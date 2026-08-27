Warum jetzt das Finanzierungskonzept entscheidet

Die Bauzinsen haben sich im August 2026 nach einigen Schwankungen wieder in einem vergleichsweise stabilen Korridor eingependelt. Für Darlehen mit zehnjähriger Zinsbindung bewegen sich die Konditionen häufig um die Marke von vier Prozent. Damit ist die extreme Dynamik früherer Phasen vorerst einer Seitwärtsbewegung gewichen. Einfacher ist die Entscheidung für eine Immobilienfinanzierung dadurch jedoch nicht geworden. Denn ein scheinbar stabiler Marktzins beantwortet noch keine der entscheidenden Fragen: Wie viel Immobilie kann sich ein Haushalt dauerhaft leisten? Welche Monatsrate bleibt auch bei unerwarteten Belastungen tragfähig? Wie hoch sollte die Tilgung sein? Welche Zinsbindung passt zur persönlichen Situation? Und welche Restschuld ist am Ende der ersten Finanzierungsphase noch vertretbar?

Die Antwort auf diese Fragen liefert keine Zinstabelle. Sie entsteht erst aus einem ganzheitlichen Finanzierungskonzept. Genau darin zeigt sich die Qualität einer guten Baufinanzierungsberatung.

Die Bauzinsen haben sich nahe der Vier-Prozent-Marke stabilisiert

Nach Angaben von Finanztip sind die Bauzinsen Mitte August 2026 leicht gesunken. Für Finanzierungen mit fünfjähriger Zinsbindung wurden am 17. August je nach Beleihung Zinssätze von rund 3,8 bis 3,9 Prozent genannt. Bei zehn Jahren lagen sie ungefähr bei 3,9 Prozent, bei 15 Jahren zwischen 4,2 und 4,3 Prozent. Längere Bindungen waren entsprechend teurer. Insgesamt bewegten sich die betrachteten Bauzinsen je nach Zinsbindung und Beleihung zwischen etwa 3,8 und 4,7 Prozent. Finanztip bezeichnete die Situation als weitgehend stabil, verwies jedoch darauf, dass Schwankungen von 0,1 bis 0,2 Prozentpunkten jederzeit möglich seien. Auch das Interhyp-Trendbarometer beschreibt eine Seitwärtsbewegung um die Vier-Prozent-Marke. Für die im Zeitraum vom 10. bis zum 16. August 2026 erfassten Angebote lagen die effektiven Jahreszinsen für zehnjährige Finanzierungen bei einem Beleihungsauslauf unter 70 Prozent bei durchschnittlich 3,82 Prozent. Bei 80 Prozent wurden 3,88 Prozent und bei einem Beleihungsauslauf von mehr als 90 Prozent 4,19 Prozent ausgewiesen.

Für die nächsten ein bis zwei Monate erwarteten 67 Prozent des Interhyp-Expertenpanels gleichbleibende Zinsen. Mit Blick auf das Jahresende rechnete jedoch die Hälfte der Befragten mit einem moderaten Anstieg. Damit lässt sich die aktuelle Situation recht klar beschreiben: Kurzfristig besteht kein Anlass für hektische Entscheidungen. Gleichzeitig wäre es riskant, eine Immobilienfinanzierung auf die Hoffnung deutlich fallender Zinsen zu stützen.

Der veröffentlichte Topzins ist selten der persönliche Zinssatz

Viele Interessenten beginnen ihre Suche mit der Frage: Welche Bank bietet aktuell den niedrigsten Finanzierungszins? Die Frage ist verständlich, führt aber allein noch nicht zur besten Finanzierung. Die im Internet veröffentlichten Topzinsen gelten regelmäßig nur unter bestimmten Voraussetzungen. Dazu gehören eine sehr gute Bonität, ein ausreichendes und stabiles Einkommen, eine attraktive Immobilie, ein niedriger Beleihungsauslauf und ein hoher Eigenkapitalanteil. Auch die Darlehenshöhe, der Standort der Immobilie, die gewünschte Zinsbindung und die Tilgung können die Kondition beeinflussen.

