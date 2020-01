Volkswagen und diconium bauen Zusammenarbeit weiter aus

– Gesellschafter verständigen sich auf Aufstockung der

Volkswagen-Anteile an diconium von 49 auf 100 Prozent

– diconium bringt weiterhin zentrales Know-how in die

Car.Software-Organisation im Volkswagen Konzern ein

Der Volkswagen Konzern und die Gründergesellschafter von diconium haben sich auf

eine Übernahme der verbleibenden Anteile von Volkswagen an diconium geeinigt.

Mit dem vollständigen Erwerb der Anteile stärkt Volkswagen seine Fähigkeiten in

der Entwicklung digitaler Vetriebslösungen. Dazu zählt der Aufbau einer globalen

Online-Vertriebsplattform, über die Kunden aller Konzernmarken künftig digitale

Dienste und On-Demand-Funktionen für ihr vollvernetztes Fahrzeug einkaufen und

verwalten können. diconium bringt sein zentrales Know-how hierzu in die

Car.Software-Organisation im Volkswagen Konzern ein, die markenübergreifend

Software im Fahrzeug, die digitalen Ökosysteme und kundennahe Funktionen im

Handel entwickelt. Der Vollzug der Anteilsübernahme steht noch unter dem

Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.

Bereits im November 2018 hatte der Volkswagen Konzern den Erwerb von 49 Prozent

der Anteile an diconium bekanntgegeben. Mit dem Erwerb weiterer 51 Prozent der

Anteile schafft Volkswagen die Voraussetzung für eine stärkere Gestaltungsrolle

von diconium in der Car.Software-Organisation.

Unter dem Dach der Car.Software-Organisation entwickeln die Experten von

diconium eine globale Online-Vertriebsplattform. Kunden der Konzernmarken sollen

über diese Plattform künftig digitale Dienste und On-Demand-Funktionen für ihr

vernetztes Fahrzeug kaufen und verwalten können. Dazu zählen Funktionen wie

Multimedia-Streaming im Auto, automatisches Bezahlen fürs Tanken, Laden und

Parken, sowie Updates für das Fahrzeug. Hierzu wird die

Online-Vertriebsplattform mit der Volkswagen Automotive Cloud verknüpft, deren

Aufbau ebenfalls in der Car.Software-Organisation verantwortet wird.

“Wir im Volkswagen Konzern haben den Anspruch, unseren Kunden ein stetig

wachsendes Angebot an innovativen digitalen Mehrwertdiensten bereitzustellen,

das sie komfortabel und sicher direkt im Auto und mit ihren mobilen Endgeräten

nutzen können”, sagt Christian Senger, Volkswagen Markenvorstand für Digital Car

& Services und CEO der Car.Software-Organisation. “Die technologische Basis ist

eine Online-Vertriebsplattform, die wir in der Car.Software-Organisation

einheitlich für alle Marken entwickeln. Das ausgewiesene Expertenwissen, die

Erfahrung und digitale Kultur unserer Kollegen von diconium werden uns hier

deutlich voranbringen.”

Jürgen Stackmann, Volkswagen Markenvorstand für Vertrieb und Marketing, sagt:

“Wir bei Volkswagen erweitern unser starkes traditionelles Kerngeschäft mit

unserem wachsenden –We—Ökosystem, mit dem wir passgenaue digitale Dienste und

Mobilitätsangebote für unsere Kunden bieten. Zukunftsweisende Kompetenzen für

den Ausbau unserer digitalen Geschäftsfähigkeit sind hierfür entscheidend. Wir

wollen künftig Fahrzeuge, Kunden und unsere Partner im Handel noch stärker

miteinander vernetzen und ein durchgehendes –Markenerlebnis Volkswagen–

schaffen. Zur Realisierung eines Omnichannel-Angebotes für unsere Kunden

benötigen wir die e-Commerce Kompetenz von starken Partnern wie diconium.”

*Zusammenarbeit auch am neuen Volkswagen We Campus in Berlin*

Teams von Volkswagen und diconium arbeiten bereits seit Juli 2019 am neuen

Volkswagen We Campus in Berlin zusammen. Am We Campus wird Volkswagen

schrittweise rund 900 Fachkräfte für die Entwicklung neuer Mobilitätsservices

und digitaler Dienste zusammenführen. Der We Campus wird als Entwicklungszentrum

künftig eine wichtige Rolle für die Car.Software-Organisation übernehmen.

Andreas Schwend, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von diconium, sagt: “Nach

einem Jahr erfolgreicher Partnerschaft freuen Daniel Rebhorn und ich uns als

Gründer sehr, diese einmalige Chance für unser Unternehmen und unsere

Mitarbeiter wahrzunehmen. Unsere Marke und DNA bleiben erhalten. Dieser Schritt

sichert für diconium, seine Mitarbeiter sowie unsere Bestands- und Neukunden

eine klare Entwicklungsperspektive. Wir bedanken uns bei Volkswagen für die

Möglichkeit, eines der aktuell wohl spannendsten Digitalisierungsvorhaben

mitgestalten zu dürfen.”

Das Unternehmen diconium mit Sitz in Stuttgart wurde 1995 gegründet und ist ein

führender Spezialist für den ganzheitlichen Aufbau digitaler Geschäftsmodelle.

Diese umfassen sowohl Strategie als auch Design der User Experience (UX),

Implementierung und operative Umsetzung von Geschäftsideen. Zu den

Kernkompetenzen von diconium zählen die Entwicklung von Vertriebsplattformen für

digitale Produkte und Services sowie IT-Systeme im Kundenmanagement.

Pressekontakt:

Pressekontakt PIABO PR

PIABO PR GmbH

Franziska Scheider

Tel. 0173 8234027

E-Mail: diconium@piabo.net

Pressekontakt diconium

diconium GmbH

Barbara Wiestler

barbara.wiestler@diconium.com

Tel. 0711 2992 – 0

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/140264/4488389

OTS: diconium GmbH

Original-Content von: diconium GmbH, übermittelt durch news aktuell