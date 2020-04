Web-Konferenz ?Social Media meets Content Marketing? der SCM am 26. & 27. Mai

Berlin, 29.04.2020: Am 26. & 27. Mai veranstaltet die SCM ? School for Communication and Management die erste Web-Konferenz ?Social Media meets Content Marketing?. In Vorträgen und Paneldiskussionen erhalten Teilnehmer*innen zahlreiche Impulse für ihren Berufsalltag.

In Best Cases geben Expert*innen renommierter Unternehmen wie Kyocera Document Solutions, Studio SAP und ZEISS Einblicke in aktuelle Themen der Praxis. In Insight-Sessions erhalten Sie geballtes Wissen für Ihre tägliche Arbeit. Die einzelnen Sessions sind eigenständige Webinare, zu denen sich die Teilnehmer*innen individuell einwählen können. Themen der Insight-Sessions sind unter anderem:

? Digitales Lagerfeuer: Storytelling im Content Marketing

? Be smart! Videoproduktionen mit dem Smartphone

? Einfach Engagement steigern durch Community Management

? Social-Media-Monitoring: Freund & Helfer im Kommunikationsalltag

? Mit Qualität überzeugen ? Texter-Tipps für Kommunikator*innen

? Das ist doch wohl erlaubt ? oder nicht? Content rechtssicher nutzen

Die Web-Konferenz richtet sich an Mitarbeiter*innen aus PR, Marketing und verwandten Disziplinen, die bereits Erfahrungen mit Social Media oder Content Marketing sammeln konnten.

Mit dieser Web-Konferenz bietet die SCM Teilnehmer*innen die gewohnte Qualität ihrer Präsenzveranstaltungen auf digitaler Ebene. Alle Sessions sind auch als Video-on-Demand buchbar.