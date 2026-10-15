Vom Dokument zur digitalen Realität

Verbindung zu Linked in

In nahezu jedem Unternehmen verbringen Mitarbeiter täglich Zeit damit, Informationen aus Dokumenten in IT-Systeme zu übertragen. Verträge, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, E-Mails oder Protokolle werden gelesen, verstanden und anschließend manuell in ERP-, CRM-, Finanz-, Risiko- oder Fachsysteme eingetragen. Genau hier setzt LEGANTA® LSI an.

Das Problem

Die meisten Informationen entstehen zunächst in Dokumenten. Damit sie im Unternehmen nutzbar werden, müssen sie in verschiedenen Systemen erfasst werden.

Typische Folgen:

Hoher manueller Erfassungsaufwand

Mehrfache Eingabe derselben Informationen

Fehler durch Tippfehler oder unterschiedliche Interpretationen

Inkonsistente Daten in verschiedenen Systemen

Hohe Kosten für Datenpflege

Schwierige Nachvollziehbarkeit bei Audits und Prüfungen

Lange Bearbeitungszeiten zwischen Dokumenteingang und Systemnutzung

Viele Unternehmen haben über Jahre hinweg akzeptiert, dass Menschen als „Übersetzer“ zwischen Dokumenten und IT-Systemen arbeiten müssen.

Die Idee von LEGANTA® LSI

LEGANTA® LSI schließt die Lücke zwischen Dokumenten und Systemen. Statt Informationen manuell zu erfassen, werden Dokumente direkt zur Quelle der Systemdaten.

Die Funktionsweise lässt sich auf drei einfache Schritte reduzieren.

Schritt 1: Dokument hochladen

Ein Dokument wird einfach per Drag & Drop übernommen.

Das kann sein:

Vertrag

Angebot

Bestellung

Rechnung

E-Mail

Anlage

Protokoll

oder jedes andere geschäftsrelevante Dokument.

Schritt 2: Bedeutung verstehen

LEGANTA® LSI liest das Dokument nicht nur, sondern versteht dessen geschäftliche Bedeutung.

Dabei erkennt das System beispielsweise:

Vertragspartner

Rollen und Zuständigkeiten

Fristen

Laufzeiten

Ansprüche und Verpflichtungen

Cash Flows

Risiken

Leistungen und Gegenleistungen

Vorleistungen und Endleistungen

Plan- Soll- und Ist-Werte

Geschäftsereignisse

Aus dem Dokument entsteht ein semantisches Modell der beschriebenen Geschäftssituation.

Schritt 3: Systeme automatisch befüllen

Die erkannten Informationen werden anschließend automatisch in die benötigten Zielsysteme übernommen.

Beispielsweise:

ERP-Systeme

SAP-Anwendungen

CRM-Systeme

Risikomanagement-Systeme

Compliance-Lösungen

Data-Warehouse- und Reporting-Systeme

Vertragsanalysen

Elektronischer Rechtsverkehr

Die Bedeutung wird nur einmal ermittelt und danach beliebig oft genutzt.

Welche Pain Points werden gelöst?

Manuelle Datenerfassung

Heute lesen Menschen Dokumente und übertragen Informationen in Systeme.

Mit LEGANTA® LSI erfolgt die Übernahme automatisiert.

– Mehrfacheingaben

Dieselben Informationen werden häufig in mehreren Anwendungen gepflegt.

LEGANTA® LSI ermittelt die Information einmal und stellt sie allen Zielsystemen bereit.

– Inkonsistente Daten

Oft unterscheiden sich Datenstände zwischen verschiedenen Systemen.

LEGANTA® LSI sorgt für eine gemeinsame semantische Quelle und damit für konsistente Informationen.

– Fehlende Transparenz

Häufig weiß niemand mehr, woher ein bestimmter Datenwert stammt.

Mit LEGANTA® LSI bleibt jede Information bis zur ursprünglichen Textquelle im Dokument rückverfolgbar.

– Langsame Prozesse

Die manuelle Erfassung verzögert nachgelagerte Geschäftsprozesse.

Durch die automatische Übernahme stehen Informationen deutlich schneller zur Verfügung.

Welcher Nutzen entsteht?

Operativer Nutzen

Weniger manueller Aufwand

Höhere Produktivität

Schnellere Prozesse

Weniger Fehler

Bessere Datenqualität

Niedrigere Prozesskosten

Strategischer Nutzen

Einheitliche Sicht auf Geschäftsinformationen

Konsistente Daten über alle Systeme hinweg

Höhere Compliance und Revisionssicherheit

Vollständiger Audit-Trail

Bessere Grundlage für Reporting, KI und Automatisierung

Die Kernbotschaft

Ein Dokument. Eine Bedeutung. Beliebig viele Zielsysteme.

LEGANTA® LSI verwandelt Dokumente in nutzbare Unternehmensdaten.

Dokument hochladen. Bedeutung verstehen. Systeme automatisch befüllen.

Dadurch entfallen manuelle Datenerfassung, Mehrfacheingaben und Medienbrüche. Gleichzeitig entstehen konsistente Daten, vollständige Nachvollziehbarkeit und eine deutlich höhere Effizienz.

Versäumen Sie nicht die weiteren Teile.

LEGANTA® LSI: Vom Dokument zur digitalen Realität?

Teil 1: Schluss mit dem Abtippen von Dokumenten

Teil 2: Das Dokument verstehen und eine IT-Landschaft versorgen

Teil 3: Die Black Box der Vertragsdokumente öffnen: Der NIS2 Executive Scan

Teil 4: Vom Dokument zur XJustiz-Nachricht. Vollautomatisch.

Teil 5: Butter bei die Fische

Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.

Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:

• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen

• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten

• mit automatisierten Vertragsprozessen

• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen

• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.

Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.

Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de

Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de