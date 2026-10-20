„Wake up with Manage Now!“ wirkt: Erfolgreicher DSAG-Kongress Auftritt mit Weltpremiere

Über 500 Besucher am Stand, die Manage Now Eigenentwicklung „CleanCore Radar“ feiert Weltpremiere, Manage Now zieht positive Bilanz vom DSAG-Jahreskongress 2026. Drei Tage intensiver Austausch zu S/4HANA, Clean Core, SAP Security, AMS und Cloud Services sowie Business AI. Über alle Themen hinweg prägte ein Wunsch die Gespräche: mehr Klarheit und Steuerbarkeit.

Manage Now, SAP Gold Partner mit Sitz in München, blickt auf einen sehr erfolgreichen DSAG-Jahreskongress 2026 zurück. Vom 6. bis 8. Oktober präsentierte sich das Unternehmen auf der Koelnmesse am Stand I13 unter dem Motto „Wake up with Manage Now!“. Über 500 Besucher kamen im Laufe der drei Kongresstage an den Stand. Dort entstanden bei frischem Espresso zahlreiche fachliche Gespräche mit Anwenderunternemen, Partnern und Branchenvertretern.

Der DSAG-Jahreskongress ist der größte Treffpunkt der deutschsprachigen SAP-Anwenderschaft. Für Manage Now ist er der wichtigste Termin des Jahres, um mit der SAP-Community über die Themen zu sprechen, die Unternehmen aktuell bewegen.

Modernisierungsdruck trifft auf den Wunsch nach Steuerbarkeit

Das Kongressmotto „Wake up with Manage Now!“ knüpfte Manage Now an fünf Themenfelder, in denen aus Sicht des Unternehmens in vielen SAP-Landschaften aktueller Handlungsbedart besteht: S/4HANA und Migration, Clean Core, SAP Security, AMS und Cloud Services sowie Business AI. In den Gesprächen am Stand zeigte sich ein einheitliches Bild. Unabhängig davon, ob es um die Terminierung der Migration, den Umgang mit gewachsenem Custom Code, die Absicherung der Systemlandschaft oder den sinnvollen Einsatz von KI ging, stand ein Bedürfnis im Vordergrund: mehr Klarheit und mehr Steuerbarkeit in einer Phase tiefgreifender Veränderungen.

„Die SAP-Welt steht vor gewaltigen Veränderungen, und das haben wir in den drei Tagen in Köln sehr deutlich gespürt“, sagt Josko Jeraj, CEO und Geschäftsführer von Manage Now. „Viele Unternehmen wissen, dass sie handeln müssen. Was ihnen fehlt, ist ein belastbarer Überblick, womit sie anfangen und wie sie ihre Transformation Schritt für Schritt steuern können. Genau dort setzen wir an. Die Resonanz am Stand hat uns gezeigt, dass wir mit unseren Themen den Nerv der SAP-Community treffen.“

Besonders deutlich wurde das beim Thema KI. „Viele Besucher kamen mit dem Thema KI an den Stand“, sagt Lars Wangrin, New Business Lead bei Manage Now. „Im Gespräch ging es dann aber schnell um die Grundlagen: saubere Systeme, klare Zuständigkeiten und ein realistischer Migrationspfad. Vielen ist bewusst, dass KI ihren Nutzen erst entfaltet, wenn das Fundament stimmt.“

Espresso-Session: CleanCore Radar macht Transformation greifbar

Ein Höhepunkt die Espresso-Session am 7. Oktober. Christian Eicher, Head of SAP Consulting & Development, stellte dort den neuen Manage Now CleanCore Radar vor. Eine Weltpremiere auf dem Kongress. Das Tool führt Befunde aus unterschiedlichen SAP-Analysen, etwa aus ATC, SPAU/SPDD oder Cloud ALM, in einem zentralen, steuerbaren Modell zusammen. Befunde werden dadurch priorisierbar, zuordenbar und nachweisbar, statt in einzelnen Prüfberichten zu verbleiben. Für Unternehmen wird der Weg zum Clean Core damit transparent und planbar.

„Clean Core ist für viele Unternehmen kein Technikthema, sondern eine Steuerungsfrage“, sagt Christian Eicher. „Die Befunde sind meist schon da, nur liegen sie verteilt in verschiedenen Analysen. Der CleanCore Radar bringt sie zusammen und schafft eine gemeinsame Grundlage für Entscheidungen. Das Interesse an der Session und die Fragen im Anschluss haben gezeigt, wie groß dieser Bedarf ist.“

Interessierte Unternehmen konnten sich auf dem Kongress für das Alpha-POC-Programm vormerken, mit dem Manage Now den CleanCore Radar noch vor dem breiten Marktstart gemeinsam mit ersten Kunden weiterentwickelt. Innerhalt von drei Tagen waren alle Plätze im Pilotprogramm vergeben.

Partnerschaften: Austausch mit Solutive vertieft

Neben den Fachgesprächen mit Kunden und Interessenten nutzte Manage Now den Kongress, um bestehende Partnerschaften zu pflegen. Besonders hervorzuheben ist das Treffen mit dem Partner Solutive® AG. Solutive liefert mit der ESM Suite und VEVEO Softwarelösungen für Change-, Release- und Testmanagement sowie KI-Automatisierung. Manage Now bringt den ganzheitlichen Blick auf die Kunden ein, von den individuellen Anforderungen bis hin zur langfristigen SAP-Strategie. Gemeinsam stellen beide Unternehmen sicher, dass innovative Lösungen dort ansetzen, wo sie echten Mehrwert schaffen. Der Austausch in Köln lieferte nach Angaben von Manage Now zahlreiche frische Impulse für die weitere Zusammenarbeit.

Teamspirit als Erfolgsfaktor

Der Messeerfolg ist auch das Ergebnis der Geschlossenheit des Teams vor Ort. Über die gesamte Kongressdauer präsentierte sich Manage Now mit einem starken Teamspirit, der von den Besuchern ausdrücklich wahrgenommen wurde. Mit Espresso und Gewinnspiel, bei dem eine Kaffeemaschine verlost wurde, setzte das Unternehmen zudem auf eine offene, einladende Atmosphäre, in der aus Standbesuchen schnell vertiefte Fachgespräche wurden.

„Wir bedanken uns bei allen, die bei uns vorbeigeschaut haben, und bei unserem gesamten Team für den großartigen Einsatz“, so Josko Jeraj. „Wir nehmen aus Köln enorm viel Rückenwind mit und werden die Impulse nutzen, um unsere Kunden auf dem Weg zu einer modernen, sicheren und steuerbaren SAP-Landschaft noch gezielter zu unterstützen.“

Viele der Fragen, die in Köln diskutiert wurden, werden Unternehmen in den kommenden Monaten weiter beschäftigen. Manage Now nimmt diese Impulse mit in die tägliche Arbeit mit seinen Kunden. Für einen fachlichen Austausch stehen die Experten von Manage Now jederzeit zur Verfügung.