Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand

Seit einigen Jahren beschäftigt sich der Autor bereits aus theologischer und philosophischer Perspektive mit Fragen des Lebensschutzes. Dabei geht es ihm inhaltlich hauptsächlich um die Themen Abtreibung, Sterbehilfe sowie um den richtigen Umgang mit Kranken, Behinderten, Alten, Dementen, Sterbenden und Ungeboren. Der richtige Umgang mit dem Menschen ist die zentrale ethische Fragestellung, denn Moral ist eine menschliche Umgangsform. Und wer nicht über das Leben und den Menschen nachdenkt, der braucht sich nach Meinung des Autors erst gar keine Fragen stellen, die mit Wissenschaft, Forschung, Wirtschaft, Arbeit oder anderen Bereichen zu tun haben.

Der Autor Josef Bordat wurde 1972 geboren und studierte Wirtschaftsingenieurwesen, Soziologie und Philosophie in Berlin sowie in Peru. Heute lebt er in Berlin und arbeitet als freier Publizist. Zu seinem Buch über die Lebensrechtsdebatte aus philosophischer, theologischer und biblischer Sicht wurde er schließlich durch zwei Gerichtsbeschlüsse motiviert.

"Würde, Freiheit, Selbstbestimmung. Konzepte der Lebensrechtsdebatte auf dem Prüfstand" von Josef Bordat ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-08420-9 zu bestellen.

