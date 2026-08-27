Die Grundhaltung

Bei vielen Anbietern ist Sicherheit gestaffelt: Basisfunktionen im günstigen Tarif, echte Sicherheit erst gegen Aufpreis. Validato lehnt dieses Modell ab. Jedes Sicherheitsmerkmal gilt für jeden Kunden – unabhängig von Grösse oder Budget. Sicherheit ist kein Verkaufsargument für höhere Tarife, sondern Grundvoraussetzung.

Was zum Standard gehört

AES-256-Verschlüsselung, EU-Hosting auf eigener Infrastruktur, ISO-27001-Zertifizierung und das Vier-Augen-Prinzip gehören bei Validato zum Standard jeder Prüfung. Es gibt keine abgespeckte Variante, bei der eines dieser Merkmale entfällt. Wer bei Validato prüfen lässt, erhält das volle Schutzniveau.

Warum Staffelung riskant ist

Wenn Sicherheit vom Tarif abhängt, entstehen Lücken – gerade bei kleineren Kunden, die den Premium-Tarif scheuen. Bei sensiblen Personendaten ist das nicht vertretbar. Ein Datenschutzverstoss trifft die geprüfte Person unabhängig davon, welchen Tarif der Arbeitgeber gebucht hat. Validato schliesst diese Lücke durch einheitlichen Standard.

Fairer Zugang für den Mittelstand

Das Pay-per-Use-Modell von Validato sorgt dafür, dass auch mittelständische Unternehmen ohne Volumenlizenz vollen Zugang zu Enterprise-Sicherheit erhalten. Bezahlt wird pro Prüfung, nicht für ein Sicherheitspaket. So wird hochwertige Sicherheit breit verfügbar.

Der Vertrauensgewinn

Für Kunden bedeutet dieser Ansatz Klarheit: Sie müssen nicht abwägen, welche Sicherheit sie sich leisten können. Sie erhalten sie vollständig. Das schafft Vertrauen – bei den Unternehmen ebenso wie bei den geprüften Personen, deren Daten Validato schützt.

„Sicherheit gegen Aufpreis ist keine Sicherheit. Bei Validato gilt jedes Schutzmerkmal für jeden Kunden – der Datenschutz einer Person hängt nicht vom Tarif ihres Arbeitgebers ab.“

— Reto Marti, Managing Partner, Validato

Validato ist ein führender Anbieter für zuverlässige Background Checks und Human Risk Management in Deutschland. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Validato ist speziell auf die Anforderungen in Deutschland ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

Mehr unter: www.validato.com