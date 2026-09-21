„Wake up with Manage Now!“: Manage Now thematisiert SAP-Modernisierungsbedarf auf dem DSAG-Jahreskongress 2026

Manage Now, SAP Gold Partner mit Sitz in München, ist in diesem Jahr Aussteller beim DSAG-Jahreskongress, dem größten Treffpunkt der deutschsprachigen SAP-Anwenderschaft. Unter dem Kongressmotto „Claim your ground – Lead your business“ kommen vom 6. bis 8. Oktober mehr als 5.500 Teilnehmende in der Koelnmesse zusammen, um sich zu S/4HANA, Cloud, Business Technology Platform und Künstlicher Intelligenz auszutauschen.

Der Auftritt steht unter dem Motto „Wake up with Manage Now!“ und spielt damit auf einen Zustand an, den viele Unternehmen aus eigener Erfahrung kennen: SAP-Systeme und Prozesse, die über Jahre gewachsen sind und im laufenden Betrieb nicht mehr die Aufmerksamkeit bekommen, die sie eigentlich benötigen.

Inhaltlich knüpft Manage Now das Motto an fünf Themen, bei denen aus Sicht des Unternehmens in vielen SAP-Landschaften tatsächlich Aufwachbedarf besteht: Business AI, S/4HANA und Migration, Clean Core, SAP Security sowie AMS und Cloud Services. Es sind die Bereiche, in denen Manage Now Unternehmen des deutschen Mittelstands bei der SAP-Transformation begleitet, von der Bewertung des eigenen Custom-Code-Bestands bis zur Frage, wie weit die eigene Systemlandschaft von einem belastbaren Sicherheitsniveau entfernt ist.

Vertieft wird das Thema Clean Core auf dem Kongress selbst: Christian Eicher, Head of SAP Consulting & Development, und Martin Frech, Head of SAP Solutions & Design, stellen am 7. Oktober von 18:00 bis 18:20 Uhr im Espresso-Session-Format den Manage Now CleanCore Radar vor. Das neue Tool führt Befunde aus unterschiedlichen SAP-Analysen wie ATC, SPAU/SPDD oder Cloud ALM in einem gemeinsamen Modell zusammen und macht sie priorisierbar, zuordenbar und nachweisbar, statt sie in einzelnen Prüfberichten zu belassen. Interessierte Unternehmen können sich auf dem Kongress zudem für das Alpha-POC-Programm vormerken, mit dem Manage Now den CleanCore Radar noch vor dem breiten Marktstart gemeinsam mit ersten Kunden weiterentwickelt; die Zahl der Plätze im Pilotprogramm ist begrenzt.

„Der DSAG-Jahreskongress ist für uns die wichtigste Bühne, um mit der SAP-Community ins Gespräch zu kommen“, sagt Josko Jeraj, CEO von Manage Now. „Mit ‚Wake up with Manage Now! wollen wir genau das auf den Punkt bringen, was viele Unternehmen im SAP-Umfeld beschäftigt: Systeme und Prozesse, die über Jahre gewachsen sind und jetzt aktiv geweckt werden müssen, damit sie mit den Anforderungen von KI, Cloud und Clean Core Schritt halten.“

Vor Ort steht Lars Wangrin, New Business Lead bei Manage Now, für Gespräche am Stand I13 bereit. „Viele Unternehmen stehen aktuell vor der gleichen Entscheidung: Sie müssen ihre S/4HANA-Migration terminieren, ihren Custom Code auf Clean Core prüfen und gleichzeitig klären, wie sie KI sicher in ihre SAP-Landschaft integrieren, oft mit begrenzten internen Kapazitäten“, sagt Wangrin. „In den Gesprächen am Stand geht es deshalb selten um allgemeine Trends, sondern sehr konkret um den aktuellen Stand der eigenen Systeme und darum, welcher nächste Schritt angesichts der eigenen Ressourcen und Fristen tatsächlich sinnvoll ist. Genau diesen Austausch suchen wir auf dem Kongress.“

MANAGE NOW auf dem

DSAG-Jahreskongress 2026

6. – 8. Oktober 2026

Koelnmesse, Halle 2.1, Stand I13

TERMIN VOR ORT BUCHEN

Manage Now ist ein führender IT-Service- und Managed Services Provider für Unternehmen und öffentliche Institutionen, die ihre IT strategisch weiterentwickeln und gleichzeitig stabil betreiben wollen. Mit über 50 Jahren kombinierter IT- und Projekterfahrung übernehmen wir Verantwortung für komplexe IT-Landschaften. Dabei verbinden wir Consulting, Betrieb und Transformation in einem integrierten Ansatz und schaffen so die Grundlage für eine IT, die zuverlässig funktioniert und gleichzeitig steuerbar bleibt. Unser integriertes Portfolio reicht von Sovereign Cloud und Hybrid- und Multi-Cloud über SAP und Application Management bis hin zu Security und modernen Arbeitsumgebungen und schafft die Grundlage für eine IT, die zuverlässig funktioniert und gleichzeitig steuerbar bleibt. Unternehmen entscheiden dabei selbst, wie viel Verantwortung sie abgeben wollen, vom einzelnen Service bis zur vollständigen End-to-End-Betriebsverantwortung.