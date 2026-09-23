Vom Dienst in den Beruf. Weiterbildung für Soldat:innen mit dem BFD

Wer Jahre in der Bundeswehr gedient hat, bringt beim Dienstende ein Fundament mit, das viele Arbeitgeber suchen. Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) hilft Soldat:innen dabei, dieses Fundament in eine zivile Karriere zu übersetzen.

Was der BFD leistet und wo das IBB ansetzt

Der Berufsförderungsdienst der Bundeswehr (BFD) begleitet Soldat:innen vom Beginn ihrer Dienstzeit bis zur Eingliederung in den zivilen Arbeitsmarkt. Dieser Anspruch ist im Soldatenversorgungsgesetz (SVG) verankert und schafft konkrete Förderansprüche: Je nach Dauer der Dienstzeitverpflichtung haben Soldat:innen Anspruch auf schulische oder berufliche Weiterbildung, Umschulungen, Coachings und Betriebspraktika.

Individuelle Beratung für Soldat:innen

Der Übergang vom Militär in die Zivilwirtschaft läuft bei jedem anders. Manche Soldat:innen wissen genau, in welche Branche sie wechseln möchten. Andere suchen erst noch heraus, welche ihrer Kompetenzen am Arbeitsmarkt gefragt sind und welche Qualifikationen sie noch brauchen. Der BFD berücksichtigt bei seiner Beratung Eignung, Neigung und Leistungsfähigkeit der Förderungsberechtigten sowie die aktuelle Arbeitsmarktsituation.

Das IBB ergänzt diese Beratung durch Kursangebote in Berufsfeldern, die am Arbeitsmarkt gefragt sind: IT und Informatik, kaufmännische Berufe, Pädagogik, Energie und Umwelt, Künstliche Intelligenz sowie Medizin und Pflege.

Qualifizierung schon während der Dienstzeit

Der BFD fördert Weiterbildungsmaßnahmen bereits während der aktiven Wehrdienstzeit. Soldat:innen können so vorhandene Kenntnisse auffrischen, Fertigkeiten ausbauen und sich schrittweise für den Zivilberuf qualifizieren. Das IBB ermöglicht die Teilnahme an Lehrgängen im Direktunterricht, im Fernunterricht und über seine Online-Akademie, die Lernen unabhängig von Standort und Dienstplan macht.

Neben Qualifizierungskursen bietet das IBB sozialpädagogische Begleitung sowie Unterstützung bei der Existenzgründung und der Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Regionale Netzwerke und Kenntnisse der lokalen Arbeitsmarktlage erleichtern den Einstieg in die neue Berufswelt.

Weiterbildungspartner für Soldat:innen

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) gehört zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Seit der Gründung 1985 in Buxtehude hat IBB Hunderttausende Menschen beim Berufswechsel, beim Wiedereinstieg und beim Aufstieg begleitet, darunter auch viele Soldat:innen, die nach dem Dienstende neu durchgestartet sind. Alle Angebote für Soldat:innen finden Sie hier.

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) wurde 1985 gegründet und gehört heute zu den größten privaten Weiterbildungsanbietern Deutschlands. Das Angebot des IBB richtet sich an Arbeitssuchende und Berufstätige, die sich für neue berufliche Aufgaben qualifizieren möchten. Ebenso finden Unternehmen hier die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dank Viona, der Online-Akademie mit dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an.

Weitere Informationen: www.ibb.com