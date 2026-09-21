Web-Seminare: Wissen erweitern und edlohn noch wirkungsvoller einsetzen

Regelmäßig lädt eurodata zu kostenfreien Web-Seminaren rund um die Lohnabrechnung mit edlohn ein. Das Angebot richtet sich sowohl an aktive Kunden als auch an Interessenten, die edlohn gerne kennenlernen möchten. Jeder, der sich für Informationen rund um das Thema digitale Lohnabrechnung interessiert, ist herzlich eingeladen, sich für eines der Web-Seminare anzumelden.

In den nächsten Wochen stehen wiederholt Web-Seminare zum Thema „Entlastung im Tagesgeschäft durch Automatisierung“ auf dem Programm. Am 6. Oktober, 21. Oktober und 11. November 2026 erfahren die Teilnehmer des Web-Seminars von edlohn, wie sie sich die zahlreichen Funktionen der Plattform zunutze machen können. Sie lernen beispielsweise, wie sich Mitarbeiterübersichten anlegen lassen, wie die Merkmalsuche funktioniert oder wie sich der Fristenrechner einsetzen lässt. Außerdem sehen sie Beispiele verschiedenster Datenauswertungen und bekommen Tipps zur Schnellerfassung.

Im November veranstaltet eurodata ein Web-Seminar zu den zahlreichen Partnererweiterungen. Am 23. November 2026 um 10:00 Uhr stellen Monika Siebenlist, Business Analystin bei edlohn, und Daniel Ames, Trainer bei edlohn, die verschiedenen Neuerungen vor.

Mehr Informationen und Anmeldung unter Zur Übersicht der Web-Seminare und Anmeldung

Die eurodata Unternehmensgruppe entwickelt und betreibt cloudbasierte Softwarelösungen und IT-Services. Im Mittelpunkt stehen kaufmännische Anwendungen, die für die Bereiche Personal- und Finanzwesen sowie das Management von Unternehmen von besonderer Bedeutung sind. Seit Gründung im Jahr 1965 stellen Steuerberatungen, Tankstellen- und Handelsnetze den Kern des eurodata Kundenstamms dar. Heute vertrauen insgesamt mehr als 80.000 Kunden der sicheren Cloud „Made in Germany“ aus dem in Deutschland ansässigen, zertifizierten eurodata Rechenzentrum.

Die Mission von eurodata ist, ihre Kunden durch automatisierte und digitalisierte Prozesse darin zu unterstützen, die Chancen für ein vernetztes Arbeiten konkret zu nutzen. Modernste Digitalisierungs- und Business Analytics-Lösungen für dezentrale Ecosysteme sowie professionelle Web-Dienstleistungen komplettieren heute das eurodata Produktportfolio und fördern die stetige Innovation aller Lösungen der eurodata Gruppe. Mehr als 800 Mitarbeiter in Deutschland und Europa engagieren sich für diese Mission.