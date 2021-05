Was ein gutes Logo Design ausmacht

Worauf es bei einem guten Logo ankommt

Steht ein Unternehmen noch am Anfang oder es möchte eine Restrukturierung seines Logos durchführen, ist bei demselben auf Einiges zu achten. Denn es ist schließlich das erste Aushängeschild eines Unternehmens, welches künftige Kunden sehen werden. Auf die wichtigsten Aspekte soll deswegen der nachstehende Artikel eingehen.

Wiederkennungswert erhöhen

Wie der Titel besagt, ist die Empfehlung der Media Marketing LTD, dass das Logo den Wiedererkennungswert des Unternehmens oder den dahinterstehenden Produkten erhöhen soll. Wenn der Kunde also künftig allein das Logo betrachtet, sollte er sogleich wissen, um welches Unternehmen es sich handelt. Wie eingangs erwähnt, sollte nicht nur das Bestreben der neu gegründeten Firmen sein, ein treffendes Logo zu erstellen beziehungsweise erstellen zu lassen. Es können auch etablierte Unternehmen ihr Logo adaptieren, damit es sich besser positioniert. Das kann eine einfache Adaption bis zu einer Neu-Kreation sein, wenn es in dem zuvor genannten Sinne nicht gut gestaltet war.

Was sind die besten Logos?

Das ist eine gute Frage und manchmal nicht so einfach zu beantworten. Allerdings in der Einfachheit liegt die Stärke. Denn oftmals passieren die Kunden mit ihren Augen an einem Logo nur ganz kurz. Ist es zu komplex, wird es nicht wahrgenommen oder zumindest schnell wieder vergessen. Einfache Formen prägen sich schnell ein. Das bedeutet laut der Media Marketing LTD hingegen nicht, dass sie langweilig sein oder gar ausgewaschene Farben haben müssen. Ganz im Gegenteil sind moderne und intensive Farben wichtig, damit sie die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Individuelle Anpassungen zum Unternehmen und zur Branche

Neben der guten und eben einfachen Darstellung muss ein Logo zum Unternehmen oder auch Branche passen, in der sich die Firmen bewegen. Es muss immer etwas Positives dabei sein, selbst wenn sich das Unternehmen in einem etwas umstrittenen Sektor bewegt. Wenn es in dem Bereich tätig ist, braucht es auf jeden Fall eine gute Reflexion und bestenfalls externe Kreation des Logos. Denn Außenstehende können viel freier und auch kritischer an die Gestaltung herangehen.