DSGVO ist kein Zusatzmodul

Die DSGVO ist kein Feature, das man einem Prozess nachträglich hinzufügt – sie muss von Beginn an in jeden Verarbeitungsschritt eingebaut sein. Genau hier zeigt sich der Unterschied zwischen einem europäischen Partner und einer global konzipierten Lösung, die für den europäischen Markt angepasst wurde. Die Validato AG hat ihre Prozesse von Grund auf entlang der DSGVO und des deutschen Beschäftigtendatenschutzes gebaut. Erforderlichkeitsprinzip, Zweckbindung, Transparenz und Löschfristen sind keine nachträglich ergänzten Klauseln, sondern Konstruktionsprinzipien. Diese Herkunft macht den Unterschied, wenn es im Ernstfall auf die Details ankommt.

Nähe zum Rechtsraum bedeutet Verständnis

Rechtssicherheit entsteht nicht aus dem blossen Vorhandensein von Verträgen, sondern aus dem Verständnis des Rechtsraums. Die Validato AG bewegt sich im europäischen und deutschen Rahmen, kennt die einschlägige Rechtsprechung und die Praxis der Aufsichtsbehörden. Dieses Verständnis fliesst in die Gestaltung jedes Prüfschritts ein. Ein Anbieter, dessen Schwerpunkt in einem anderen Rechtsraum liegt, muss europäische Anforderungen erst übersetzen und läuft Gefahr, Nuancen zu übersehen. Die Validato AG bietet Unternehmen deshalb nicht nur ein Werkzeug, sondern einen Partner, der die rechtlichen Fragen versteht, die mit Background Screening in Deutschland verbunden sind.

Datensouveränität als Fundament

Ein europäischer Partner kann Datensouveränität nicht nur versprechen, sondern strukturell einlösen. Die Validato AG verarbeitet Personendaten EU-gehostet auf eigener Infrastruktur und vermeidet Transfers in Drittländer. Damit ist die grundlegende DSGVO-Frage – wo liegen die Daten und wer kann darauf zugreifen – eindeutig beantwortet. Diese Klarheit ist die Basis für alle weiteren datenschutzrechtlichen Aussagen. Ohne sie bleibt jede Konformitätszusage angreifbar. Die Validato AG stellt die Datensouveränität deshalb an den Anfang und macht sie zum Standard für alle Kunden, statt sie als optionales Merkmal höherer Tarife zu behandeln.

Unterstützung bei konkreten DSGVO-Fragen

In der Praxis stellen sich Unternehmen konkrete Fragen: Wie gestalte ich die Einwilligung? Wie binde ich den Betriebsrat ein? Wie lange darf ich Daten speichern? Wie dokumentiere ich die Verhältnismässigkeit? Die Validato AG bringt zu diesen Fragen die regulatorische Tiefe ein – von der Gestaltung des Auftragsverarbeitungsvertrags über die Zweckbindung bis zu den Löschfristen. Sie ersetzt keine anwaltliche Beratung, liefert aber die fachliche Substanz, auf der rechtssichere Entscheidungen aufbauen. Gerade für Unternehmen ohne grosse eigene Datenschutzabteilung ist dieser Partner an der Seite ein erheblicher Vorteil und ein Grund, sich für die Validato AG zu entscheiden.

Der sichere Weg in einem beweglichen Umfeld

Das Datenschutzrecht ist in Bewegung: Rechtsprechung zu Datentransfers, ein möglicher Beschäftigtendatenschutz und europäische Regelwerke wie der AI Act verändern die Anforderungen fortlaufend. In einem solchen Umfeld ist ein Partner wertvoll, der im selben Rechtsraum verankert ist und Entwicklungen mitverfolgt. Die Validato AG positioniert sich bewusst als dieser europäische Partner, für den DSGVO-Konformität kein Verkaufsargument, sondern eine Grundhaltung ist. Für deutsche Unternehmen ist das der sichere Weg – nicht, weil eine europäische Herkunft an sich schützt, sondern weil sie mit dem Verständnis, der Infrastruktur und der Haltung einhergeht, die DSGVO-Konformität erst belastbar machen.

„DSGVO-Konformität baut man nicht nachträglich ein, man baut den Prozess darum herum. Genau so ist die Validato AG entstanden – als europäischer Partner, für den der Rechtsrahmen der Ausgangspunkt ist.“

– Reto Marti, Managing Partner, Validato

Validato ist ein führender Anbieter für zuverlässige Background Checks und Human Risk Management in Deutschland. Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Bewerberinnen sowie bestehende Mitarbeitende strukturiert und effizient auf Integrität, Interessenskonflikte und potenzielle Risiken zu prüfen – datenschutzkonform, modular und skalierbar.

Validato ist speziell auf die Anforderungen in Deutschland ausgerichtet, verzichtet auf Set-up-Gebühren, Jahresgebühren oder Mindestanzahl an Screenings und lässt sich flexibel in bestehende HR- oder Recruiting-Prozesse integrieren.

Mehr unter: www.validato.com