WALTER FRIES Corporate Finance zieht Zwischenbilanz für 2026: Unternehmensnachfolgen und strategische Partnerschaften.

Wer ein mittelständisches Unternehmen verkauft, stellt wichtige Weichen für dessen Zukunft. Ob im Rahmen einer Nachfolgelösung, durch den Einstieg eines strategischen Partners oder die Beteiligung eines Finanzinvestors. Die Wege sind vielfältig und genauso so individuell wie die Personen hinter jedem Unternehmen. Die WALTER FRIES Corporate Finance hat auch 2026 zahlreiche Unternehmer und Gesellschafter bei diesen entscheidenden Weichenstellungen begleitet.

Zu den bisher veröffentlichten Transaktionen zählen die Nachfolgelösung der HERMANNS AG an die familiengeführte DEPENBROCK Gruppe, der Verkauf des Elektrotechnik-Spezialisten ELSTEK an die Builtech Group, die Beteiligung von FM Logistic an der Schäflein Gruppe sowie die Mehrheitsbeteiligung von Peakstone Growth Partners an der agilimo Consulting GmbH. Zudem begleitete WALTER FRIES die Eigentümerfamilie der Lay Gewürze GmbH beim Verkauf an die österreichische Almi Group.

Die Transaktionen spiegeln die branchenübergreifende Tätigkeit des Aschaffenburger Beratungshauses wider. Von Bau und Infrastruktur über technische Gebäudeausrüstung und Logistik bis hin zu Lebensmitteln und IT-Dienstleistungen mit Schwerpunkt Managed Security Services.

Unternehmensnachfolge. Perspektiven für die nächste Generation

Gerade im deutschen Mittelstand ist eine Unternehmensnachfolge weit mehr als ein Wechsel der Eigentümer. Für viele Unternehmer steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich das Lebenswerk langfristig sichern und erfolgreich weiterentwickeln lässt. Dazu gehören der Erhalt von Standorten und Arbeitsplätzen ebenso wie die Bewahrung der gewachsenen Unternehmenskultur. Entscheidend ist deshalb, einen Partner zu finden, der nicht nur wirtschaftlich überzeugt, sondern auch zu den langfristigen Zielen und Werten des Unternehmens passt.

Fünf Transaktionen, eine gemeinsame Aufgabe

WALTER FRIES Corporate Finance blickt bislang auf mehr als fünf erfolgreich abgeschlossene Transaktionen im Jahr 2026 zurück. Im Mittelpunkt steht dabei stets ein gemeinsames Ziel tragfähige Lösungen zu entwickeln, die Unternehmen und ihren Gesellschaftern langfristige Perspektiven eröffnen.

Mit mehr als 25 Jahren M&A-Erfahrung und einem Schwerpunkt auf mittelständischen und familiengeführten Unternehmen begleitet WALTER FRIES Corporate Finance Unternehmensverkäufe, Nachfolgelösungen, Management-Buy-outs und strategische Partnerschaften.