Wie deutlich sich allein der Beleihungsauslauf auswirken kann, zeigen die Interhyp-Daten. Zwischen einer Finanzierung mit weniger als 70 Prozent Beleihung und einer Finanzierung oberhalb von 90 Prozent lag der Unterschied bei zehnjähriger Zinsbindung zuletzt bei 0,37 Prozentpunkten. Bei einem Darlehen von 400.000 Euro bedeutet ein Zinsunterschied von 0,37 Prozentpunkten zunächst rund 1.480 Euro mehr Zinsaufwand im ersten Jahr. Über die gesamte Zinsbindung kann daraus trotz sinkender Restschuld eine erhebliche Mehrbelastung entstehen. Gleichzeitig erhöht sich bei hohem Fremdkapitalanteil das Risiko, dass nach Ablauf der Zinsbindung noch eine vergleichsweise große Restschuld besteht.

Ein Zinssatz kann deshalb nur im Zusammenhang mit dem gesamten Finanzierungskonzept bewertet werden. Ein scheinbar günstiges Angebot kann langfristig teuer werden, wenn die Tilgung zu niedrig angesetzt ist, wichtige Kosten fehlen oder die Finanzierung kaum Flexibilität bietet.

Die Haushaltsrechnung ist das Fundament jeder Finanzierung

Am Anfang einer guten Baufinanzierungsberatung sollte nicht der maximal mögliche Kreditbetrag stehen. Entscheidend ist vielmehr die Frage, welche monatliche Belastung ein Haushalt dauerhaft tragen kann, ohne andere finanzielle Ziele und notwendige Reserven zu gefährden. Eine qualifizierte Haushaltsrechnung erfasst deshalb nicht nur das aktuelle Nettoeinkommen und die offensichtlichen Ausgaben. Sie berücksichtigt auch Lebenshaltungskosten, bestehende Kredite, Versicherungen, Mobilität, Kinderbetreuung, Freizeit, Urlaube und regelmäßige Sparleistungen. Hinzukommen die späteren Bewirtschaftungskosten der Immobilie, mögliche Hausgeldzahlungen und Rücklagen für Reparaturen oder Modernisierungen.

Besonders wichtig ist ein realistischer Blick auf Veränderungen. Was passiert, wenn ein Einkommen vorübergehend sinkt, weil ein Kind geboren wird, eine berufliche Neuorientierung erfolgt oder eine längere Krankheit eintritt? Wie entwickelt sich die Belastung beim Übergang in den Ruhestand? Welche finanziellen Spielräume bleiben für Altersvorsorge, Vermögensaufbau und unvorhergesehene Ausgaben? Eine Monatsrate ist nicht allein deshalb tragfähig, weil sie von der Bank genehmigt wird. Die Kreditentscheidung der Bank beantwortet in erster Linie die Frage, ob sie das Darlehen unter Risikogesichtspunkten vergeben kann. Die persönliche Finanzierungsplanung muss darüber hinaus klären, ob der Kunde mit dieser Belastung langfristig gut leben kann.

Kaufnebenkosten und Reserven dürfen nicht unterschätzt werden

Zum Kaufpreis einer Immobilie kommen erhebliche Nebenkosten hinzu. Grunderwerbsteuer, Notar, Grundbuch und gegebenenfalls Maklerkosten können einen beträchtlichen zusätzlichen Betrag ausmachen. Werden diese Kosten vollständig über Fremdkapital finanziert, steigt der Beleihungsauslauf und damit häufig auch der Zinssatz. Darüber hinaus sollte nach dem Immobilienkauf nicht das gesamte verfügbare Vermögen gebunden sein. Wer sein gesamtes Eigenkapital in Kaufpreis und Nebenkosten investiert, verfügt anschließend möglicherweise über keine ausreichende Liquiditätsreserve mehr. Eine defekte Heizungsanlage, notwendige Reparaturen, eine unerwartete Sonderumlage oder ein vorübergehender Einkommensausfall können dann schnell zu einer zusätzlichen Kreditaufnahme führen. Eine gute Beratung muss deshalb zwischen dem Wunsch nach einem möglichst hohen Eigenkapitaleinsatz und der Notwendigkeit ausreichender Reserven abwägen. Mehr Eigenkapital verbessert grundsätzlich die Konditionen und senkt die laufende Belastung. Eine Finanzierung ohne finanzielle Rücklagen kann dennoch zu knapp kalkuliert sein.

