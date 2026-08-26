Warum Holistic Pulsing immer mehr Menschen interessiert. Diese sanfte Körperarbeit setzt auf Rhythmus

Seefeld bei München. Körperarbeit muss nicht mit kräftigem Druck, Dehnung oder schmerzhaften Griffen verbunden sein. Holistic Pulsing verfolgt einen anderen Ansatz. Die Methode arbeitet mit gleichmäßigen, rhythmischen Schaukelbewegungen, die über den Körper weitergegeben werden. Die behandelte Person bleibt bekleidet und liegt entspannt auf einer Behandlungsliege. Im Mittelpunkt stehen Entspannung, Körperwahrnehmung und ein bewussteres Erleben des eigenen Körpers.

Das spricht Menschen an, die beruflich mit Berührung, Entspannung, Coaching oder Begleitung arbeiten. Auch Einsteiger ohne Vorkenntnisse finden Zugang. Die Deutsche Heilerschule in Seefeld bei München bietet dafür einen dreiteiligen Präsenzlehrgang an. Die Ausbildung Holistic Pulsing verbindet Körper-Pulsing, Organ-Pulsing und Chakren-Pulsing und führt von den Grundgriffen bis zu einer eigenständig aufgebauten Sitzung.

## Rhythmus statt Druck

Das Grundprinzip ist leicht zu beschreiben und anspruchsvoll in der Ausführung. Die pulsende Person bringt den Körper ihres Gegenübers mit kleinen, fortlaufenden Bewegungen in eine sanfte Schwingung. Entscheidend sind Rhythmus, Kontinuität und eine aufmerksame Berührung. Anders als bei einer klassischen Massage wird nicht geknetet, gedehnt oder gezielt auf Muskelgruppen eingewirkt. Es kommen weder Öl noch intensive Drucktechniken zum Einsatz.

Ein weiterer Unterschied liegt in der Haltung. Holistic Pulsing versteht die pulsende Person als Begleitung. Sie soll nicht bewerten, korrigieren oder ein bestimmtes Ergebnis erzwingen. In der methodischen Lehre spielt deshalb Absichtslosigkeit eine zentrale Rolle. Die Bewegung gibt einen gleichmäßigen Impuls. Wie der Mensch auf der Liege diesen wahrnimmt, bleibt individuell.

Holistic Pulsing ist eine Entspannungs- und Wellnessmethode. Sie ersetzt keine medizinische oder psychotherapeutische Behandlung.

## Von Tovi Browning zum heutigen Holistic Pulsing

Die Methode wurde von der Osteopathin Tovi Browning zu einem eigenständigen System entwickelt. Impulse kamen unter anderem aus osteopathischen Prinzipien, der Haptonomie und körperorientierten Schulen. Der Niederländer Jan Vonk entwickelte Holistic Pulsing weiter und trug zu seiner Verbreitung in Europa bei.

Wer pulst, muss Rhythmus, Körperhaltung und Aufmerksamkeit verbinden. Genau deshalb findet die Ausbildung in Präsenz statt. Berührung und Bewegung lassen sich nur begrenzt über Theorie vermitteln.

## Drei Wochenenden mit hohem Praxisanteil

Der Lehrgang an der Deutschen Heilerschule besteht aus drei aufeinander aufbauenden Wochenenden. Das erste Wochenende widmet sich dem Körper-Pulsing. Teilnehmer lernen Grundgriffe, Rhythmusfindung und Arbeitspositionen in Rücken-, Bauch- und Seitenlage. Hinzu kommen Haltung und Ergonomie. Ziel ist, ruhig und präzise zu arbeiten, ohne unnötig Kraft einzusetzen.

Auch der Aufbau einer vollständigen Sitzung gehört zum Unterricht. Die Teilnehmer üben in wechselnden Paaren und erleben Holistic Pulsing aus beiden Perspektiven. So erfahren sie direkt, wie Tempo und Berührungsqualität die Sitzung prägen.

Am zweiten Wochenende folgt das Organ-Pulsing. Der Fokus richtet sich auf den Bauchraum. Inhalte sind unter anderem Bauchreflexzonen, die Organuhr aus der traditionellen chinesischen Medizin sowie energetische und psychosomatische Zuordnungen innerhalb der jeweiligen Lehre. Ebenso wichtig sind Grenzen und Kontraindikationen. Die Ausbildung vermittelt keine medizinische Diagnose oder Behandlung.

