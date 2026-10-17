Was ein Imagefilm wirklich kostet: Ulmer Videoproduktion filmkey legt ihre Preise offen

Viele Videoagenturen nennen erst nach dem Erstgespräch einen Preis. filmkey aus Ulm macht es anders und veröffentlicht feste Preisspannen für Imagefilm, Werbespot und Recruitingfilm.

Ulm, Oktober 2026. Wer einen Imagefilm für sein Unternehmen plant, hört oft erst nach mehreren Gesprächen, was das kosten soll. Die Videoproduktion filmkey aus Ulm will das ändern und nennt ihre Preise offen auf der eigenen Website. Ein Imagefilm kostet bei filmkey 4.000 bis 20.000 Euro, ein Werbespot 3.000 bis 20.000 Euro und ein Recruitingfilm 2.000 bis 20.000 Euro, jeweils netto. Ein Projekt dauert meist zwei bis vier Wochen.

Wovon der Preis abhängt, erklärt filmkey ebenfalls offen: von der Zahl der Drehtage, der Größe des Teams und davon, wie viele Fassungen am Ende gebraucht werden, etwa ein langer Film für die Website und kurze Clips für Social Media.

„Die meisten Unternehmen wissen nicht, ob sie mit 3.000 oder mit 30.000 Euro rechnen müssen. Das macht die Planung schwer“, sagt Gründer Simon Wegener. „Deshalb sagen wir es gleich. Dann kann jeder entscheiden, ob es passt.“

filmkey arbeitet für Unternehmen in Baden-Württemberg und Bayern, darunter Continental, die Stadt Ulm, das DRK, Rehm BlechTec und Almus IT. Jedes Projekt beginnt mit einer Strategie: Zuerst wird geklärt, was der Film erreichen soll, zum Beispiel mehr Anfragen oder mehr Bewerbungen. Auf Google hat filmkey 5,0 Sterne aus über 40 Bewertungen.

Die Preise und ein Rechner zum Einschätzen des eigenen Budgets stehen unter www.filmkey.de/imagefilm/kosten.

Über filmkey

filmkey ist eine Videoproduktion aus Ulm, gegründet 2021 von Simon Wegener. filmkey produziert Imagefilme, Werbespots, Recruitingvideos, Produktvideos und Eventfilme für mutige Marken in Süddeutschland. Viele Kunden nutzen filmkey als ihre externe Videoabteilung.