Das optimale Konzept verwendet deshalb nicht automatisch das gesamte vorhandene Vermögen. Es berücksichtigt, wie viel Eigenkapital eingesetzt werden sollte und welche Liquidität nach dem Kauf verfügbar bleiben muss.

Die richtige Tilgung entscheidet über die Restschuld

Der Sollzins erhält in der öffentlichen Wahrnehmung meist die größte Aufmerksamkeit. Für den langfristigen Verlauf einer Immobilienfinanzierung ist die Tilgung jedoch mindestens ebenso wichtig. Eine niedrige Anfangstilgung reduziert zwar die monatliche Rate, führt aber dazu, dass die Restschuld nur langsam sinkt. Läuft die Zinsbindung nach zehn oder 15 Jahren aus, muss ein entsprechend höherer Betrag weiterfinanziert werden. Liegen die Zinsen zu diesem Zeitpunkt höher, kann die neue Monatsrate deutlich steigen. Eine höhere Tilgung belastet das monatliche Budget stärker, verkürzt aber die Gesamtlaufzeit und reduziert das Risiko der Anschlussfinanzierung. Welche Tilgung angemessen ist, hängt von Einkommen, Alter, Finanzierungssumme, Zinsbindung und persönlicher Lebensplanung ab.

Gute Beratung beschränkt sich deshalb nicht auf eine einzige Musterrechnung. Sie zeigt unterschiedliche Szenarien. Wie hoch ist die Restschuld bei zwei, drei oder vier Prozent Anfangstilgung? Wie verändert sich die Laufzeit? Welche Rate entsteht, wenn der Anschlusszins später um einen oder zwei Prozentpunkte höher liegt? Und wäre diese Belastung weiterhin tragbar? Erst durch solche Vergleiche können Kunden beurteilen, welche Kombination aus Rate, Tilgung und Sicherheit zu ihnen passt.

Die Zinsbindung ist eine Entscheidung über Sicherheit

Bei einem stabilen Zinsniveau um vier Prozent stellt sich häufig die Frage, ob eine zehnjährige Zinsbindung ausreicht oder eine längere Bindung sinnvoll ist. Pauschal lässt sich dies nicht beantworten. Eine kürzere Zinsbindung bietet meist eine günstigere Kondition. Der Kunde trägt dafür früher das Risiko einer Anschlussfinanzierung. Eine längere Zinsbindung kostet einen Aufschlag, schafft aber über einen größeren Zeitraum Planungssicherheit.

Für Haushalte mit knapp kalkuliertem Budget kann eine längere Zinsbindung trotz höherer Ausgangskondition sinnvoll sein. Wer über ein hohes Einkommen, erhebliche Rücklagen oder eine sehr schnelle Tilgung verfügt, kann mehr Zinsrisiko möglicherweise bewusst übernehmen. Entscheidend ist nicht, welche Zinsbindung aktuell am günstigsten erscheint. Entscheidend ist, welches Risiko der Kunde tragen kann und tragen möchte. Auch hier muss die Beratung unterschiedliche Entwicklungen simulieren und deren Auswirkungen auf Rate, Restschuld und Gesamtkosten transparent darstellen.