Das dritte Wochenende führt zum Chakren-Pulsing. Hier verbindet der Lehrgang die bisher erlernten Techniken mit Wahrnehmungsübungen und der Arbeit an den in der Chakrenlehre beschriebenen Energiezentren. Meditation, intuitives Erspüren und ein langsames Vorgehen gehören ebenfalls zu diesem Modul. Am Ende werden die drei Ebenen zu einer vollständigen Sitzung zusammengeführt.

## Termine, Umfang und Kosten

Die nächste Ausbildung findet im Frühjahr 2027 in Seefeld bei München statt. Der erste Block läuft vom 19. bis 21. Februar 2027. Der zweite Termin ist vom 12. bis 14. März, der dritte vom 30. April bis 2. Mai. Freitags beginnt der Unterricht um 17 Uhr. Samstags läuft er von 9 bis 17 Uhr, sonntags von 9 bis 15 Uhr.

Der Lehrgang umfasst 51 Präsenzstunden. Zwischen den Ausbildungsblöcken bleibt Zeit zum Üben und für Fragen. Die Gesamtkosten liegen bei 1.050 Euro, aufgeteilt in drei Raten zu je 350 Euro. Enthalten sind Unterricht, Skripte zu den Modulen, Praxisübungen, die Begleitung durch die Dozentin und das Abschlusszertifikat der Deutschen Heilerschule. Vorkenntnisse sind laut Ausbildungsbeschreibung nicht erforderlich.

## Für wen sich der Lehrgang eignet

Angesprochen sind Menschen aus unterschiedlichen beruflichen Feldern. Dazu zählen Masseure, Physiotherapeuten, Pflegekräfte, Hebammen, Heilpraktiker, Coaches sowie Personen aus pädagogischen oder beratenden Berufen. Auch Menschen aus der Energiearbeit können die Methode als körperorientierte Ergänzung kennenlernen. Daneben richtet sich das Angebot an Teilnehmer, die Holistic Pulsing für sich selbst oder im privaten Umfeld erlernen möchten.

Für die berufliche Nutzung ist eine klare Einordnung wichtig. Holistic Pulsing ist in Deutschland kein staatlich geregelter Beruf und keine anerkannte Heilbehandlung. Das Zertifikat dokumentiert die absolvierte Ausbildung bei der Deutschen Heilerschule. Wer die Methode gewerblich nutzt, kann sie im Entspannungs- und Wellnesskontext anbieten. Wer Krankheiten diagnostizieren oder therapeutisch behandeln möchte, braucht die jeweils erforderliche berufliche Erlaubnis.

Bei akuten Beschwerden, frischen Verletzungen, Thrombosen, bestimmten Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schwangerschaft oder schweren psychischen Erkrankungen muss medizinisches Fachpersonal klären, ob eine Anwendung infrage kommt.

## Lernen durch eigenes Erleben

Ein zentraler Punkt des Lehrgangs ist der hohe Praxisanteil. Die Teilnehmer wechseln zwischen aktivem Pulsen und dem Erleben auf der Liege. So spüren sie direkt, wie Rhythmus, Tempo und eigene Körperhaltung die Berührung verändern.

Dozentin des Lehrgangs ist Anna Leicht. Sie unterrichtet Holistic Pulsing an der Deutschen Heilerschule und verbindet die Methode in ihrer Arbeit mit Energetik, Mentaltraining, Achtsamkeit und körperorientierter Begleitung. Der Unterricht setzt auf praktische Wiederholung, persönliche Rückmeldung und die Entwicklung einer sicheren Arbeitsweise.

Wer Holistic Pulsing lernen will, sucht oft eine Form der Körperarbeit, die wenig Kraft verlangt, mit bekleideten Menschen durchgeführt wird und auf Rhythmus und Wahrnehmung setzt. Genau dieses Profil prägt den Lehrgang in Seefeld.

Die Ausbildung Holistic Pulsing startet am 19. Februar 2027 in der Deutschen Heilerschule, Uneringer Str. 1, 82229 Seefeld bei München. Informationen zu Ablauf, Teilnahme und Anmeldung gibt es unter 08152 980 178 oder per E-Mail an [info@deutsche-heilerschule.de](mailto:info@deutsche-heilerschule.de).