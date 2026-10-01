Wachstum bestätigt: M&L AG zum zweiten Mal in Folge FOCUS Wachstumschampion

Frankfurt am Main, 01.10.2026 – Wirtschaftliche Unsicherheit, technologischer Umbruch und der rasante Einzug Künstlicher Intelligenz stellen Unternehmen vor neue Investitionsentscheidungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf, vorhandene Daten schneller in belastbare Entscheidungen und konkrete Wettbewerbsvorteile zu übersetzen. In diesem Umfeld setzt die M&L AG ihren Wachstumskurs fort: Das Frankfurter Beratungsunternehmen wurde von FOCUS-Business zum zweiten Mal in Folge als Wachstumschampion ausgezeichnet.

Für die Wachstumschampions 2027 wurde die Umsatzentwicklung der Unternehmen im Zeitraum von 2022 bis 2025 betrachtet. FOCUS-Business ermittelt die Wachstumschampions gemeinsam mit dem Recherchepartner Statista. Die erneute Auszeichnung der M&L AG bestätigt damit eine wirtschaftliche Entwicklung über mehrere Jahre.

_“Dass wir zum zweiten Mal in Folge zu den Wachstumschampions gehören, freut uns besonders. Nachhaltiges Wachstum entsteht nicht durch einen einzelnen Erfolg. Es entsteht, wenn Kunden langfristig auf unsere Kompetenz und unsere Lösungen vertrauen – und wenn wir gleichzeitig den Anspruch haben, uns immer wieder weiterzuentwickeln“, _sagt Matthias Mauer, Gründer und Vorstand der M&L AG.

Wachstum in einem Markt im Wandel

Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt sich die M&L AG mit der Frage, wie Unternehmen Daten besser für ihre Steuerung und ihre Entscheidungen nutzen können. Was mit klassischen Business-Intelligence-Anwendungen begann, umfasst heute datengetriebene Unternehmenssteuerung, Analytics, Markt- und Vertriebsanalysen sowie Lösungen auf Basis Künstlicher Intelligenz und erklärbarer KI.

Insbesondere die Möglichkeiten generativer und analytischer KI verändern derzeit, wie Unternehmen Informationen auswerten, Zusammenhänge erkennen und Entscheidungen vorbereiten. Gleichzeitig steigt der Anspruch an die Wirtschaftlichkeit neuer Technologien: Unternehmen müssen nicht nur klären, was technologisch möglich ist, sondern vor allem, welche Anwendungen einen konkreten Nutzen für ihr Geschäft schaffen.

Für die M&L AG liegt darin eine wesentliche Grundlage ihrer weiteren Entwicklung: technologische Möglichkeiten frühzeitig zu erkennen und sie mit Datenkompetenz, Branchenwissen und dem Verständnis für die konkreten Herausforderungen ihrer Kunden zu verbinden.

_“Unser Wachstum zeigt uns, dass wir mit dieser Verbindung den richtigen Weg eingeschlagen haben. Unternehmen investieren dort, wo Technologie einen konkreten Beitrag zu ihrem Geschäftserfolg leistet. Wenn wir es schaffen, aus Daten und neuen technologischen Möglichkeiten Lösungen mit messbarem Nutzen zu entwickeln, entstehen daraus langfristige Kundenbeziehungen – und damit auch die Grundlage für unseren eigenen nachhaltigen Erfolg und weiteres Wachstum“_, sagt Vorstand Jürgen Lessnich.

Nicht einfach größer, sondern besser werden

Für die M&L AG ist Wachstum deshalb eng mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung des eigenen Leistungsportfolios verbunden. Neue Technologien werden frühzeitig auf ihren praktischen Einsatz geprüft und mit fachlicher Beratung, Datenkompetenz und dem Verständnis für die Geschäftsmodelle der Kunden verbunden.

Dabei setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum: Entscheidend sind langfristige Kundenbeziehungen, die Weiterentwicklung der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Lösungen, die sich im operativen Einsatz bewähren.

Die zweite Auszeichnung als FOCUS Wachstumschampion sieht die M&L AG daher nicht nur als Anerkennung ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, sondern auch als Bestätigung ihres unternehmerischen Ansatzes.

Denn nachhaltiges Wachstum bedeutet für die M&L AG nicht einfach, größer zu werden. Es bedeutet, besser zu werden.