Eine stabile Rate muss auch Belastungsproben bestehen

Eine Immobilienfinanzierung läuft häufig über mehrere Jahrzehnte. In diesem Zeitraum können sich Einkommen, Familienverhältnisse, Gesundheit und wirtschaftliche Rahmenbedingungen erheblich verändern. Eine Planung, die ausschließlich unter idealen Bedingungen funktioniert, ist deshalb nicht belastbar. Gute Beratung arbeitet mit realistischen Stressszenarien. Sie prüft beispielsweise, wie lange die Finanzierung bei einem vorübergehenden Einkommensausfall tragfähig bleibt. Ebenso sollte betrachtet werden, welche Auswirkungen steigende Lebenshaltungskosten, notwendige Sanierungen oder eine höhere Anschlussverzinsung haben.

Auch die persönliche Absicherung gehört in diesen Zusammenhang. Dabei geht es nicht darum, automatisch zusätzliche Versicherungen mit der Baufinanzierung zu verbinden. Vielmehr muss nachvollziehbar geprüft werden, welche existenziellen Risiken bestehen und welche davon bereits ausreichend abgesichert sind. Besonders relevant können Berufsunfähigkeit, Tod eines Darlehensnehmers, längere Krankheit oder Arbeitslosigkeit sein. Bei Paaren ist außerdem zu klären, ob die Finanzierung auch dann noch tragfähig wäre, wenn ein Einkommen dauerhaft oder zeitweise ausfällt. Ein belastbares Finanzierungskonzept zeigt nicht nur, wie die Finanzierung im Normalfall funktioniert. Es macht auch sichtbar, wie sie auf Abweichungen reagieren kann.

Sondertilgungen und Tilgungswechsel schaffen Flexibilität

Über einen langen Finanzierungszeitraum verändert sich die finanzielle Leistungsfähigkeit vieler Haushalte. Einkommen können steigen, Bonuszahlungen oder Erbschaften anfallen, gleichzeitig können Elternzeit, Teilzeit oder andere Belastungen den finanziellen Spielraum verringern. Deshalb sollte eine Baufinanzierung nicht unnötig starr sein. Kostenfreie Sondertilgungsmöglichkeiten ermöglichen es, zusätzliches Kapital zur schnelleren Rückzahlung einzusetzen. Die Möglichkeit eines Tilgungssatzwechsels kann helfen, die Rate an veränderte Lebenssituationen anzupassen.

Nicht jedes Angebot enthält dieselben Rechte. Manche Banken erlauben jährliche Sondertilgungen von fünf oder zehn Prozent, andere bieten geringere oder kostenpflichtige Möglichkeiten. Auch die Anzahl zulässiger Tilgungswechsel kann variieren. Ein Angebot mit einem minimal niedrigeren Zinssatz kann daher unvorteilhafter sein, wenn wichtige Flexibilitätsrechte fehlen. Die Kondition muss immer gemeinsam mit den Vertragsbedingungen bewertet werden. Gute Beratung erläutert diese Unterschiede und zeigt, welchen finanziellen Wert Flexibilität für den Kunden haben kann.

Fördermittel müssen Teil des Gesamtkonzepts sein

Staatliche und regionale Förderprogramme können die Finanzierung erleichtern, werden aber nicht immer systematisch berücksichtigt. Je nach Vorhaben können Programme für Familien, energieeffiziente Gebäude, klimafreundlichen Neubau, den Erwerb älterer Immobilien oder notwendige Sanierungen infrage kommen. Die Prüfung darf sich nicht auf die Frage beschränken, ob grundsätzlich ein Förderdarlehen erhältlich ist. Entscheidend ist, wie es in die Gesamtfinanzierung integriert wird. Förderdarlehen können eigene Laufzeiten, Zinsbindungen, tilgungsfreie Anlaufjahre oder technische Voraussetzungen haben. Daraus können Vorteile, aber auch spätere Belastungssprünge entstehen.

