Welche vier Kernfunktionen sollte eine Lagerverwaltungssoftware für Einsteiger unbedingt mitbringen?

Eine einfache Lagerverwaltungssoftware für den Einstieg sollte sich auf vier wesentliche Bereiche konzentrieren: die zuverlässige Verwaltung aller Bestandsdaten, die Organisation der Lagerplätze, die reibungslose Abwicklung von Wareneingängen und -ausgängen sowie eine verständliche Unterstützung bei der Inventur. Diese vier Funktionen bilden das Fundament für einen geordneten Lagerbetrieb – alles andere ist für den Anfang Luxus, den Sie später dazubuchen können.

Warum ist eine solide Bestandsverwaltung die wichtigste Funktion für Einsteiger?

Weil ohne verlässliche Bestandszahlen alles andere zusammenbricht. Eine gute Bestandsverwaltung zeigt Ihnen jederzeit, wie viele Artikel von welchem Produkt im Lager liegen – und zwar in Echtzeit. Sie verwaltet den Artikelstamm mit allen wichtigen Informationen wie Bezeichnungen, Nummern und Gewichten. Für Einsteiger bedeutet das: Sie müssen nicht mehr raten oder in veralteten Excel-Listen kramen. Ein Blick ins System genügt, und Sie wissen, ob Sie nachbestellen müssen oder ob genug da ist. Die COSYS-Lösung erfasst dabei alle Bestände und Bewegungen automatisch, häufig über einfaches Barcode-Scanning.

Welche Rolle spielt die Lagerplatzverwaltung für einen Anfänger?

Eine sehr große, denn sie beendet das lästige Suchen. Die Lagerplatzverwaltung gibt jedem Artikel einen festen Platz im Regal – und merkt sich diesen. Der Mitarbeiter muss nicht mehr überlegen, wo er die Ware abstellt oder wo er sie findet. Die Software sagt ihm: Gang 3, Regal B, Fach 7. Das spart täglich wertvolle Zeit und reduziert Frustration. Gerade für Einsteiger ist das ein entscheidender Vorteil, weil sie sofort Ordnung in ihr Lager bekommen, ohne erst wochenlang ein ausgeklügeltes System entwickeln zu müssen.

Warum sind Wareneingang und Warenausgang für Einsteiger so zentral?

Weil hier die meisten Fehler passieren – und weil sie sich am einfachsten vermeiden lassen. Beim Wareneingang scannt der Mitarbeiter die ankommenden Artikel, und die Software gleicht automatisch mit der Bestellung ab. Fehlmengen oder falsche Lieferungen werden sofort sichtbar. Beim Warenausgang wird jeder versendete Artikel gebucht, sodass der Bestand immer aktuell bleibt. Für Einsteiger bedeutet das: Schluss mit vergessenen Buchungen und überraschenden Fehlbeständen. Die COSYS-App ermöglicht diese Prozesse bequem per Smartphone-Kamera – ohne teure Spezialscanner.

Wie hilft eine einfache Lagerverwaltungssoftware bei der Inventur?

Sie macht aus einem Albtraum eine Routine. Statt mit Zettel und Stift durchs Lager zu laufen und jede Zahl händisch zu notieren, erstellt die Software übersichtliche Zähllisten – am besten direkt auf dem mobilen Gerät. Der Mitarbeiter scannt die Artikel und gibt die gezählte Menge ein. Die Software zeigt sofort, ob die Zahl mit dem Bestand übereinstimmt oder ob nachgezählt werden muss. Für Einsteiger ist das ein großer Gewinn, weil die Inventur nicht mehr Tage oder sogar Wochen dauert, sondern in wenigen Stunden erledigt ist. Und das Beste: Sie müssen nicht mehr bangen, ob am Ende alles stimmt – die Software gibt Ihnen Sicherheit.

Reichen diese vier Funktionen für den Start wirklich aus?

Ja, absolut. Mit Bestandsverwaltung, Lagerplatzverwaltung, Warenein- und -ausgang sowie Inventurunterstützung haben Sie alle wichtigen Werkzeuge, um Ihr Lager professionell zu führen. Komplexere Funktionen wie Chargenverwaltung, Seriennummern-Tracking oder Anbindung an mehrere Standorte können Sie später hinzufügen, wenn Ihr Unternehmen wächst. Eine gute Einsteiger-Software wie die von COSYS ist genau darauf ausgelegt: Sie startet einfach und skaliert mit Ihren Anforderungen mit. Wichtig ist, dass Sie sich nicht von überflüssigen Funktionen ablenken lassen, sondern sich auf das Wesentliche konzentrieren. Diese vier Kernfunktionen geben Ihnen die Kontrolle über Ihr Lager zurück – ohne Sie mit Komplexität zu überfordern.

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Die COSYS Ident GmbH mit Sitz in Grasdorf (bei Hildesheim) besteht seit knapp 40 Jahren und ist eines der führenden Systemhäuser im Bereich mobiler Datenerfassungslösungen für Android und Windows. Ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1982 die Entwicklung von Identifikationssystemen vorantreibt und heute branchenspezifische Komplettlösungen für nahezu alle gängigen Geschäftsprozesse anbietet. Vom Prozessdesign und der Konzepterstellung, über die Implementierung der Hard- und Software bis hin zum Projektmanagement und maßgeschneiderten Wartungsverträgen, decken wir das komplette Leistungsspektrum der Systementwicklung, Integration und Betreuung ab. Des Weiteren bietet COSYS einen Reparaturservice, WLAN-Funkvermessung, sowie Lösungen für die Bauteil-Rückverfolgung mittels DPM-Codes.