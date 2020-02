Von der Steuervielfalt zum Steuersystem – Über ein neues und transparentes System

Viele Bürger blicken durch das deutsche Steuersystem nicht durch. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass selbiges wenig Transparenz bietet. Der Autor wagt sich in seinem Buch an den Versuch, Klarheit über die eigentlichen Probleme der Steuerkrise zu schaffen und ein neues Steuersystem zu entwickeln.

Doch woraus resultieren die Ungerechtigkeit und die Komplexität des jetzigen Systems? Rose nennt politischen Missbrauch des Steuerrechts sowie eine Orientierung an einem traditionellen Steuerleitbild als Gründe. In der Folge werden ökonomische Folgen der Steuern missachtet und das Einkommen mehrfach belastet.

In einem generalüberholten System sollte es dagegen nur eine Einmalbelastung des Einkommens geben und auch die Steuern auf das Einkommen der Bürger sowie die Gewinne der Unternehmen sollten reformiert werden. Neben der Theorie werden Steuererklärungen praktisch betrachtet. Der Autor macht in diesem Zusammenhang deutlich, wie einfach die Einkommensteuer mit dem neuen System zu ermitteln wäre.

Der Autor Dr. Manfred Rose ist gelernter Industriekaufmann und Volkswirt. Seine Promotion erfolgte 1967 am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft an der Universität Hamburg. Später lehrte und forschte er auf dem Gebiet der Finanzwissenschaft und beriet zahlreiche Länder bezüglich einer Steuerreform. 2008 erhielt er das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland.