Bei Bestandsimmobilien ist außerdem wichtig, den energetischen Zustand frühzeitig zu betrachten. Ein günstiger Kaufpreis kann durch einen hohen Modernisierungsbedarf relativiert werden. Werden notwendige Maßnahmen nicht von Beginn an eingeplant, entsteht später möglicherweise ein zusätzlicher Finanzierungsbedarf. Eine umfassende Beratung verbindet deshalb Kaufpreis, Modernisierung, Fördermittel und langfristige Bewirtschaftungskosten zu einem gemeinsamen Konzept.

Nicht der niedrigste Zins, sondern die niedrigsten tragfähigen Gesamtkosten zählen

Ein seriöser Vergleich darf nicht beim Sollzins enden. Auch der effektive Jahreszins bildet nicht in jedem Fall sämtliche langfristigen Unterschiede vollständig ab. Für die Bewertung einer Finanzierung müssen zusätzlich Tilgungsverlauf, Restschuld, Zinsbindung, Gebühren, Bereitstellungszinsen, Sondertilgungsrechte und mögliche Kosten einer späteren Anschlussfinanzierung berücksichtigt werden. Zwei Angebote mit nahezu identischem Effektivzins können deshalb zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Das eine ermöglicht eine flexible Tilgung und enthält einen langen bereitstellungszinsfreien Zeitraum. Das andere ist geringfügig günstiger, passt aber schlechter zum geplanten Bau- oder Kaufablauf.

Auch die Kombination mehrerer Darlehensbausteine kann Vor- und Nachteile haben. Komplexität ist nicht automatisch ein Qualitätsmerkmal. Eine Finanzierung sollte nur dann aus mehreren Komponenten bestehen, wenn daraus ein nachvollziehbarer Vorteil für den Kunden entsteht. Die beste Lösung ist nicht die mit den meisten Bausteinen und auch nicht zwingend die mit dem niedrigsten Einstiegszins. Es ist diejenige, deren Kosten, Risiken und Flexibilität langfristig zur Lebensplanung des Kunden passen.

Digitalisierung kann den Prozess beschleunigen, aber keine Bedarfsanalyse ersetzen

Digitale Prozesse verändern die Baufinanzierung spürbar. Unterlagen können elektronisch eingereicht, Objektdaten automatisiert erfasst und Bonitätsprüfungen schneller durchgeführt werden. Kreditentscheidungen, für die früher mehrere Tage oder Wochen erforderlich waren, können in geeigneten Fällen deutlich beschleunigt werden.

Das ist aus Kundensicht ein großer Fortschritt. Gerade in einem umkämpften Immobilienmarkt kann eine schnelle und belastbare Finanzierungszusage entscheidend sein. Geschwindigkeit darf jedoch nicht mit Beratungsqualität verwechselt werden. Eine automatisierte Kreditprüfung beantwortet, ob eine Bank die Finanzierung zu bestimmten Konditionen bereitstellen kann. Sie beantwortet nicht automatisch, ob der Kaufpreis angemessen ist, die gewählte Monatsrate zum Leben des Kunden passt oder ausreichend Rücklagen für spätere Modernisierungen vorhanden sind. Die digitale Kreditentscheidung und die persönliche Finanzierungsberatung erfüllen daher unterschiedliche Aufgaben. Gute Anbieter verbinden beides: einen einfachen und schnellen Prozess sowie eine sorgfältige und nachvollziehbare Planung.

Nachbetreuung beginnt nach dem Vertragsabschluss

Mit der Unterzeichnung des Darlehensvertrags ist eine Baufinanzierung nicht abgeschlossen. Während der Auszahlungsphase können Fragen zu Unterlagen, Baufortschritt, Rechnungen oder Bereitstellungszinsen entstehen. Später werden Sondertilgungen, Tilgungsanpassungen und die Vorbereitung der Anschlussfinanzierung relevant. Gute Nachbetreuung informiert Kunden rechtzeitig und wartet nicht, bis Probleme entstehen. Sie erinnert an vereinbarte Möglichkeiten, erläutert Veränderungen und bietet frühzeitig ein Gespräch zur Anschlussfinanzierung an.

