Webinar: Der EU-Action-Plan: Kampf gegen Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung, 22. Januar 2021

Es werden in diesem Kontext auch Probleme aus dem heutigen gesetzlichen Rahmenwerk anhand von Beispielen aus der Praxis aufgezeigt und geeignete Lösungsvorschläge unterbreitet. In diesem Kontext besteht für die Teilnehmer auch die Möglichkeit, im Rahmen eines Erfahrungsaustauschs eigene praktische Herausforderungen zur Diskussion zu stellen.

RAin Ilka Brian verfolgt die Entwicklung des EU-Action-Plan in ihrer Funktion als Head of Global Standards AML der Commerzbank sehr intensiv und ist auch in die institutsinterne Umsetzung der resultierenden regulatorischer Anforderungen eingebunden.

Diese Themen bilden einen Schwerpunkt des Webinars:

Hintergrund: Wieso benötigen wir einen Aktionsplan im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung?

Überblick: Inhalt der wichtigsten praxisrelevanten Punkte des Aktionsplans für eine umfassende EU-Politik zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Geldwäsche-Bekämpfung heute und zukünftig: Welche Probleme gibt es in der Praxis heute? Welche Änderungen für die Praxis sind zu erwarten?

Mehr Informationen erhalten Sie unter: https://www.akademie-heidelberg.de/seminar/webinar-der-eu-action-plan-kampf-gegen-geldwaesche-und-terrorismusfinanzierung-quo-vadis