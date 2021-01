Was macht ein Compliance Officer? S+P Schulung

Mit dem Seminar MaRisk Compliance Officer erlernst Du als Compliance Officer folgendes Fachwissen:

Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

Besuche auch den S+P Informationsblog Produkte- und Märkte-Katalog – MaRisk AT 8.

Das Seminar MaRisk Compliance Officer online buchen. Bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. A13.

Zielgruppe für das Seminar MaRisk Compliance Officer:

> Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Kapitalanlage- und Fondsgesellschaften, Leasing- und Factoring-Gesellschaften

> Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Compliance, Rechtsabteilung und Interne Revision

Dein Nutzen mit dem Seminar MaRisk Compliance Officer:

> Schnittstellen zu Auslagerungen AT 9 MaRisk und Anpassungsprozesse AT 8 MaRisk

> Schnittstelle Compliance Officer zu ISB und DSB

> Neuer Handlungsbedarf für den Compliance Officer: Monitoring + Kontrolle + Reporting

Die inhaltlichen Details sowie viele weitere Informationen findest Du direkt hier.

Du hast noch Fragen oder wünscht eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Dir gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100