Besonders bei langen Finanzierungszeiträumen ist eine regelmäßige Überprüfung sinnvoll. Hat sich das Einkommen verändert? Sind zusätzliche Rücklagen vorhanden? Kann die Tilgung erhöht werden? Besteht Modernisierungsbedarf? Und passt die Finanzierung weiterhin zur persönlichen Altersvorsorgeplanung? Damit wird aus einem einmaligen Produktabschluss eine langfristige Begleitung.

Beratungsqualität zeigt sich im gesamten Prozess

Der Bankentest „SEHR GUT in der Baufinanzierung“ der Gesellschaft für Qualitätsprüfung betrachtet deshalb nicht nur einzelne Konditionen. Im Mittelpunkt steht der gesamte Weg des Kunden – vom digitalen Ersteindruck über den Service und die Kundenorientierung bis zur Beratungsqualität und Nachbetreuung.

Bereits im Digital-Check zeigt sich, ob eine Bank verständliche Informationen, realistische Rechner, Hinweise zu Fördermitteln und leicht erreichbare Kontaktmöglichkeiten anbietet. Allgemeine Werbeaussagen und ein prominent platzierter Topzins genügen nicht.

Im Service zählt, ob Interessenten die Bank zuverlässig erreichen, Rückrufe wie vereinbart erfolgen und Termine professionell vorbereitet werden. Gerade bei zeitkritischen Immobilienkäufen können langsame oder unklare Prozesse erhebliche Nachteile verursachen.

Im Bereich Kundenorientierung wird entscheidend, ob das Finanzierungsvolumen nachvollziehbar hergeleitet, eine vollständige Haushaltsrechnung erstellt und ein individuelles Konzept entwickelt wird. Auch Sondertilgungen, Tilgungswechsel und langfristige Belastungen müssen verständlich besprochen werden.

Die Beratungsqualität zeigt sich schließlich in der Ganzheitlichkeit. Werden die Ziele und die Lebensplanung des Kunden tatsächlich einbezogen? Werden Risiken offen angesprochen? Werden Alternativen erläutert? Und versteht der Kunde am Ende nicht nur die Monatsrate, sondern auch Restschuld, Gesamtlaufzeit und mögliche Anschlussrisiken?

Die Nachbetreuung macht sichtbar, ob die Bank ihre Verantwortung mit der Unterschrift als beendet betrachtet oder den Kunden weiterhin aktiv begleitet.

Die größten Unterschiede liegen weiterhin in der Beratung

Viele Banken können einen marktgerechten Zinssatz anbieten. Digitale Rechner und standardisierte Produktinformationen sind inzwischen ebenfalls weit verbreitet. Deutlich größer sind die Unterschiede jedoch bei der Frage, wie sorgfältig die persönliche Situation analysiert und in ein tragfähiges Konzept übersetzt wird. Manche Gespräche bleiben stark produkt- und konditionsorientiert. Andere Berater nehmen sich Zeit, verschiedene Szenarien zu entwickeln, Zielkonflikte offenzulegen und langfristige Auswirkungen verständlich darzustellen.

Genau diese Unterschiede sind für Verbraucher entscheidend. Eine Baufinanzierung gehört regelmäßig zu den größten finanziellen Verpflichtungen des Lebens. Fehler lassen sich später häufig nur mit erheblichem Aufwand korrigieren. Deshalb erhält die Beratungsqualität auch in der Weiterentwicklung des Bankentests für 2027 besondere Bedeutung. Gleichzeitig wird der Digital-Check umfassend überarbeitet. Denn auch vor einem persönlichen Gespräch muss bereits erkennbar sein, ob eine Bank Orientierung bietet und die zentralen Fragen ihrer Kunden versteht.

