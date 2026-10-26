Warum Expertise allein nicht genügt: Die Idee hinter der Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

Für den Unternehmer Dan Bauer liegt das Kernproblem nicht im fehlenden Wissen, sondern in der mangelnden Handlungsfähigkeit. 2022 gründete er deshalb die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland, um vorhandene Expertise systematisch in praxistaugliche Entscheidungsgrundlagen zu überführen.

München, 26. Oktober 2026 – Dan Bauer berät seit über zwei Jahrzehnten Unternehmen strategisch und bewegt sich an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dabei begegnete ihm ein wiederkehrendes Muster: Trotz präziser Problembeschreibungen durch Fachleute bleiben wirksame Entscheidungen und die operative Umsetzung häufig aus.

„Wir haben in Deutschland eine enorme fachliche Kompetenz“, sagt Bauer. „Trotzdem kommen wir bei vielen wirtschaftlichen Herausforderungen nicht konsequent genug vom Wissen ins Handeln. Mich interessiert, was zwischen Erkenntnis und Umsetzung fehlt und wie wir Abhilfe schaffen können.“

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland schließt diese Lücke. Sie führt interdisziplinäre Fachleute zusammen, um konkrete Lösungsansätze für zentrale wirtschaftliche Fragestellungen zu erarbeiten.

Fokus auf Arbeitsstruktur und Validierung

In den ersten Jahren agierte die Kommission bewusst ohne breite Öffentlichkeit. Ziel war es, funktionierende Governance-Strukturen zu etablieren, Prozesse zu testen und belastbare Ergebnisse zu erzeugen.

Im Fokus stand das methodische Vorgehen: die präzise Definition relevanter Fragestellungen, die gezielte Besetzung von Fachräten sowie die Moderation von unterschiedlichen Perspektiven hin zu konsensfähigen Arbeitsergebnissen.

Die daraus entstandenen Publikationen belegen die Tragfähigkeit dieses Modells. Zwei Referenzwerke befinden sich derzeit im Lektorat und erscheinen in den kommenden Monaten bei Springer Gabler. Seit 2026 bereitet die Wirtschaftskommission ihre Ergebnisse nun systematisch für die Öffentlichkeit auf.

Ergebnisorientierung statt Debattierzirkel

Für Bauer bemisst sich der Wert fachlicher Arbeit ausschließlich an ihrer operativen Wirkung:

„Deutschland braucht keine weiteren Analysen. Es braucht kluge Umsetzung und Verantwortung an den Stellen, an denen tatsächlich entschieden wird.“

Dahinter steht ein klares Verständnis unternehmerischer Eigenverantwortung: Statt auf veränderte politische Rahmenbedingungen zu warten, müssen Entscheider Handlungsspielräume aktiv nutzen. Die Fachräte konzentrieren sich daher auf anwendbare Formate. Je nach Themenkomplex erarbeiten sie Whitepaper, Positionspapiere oder Referenzwerke; bei Bedarf werden daraus Vorhaben zur Standardisierung abgeleitet.

Etablierte Themencluster

Vier Jahre nach der Gründung arbeitet die Organisation in drei festen Themenbereichen:

*Digital & Technologie

*Wirtschaft & Institutionen

*Realwirtschaft

Die Themen reichen von Künstlicher Intelligenz, IT und Cybersicherheit über Unternehmensführung und Verwaltung bis zu Energie, Industrie, Mobilität und Gesundheitswirtschaft.

Projekte werden innerhalb dieser Struktur themenspezifisch aufgesetzt und durch Fachräte gesteuert.

An Bauers strategischem Ausgangspunkt hat sich dabei nichts geändert: Entscheidend bleibt die Übernahme unternehmerischer Verantwortung.

„Ich will kein größerer Unternehmer werden. Ich will, dass das Unternehmertum größer denkt.“

Über Dan Bauer

Dan Bauer ist Präsident und Gründer der Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland und seit über zwei Jahrzehnten als Unternehmer und Berater an der Schnittstelle von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft tätig.

Er ist Senator der Wirtschaft, Initiator der European Digital Sovereignty Organisation (EDSO) und Mitglied eines DIN-Normenausschusses. Mit der Wirtschaftskommission hat er eine Struktur geschaffen, in der Fachleute gemeinsam an konkreten wirtschaftlichen Fragestellungen arbeiten und daraus Publikationen und weiterführende Vorhaben entwickeln.

Weitere Informationen:

https://www.dan-bauer.com

Über die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

Die Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland wurde 2022 von Dan Bauer gegründet. Sie bringt Expertise aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung zusammen, um Antworten auf zentrale Fragen der wirtschaftlichen Transformation zu entwickeln. Ihre Arbeit ist in drei thematische Cluster gegliedert: Digital & Technologie, Wirtschaft & Institutionen sowie Realwirtschaft. Aus der Arbeit der Fachräte entstehen je nach Fragestellung Whitepaper, Positionspapiere oder Referenzwerke, die Unternehmen, Verwaltung und Politik als Grundlage für Entscheidungen dienen sollen.

Die strategische Führung liegt beim Präsidium unter der Leitung von Dan Bauer. Zur Organisationsstruktur gehören außerdem Geschäftsstelle, Koordination und Kuratorium.

Weitere Informationen:

https://www.wirtschaftskommission.de

Pressekontakt

Esther Müller

Corporate Communication (ext.)

Wirtschaftskommission für Transformation Deutschland

esther.mueller@wkom.org