Von der B 304 bis Berlin

Haar – Lkr. München/ Verkehrspolitik vor Ort, Entwicklungen auf Landes- und Bundesebene sowie Fragen der demokratischen Debattenkultur standen im Mittelpunkt des Liberalen Herbststammtischs der FDP Haar am 8. Oktober 2026 im Gasthof zur Post. Die Teilnehmer nutzten die Veranstaltung, um aktuelle Herausforderungen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene zu diskutieren und unterschiedliche Perspektiven einzubringen.

Einen Schwerpunkt bildete die Verkehrssituation vor Ort. Im Mittelpunkt standen die Auswirkungen der einseitigen Sperrung der B 304 sowie die Umgestaltung der Leibstraße. Diskutiert wurden die Folgen für Anwohner, Pendler und Gewerbetreibende ebenso wie mögliche Ansätze zur Verbesserung der Verkehrssituation und zur langfristigen Sicherung einer leistungsfähigen Infrastruktur.

Einen nachdenklichen Impuls setzte FDP-Stadtrat Dr. Peter Siemsen mit einem Zitat des römischen Kaisers und Philosophen Marc Aurel: „Das meiste von dem, was wir sagen und tun, ist nicht notwendig. Wenn man es weglässt, hat man mehr Zeit und mehr Ruhe. Frage dich daher bei jedem Punkt: Ist das notwendig?“ Das Zitat bildete den Ausgangspunkt für eine Diskussion über Prioritäten, Verantwortung und die Konzentration auf das Wesentliche im öffentlichen Handeln.

Auch bundespolitische Entwicklungen wurden thematisiert. Dabei hoben die Teilnehmer die Bedeutung eines offenen und respektvollen Meinungsaustauschs hervor. Sachlich geführte Debatten, die Orientierung an Fakten und die Bereitschaft, gemeinsam tragfähige Lösungen zu entwickeln, seien wichtige Voraussetzungen für das Vertrauen in demokratische Institutionen. Zugleich könne eine solche politische Kultur dazu beitragen, extremistischen Tendenzen entgegenzuwirken.

Der Herbststammtisch bot breiten Raum für Gespräche über die Zukunft der Stadt Haar und aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen. Die Teilnehmer brachten zahlreiche Anregungen und vielfältige Sichtweisen ein.

Zum Abschluss bedankte sich Peter Siemsen für die engagierte Beteiligung und die vielfältigen Anregungen des Abends. Den direkten Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern werde die FDP Haar auch künftig fortsetzen. Die Anregungen aus dem Herbststammtisch, so Siemsen, würden in die weitere Arbeit im Haarer Stadtrat einfließen.