Gute Baufinanzierungsberatung schafft Sicherheit und Entscheidungsfähigkeit

Das aktuelle Zinsniveau um vier Prozent ist weder ein eindeutiges Signal zum sofortigen Kauf noch ein Grund, grundsätzlich auf eine Immobilie zu verzichten. Ob eine Finanzierung sinnvoll ist, hängt von der persönlichen Situation, dem Objekt, dem Kaufpreis und der langfristigen Belastbarkeit ab. Eine gute Beratung verspricht deshalb nicht, den perfekten Zeitpunkt oder den dauerhaft niedrigsten Zins zu kennen. Sie hilft dem Kunden vielmehr, eine Entscheidung zu treffen, die auch unter veränderten Bedingungen tragfähig bleibt.

Dazu gehören eine realistische Haushaltsrechnung, ausreichende Rücklagen, ein angemessener Eigenkapitaleinsatz, eine passende Tilgung, eine bewusst gewählte Zinsbindung und genügend Flexibilität für Veränderungen. Ebenso wichtig sind verständliche Belastungsszenarien, die Einbindung möglicher Fördermittel und eine frühzeitige Planung der Anschlussfinanzierung. Der Zinssatz bleibt selbstverständlich wichtig. Doch er ist nur ein Teil der Finanzierung. Beratungsqualität zeigt sich daran, ob aus vielen einzelnen Konditionen ein verständliches, individuelles und langfristig belastbares Gesamtkonzept entsteht.

Fazit: Der Topzins gewinnt Aufmerksamkeit, aber das Konzept entscheidet

In einem stabilen Zinsumfeld richtet sich der Blick schnell auf Unterschiede von wenigen Zehntelprozentpunkten. Diese Unterschiede können sich über große Darlehenssummen durchaus bemerkbar machen und sollten deshalb sorgfältig verglichen werden. Sie dürfen jedoch nicht die entscheidenden Qualitätsmerkmale einer Immobilienfinanzierung überdecken. Ein günstiger Zins kann eine zu hohe Finanzierungssumme nicht ausgleichen. Er ersetzt keine realistische Haushaltsrechnung, keine ausreichenden Rücklagen und keine durchdachte Tilgungsstrategie. Ebenso wenig schützt er vor einer hohen Restschuld oder einer später kaum tragbaren Anschlussrate.

Die beste Baufinanzierung ist daher nicht automatisch das Angebot mit dem niedrigsten ausgewiesenen Zinssatz. Es ist die Finanzierung, die zur Immobilie, zum Einkommen, zu den persönlichen Zielen und zur langfristigen Lebensplanung passt. Gerade bei Bauzinsen um vier Prozent gilt deshalb mehr denn je: Der Topzins weckt das Interesse, aber die Qualität des Finanzierungskonzepts entscheidet, ob aus dem Traum von der eigenen Immobilie eine dauerhaft tragfähige Investition wird.

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH zählt zu den führenden unabhängigen Testinstituten für Beratungsqualität und Kundenorientierung in der deutschen Finanzbranche. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen wissenschaftlich fundierte Analysen, Praxistests und Studien zu den Themen Beratung, Service, Digitalisierung, Baufinanzierung, Vermögensberatung, Finanzbildung und Kundenerlebnis.

Mit ihren bundesweiten Testreihen wie „BESTE BANK vor Ort“, „SEHR GUT in der Baufinanzierung“, den Private-Banking-Tests sowie den NextGen-Analysen untersucht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung jährlich mehrere tausend Kundenkontakte und digitale Berührungspunkte. Die gewonnenen Erkenntnisse dienen sowohl Verbrauchern als Orientierungshilfe als auch Finanzinstituten als Grundlage zur Weiterentwicklung ihrer Beratungs- und Servicequalität.

Darüber hinaus veröffentlicht die Gesellschaft für Qualitätsprüfung regelmäßig Fachbeiträge, Studien und Marktanalysen zu aktuellen Entwicklungen im Banking und engagiert sich insbesondere für die Stärkung der Finanzbildung sowie die Förderung einer kundenorientierten Beratungskultur.

Getreu dem Unternehmensmotto „Weil wir Qualität prüfen.“ verfolgt sie das Ziel, Qualität sichtbar, vergleichbar und nachhaltig wirksam zu machen.