Water Street gibt Investition in Solvias bekannt

Gesundheitsunternehmen will Solvias zum führenden

globalen Pharmalabor-Dienstleister ausbauen

Water Street Healthcare Partners (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2729394-1&

h=3451324395&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D27293

94-1%26h%3D1047264445%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.waterstreet.com%252F%26a%3DWa

ter%2BStreet%2BHealthcare%2BPartners&a=%C2%A0Water+Street+Healthcare+Partners),

ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die Gesundheitsbranche

konzentriert, gab heute bekannt, dass ein Vertrag zur Regelung der Investitionen

in die Solvias AG unterzeichnet wurde. Solvias mit Hauptsitz im Biotech-Zentrum

Basel in der Schweiz ist eine der größten unabhängigen pharmazeutischen

Laborplattformen in Europa. Water Street, ein Unternehmen mit langjähriger

Erfahrung im Bereich der pharmazeutischen Dienstleistungen, wird sich mit dem

Management-Team des Unternehmens zusammenschließen, um Solvias zu einem

führenden globalen Pharma-Labordienstleister auszubauen.

Solvias wurde 1999 gegründet und arbeitet seit geraumer Zeit mit weltweit

führenden Pharmaunternehmen zusammen, um eine breite Palette neuer Produkte zu

entwickeln, zu testen und zu analysieren. Das Unternehmen arbeitet mittlerweile

mit mehr als 600 unterschiedlichen Biotech-, Medizinprodukte-, Kosmetik- und

Pharmaunternehmen zusammen, während es gleichzeitig seine Plattform für Test-

und Analysedienstleistungen erweitert hat, um biopharmazeutische Produkte und

aufstrebende Zell- und Gentherapien zu unterstützen. Solvias ist aufgrund seiner

wissenschaftlichen Expertise und seiner technischen Fähigkeiten hoch angesehen

und betreibt in der Schweiz und in Frankreich Laboratorien mit einer Fläche von

insgesamt annähernd 18.500 Quadratmetern, wobei hier nach den höchsten

Industriestandards, darunter ISO, cGMP und GLP, gearbeitet wird.

“Solvias zeichnet sich durch seine tiefgreifenden Fachkenntnisse, seine

herausragende Qualität und sein Engagement für kontinuierliche Innovation aus,

und unterstützt seine Kunden bei der Markteinführung neuer Produkte. Wir freuen

uns auf die Zusammenarbeit mit Karen Huebscher und ihrem Führungsteam, um die

bestehende Plattform weiter auszubauen. Gemeinsam werden wir in nachhaltige

Initiativen und strategische Übernahmen investieren, im Rahmen derer sich

Solvias in neue und komplementäre Bereiche ausdehnen und seine geographische

Reichweite auf globaler Ebene vergrößern soll”, sagte Peter Strothman, Partner

bei Water Street.

Karen Huebscher, PhD, Chief Executive Officer bei Solvias, fügte hinzu: “Water

Street ist der genau der richtige Partner, der uns dabei helfen wird, unsere

strategische Expansion auf die nächste Ebene zu befördern. Das Team verfügt über

umfangreiche Branchenkenntnisse und ein Netzwerk von Ressourcen, die auf unser

starkes Fundament, unser Know-how und unsere Dienstleistungen aufbauen werden,

sodas wir unseren Kunden einen bestimmten Mehrwert anbieten und Solvias als

weltweit führenden Anbieter an die Spitze unserer Branche katapultieren können.”

Dr. Huebscher und ihr Management-Team werden Solvias nach dem Abschluss der

Transaktion, die voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres stattfinden

wird, auch weiterhin leiten. Über die finanziellen Vertragsbedingungen zwischen

Water Street und Solvias wurde nichts bekannt gegeben.

Informationen zu Water Street

Water Street ist ein strategischer Investor, der sich ausschließlich auf die

Gesundheitsbranche konzentriert. Die Organisation blickt auf eine starke

Erfolgsbilanz beim Aufbau marktführender Unternehmen in den wichtigsten

Wachstumssektoren im Gesundheitswesen zurück. Sie hat bereits mit einigen der

weltweit führenden Unternehmen zusammengearbeitet, darunter Humana, Johnson &

Johnson, Medtronic und Walgreen Co. Zum Team von Water Street gehören

Führungskräfte aus der Branche sowie Anlageexperten mit jahrzehntelanger

Erfahrung in den Bereichen Investitionen und internationale Unternehmensführung

im Gesundheitswesen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago.

Weitere Informationen zu Water Street finden Sie auf waterstreet.com.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/702363/Water_Street_Healthcare_Logo.jpg

Pressekontakt:

Kelly Zitlow

847.858.5230

kelly.zitlow@waterstreet.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141762/4530561

OTS: Water Street Healthcare Partners

Original-Content von: Water Street Healthcare Partners, übermittelt durch news aktuell