Vom Dokument zur digitalen Realität

In nahezu jedem Unternehmen verbringen Mitarbeiter täglich Zeit damit, Informationen aus Dokumenten in IT-Systeme zu übertragen. Verträge, Bestellungen, Angebote, Rechnungen, E-Mails oder Protokolle werden gelesen, verstanden und anschließend manuell in ERP-, CRM-, Finanz-, Risiko- oder Fachsysteme eingetragen. Genau hier setzt LEGANTA® LSI an.
Das Problem
Die meisten Informationen entstehen zunächst in Dokumenten. Damit sie im Unternehmen nutzbar werden, müssen sie in verschiedenen Systemen erfasst werden.
Typische Folgen:
Hoher manueller Erfassungsaufwand
Mehrfache Eingabe derselben Informationen
Fehler durch Tippfehler oder unterschiedliche Interpretationen
Inkonsistente Daten in verschiedenen Systemen
Hohe Kosten für Datenpflege
Schwierige Nachvollziehbarkeit bei Audits und Prüfungen
Lange Bearbeitungszeiten zwischen Dokumenteingang und Systemnutzung
Viele Unternehmen haben über Jahre hinweg akzeptiert, dass Menschen als „Übersetzer“ zwischen Dokumenten und IT-Systemen arbeiten müssen.
LEGANTA® LSI schließt die Lücke zwischen Dokumenten und Systemen. Statt Informationen manuell zu erfassen, werden Dokumente direkt zur Quelle der Systemdaten.
Die Funktionsweise lässt sich auf drei einfache Schritte reduzieren.
Schritt 1: Dokument hochladen
Ein Dokument wird einfach per Drag & Drop übernommen.
Das kann sein:
Vertrag
Angebot
Bestellung
Rechnung
Anlage
Protokoll
oder jedes andere geschäftsrelevante Dokument.
Schritt 2: Bedeutung verstehen
LEGANTA® LSI liest das Dokument nicht nur, sondern versteht dessen geschäftliche Bedeutung.
Dabei erkennt das System beispielsweise:
Vertragspartner
Rollen und Zuständigkeiten
Fristen
Laufzeiten
Ansprüche und Verpflichtungen
Cash Flows
Risiken
Leistungen und Gegenleistungen
Vorleistungen und Endleistungen
Plan- Soll- und Ist-Werte
Geschäftsereignisse
Aus dem Dokument entsteht ein semantisches Modell der beschriebenen Geschäftssituation.
Schritt 3: Systeme automatisch befüllen
Die erkannten Informationen werden anschließend automatisch in die benötigten Zielsysteme übernommen.
Beispielsweise:
ERP-Systeme
SAP-Anwendungen
CRM-Systeme
Risikomanagement-Systeme
Compliance-Lösungen
Data-Warehouse- und Reporting-Systeme
Vertragsanalysen
Elektronischer Rechtsverkehr
Die Bedeutung wird nur einmal ermittelt und danach beliebig oft genutzt.
Welche Pain Points werden gelöst?
Manuelle Datenerfassung
Heute lesen Menschen Dokumente und übertragen Informationen in Systeme.
Mit LEGANTA® LSI erfolgt die Übernahme automatisiert.
– Mehrfacheingaben
Dieselben Informationen werden häufig in mehreren Anwendungen gepflegt.
LEGANTA® LSI ermittelt die Information einmal und stellt sie allen Zielsystemen bereit.
– Inkonsistente Daten
Oft unterscheiden sich Datenstände zwischen verschiedenen Systemen.
LEGANTA® LSI sorgt für eine gemeinsame semantische Quelle und damit für konsistente Informationen.
– Fehlende Transparenz
Häufig weiß niemand mehr, woher ein bestimmter Datenwert stammt.
Mit LEGANTA® LSI bleibt jede Information bis zur ursprünglichen Textquelle im Dokument rückverfolgbar.
– Langsame Prozesse
Die manuelle Erfassung verzögert nachgelagerte Geschäftsprozesse.
Durch die automatische Übernahme stehen Informationen deutlich schneller zur Verfügung.
Welcher Nutzen entsteht?
Operativer Nutzen
Weniger manueller Aufwand
Höhere Produktivität
Schnellere Prozesse
Weniger Fehler
Bessere Datenqualität
Niedrigere Prozesskosten
Strategischer Nutzen
Einheitliche Sicht auf Geschäftsinformationen
Konsistente Daten über alle Systeme hinweg
Höhere Compliance und Revisionssicherheit
Vollständiger Audit-Trail
Bessere Grundlage für Reporting, KI und Automatisierung
Die Kernbotschaft
Ein Dokument. Eine Bedeutung. Beliebig viele Zielsysteme.
LEGANTA® LSI verwandelt Dokumente in nutzbare Unternehmensdaten.
Dokument hochladen. Bedeutung verstehen. Systeme automatisch befüllen.
Dadurch entfallen manuelle Datenerfassung, Mehrfacheingaben und Medienbrüche. Gleichzeitig entstehen konsistente Daten, vollständige Nachvollziehbarkeit und eine deutlich höhere Effizienz.
Versäumen Sie nicht die weiteren Teile.
LEGANTA® LSI: Vom Dokument zur digitalen Realität?
Teil 1: Schluss mit dem Abtippen von Dokumenten
Teil 2: Das Dokument verstehen und eine IT-Landschaft versorgen
Teil 3: Die Black Box der Vertragsdokumente öffnen: Der NIS2 Executive Scan
Teil 4: Vom Dokument zur XJustiz-Nachricht. Vollautomatisch.
Teil 5: Butter bei die Fische
Die LEGANTA® Business Software ist ein SaaS-basiertes Produkt der SBC Systems GmbH. Gegründet im Jahr 2009 und mit Sitz in Frankfurt am Main, entwickelt und vertreibt SBC Systems GmbH innovative KI-Softwarelösungen zur Automatisierung von Geschäftsbeziehungen, Leistungsaustausch und Vertragsmanagement. Das Unternehmen vergibt Lizenzen und bietet Beratung, Projektmanagement und Dienstleistungen für Unternehmen und Behörden an.
Unsere Kompetenzen zeigen sich insbesondere:
• in der Digitalisierung und Automatisierung von Dauerschuldverhältnissen
• mit unbegrenzter Zahl von Vertragspartnern, Leistungen und Objekten
• mit automatisierten Vertragsprozessen
• mit täglich tausenden von automatisierten Buchungen
• mit voller Integration in die bestehende IT-Landschaft.
Unsere Produkte sind in 52 Ländern mit unterschiedlichen Sprachen und Währungen im Einsatz. Zusammen mit unseren Partnern whitepaper.id (whitepaper-id.com) und innowise (innowise.de) sind wir ein Team mit hochzertifizierter SAP-Kompetenz und über 1.500 Experten, mit dem wir seit vielen Jahren integrierte IT-Lösungen erfolgreich bereitstellen und betreuen.
Mehr erfahren Sie unter https://leganta.ai und https://leganta.de
Kontakt: Hugo Christian Rieß, Dipl.-Volkswirt und Dipl.-Mathematiker, Geschäftsführer, E-Mail: hcr@sbc-systems.de