im November 2026 einen Kurs sucht, kann Stundenumfang, Gruppengröße und Qualifikation der Kursleitung vorab vergleichen.

„Die Volkshochschul-Statistik zeigt, dass Erwachsene vor allem dort lernen, wo Bewegung, Sprache und praktisches Tun zusammenkommen. Wer unterrichtet, sollte deshalb das Fach und die Zielgruppe genau benennen, nicht nur einen Kurstitel. Nur so finden Lernwunsch und Lehrangebot tatsächlich zueinander“, sagt Alexander Weipprecht, Geschäftsführer der Provimedia GmbH.

Die Provimedia GmbH ist ein Online-Verlag mit Sitz in der Region Stuttgart. Wir schaffen wertvolle Informationen in unterschiedlichen Branchen um Wissen schnell und einfach zugänglich zu machen. Wir haben uns auf übersichtliche Webseiten und Auffindbarkeit von Informationen spezialisiert.