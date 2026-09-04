Webinar KI in der Gästekommunikation

Die IHK Heilbronn-Franken lädt am Mittwoch, 7. Oktober, von 10.30 bis 11.30 Uhr zu einem kostenfreien Webinar zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) in der Gästekommunikation ein.

Ziel des Webinars ist es, Tourismusbetrieben einen praxisnahen Einstieg in den Einsatz von KI in der Gästekommunikation zu geben, Chancen und Grenzen realistisch einzuordnen und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern mehr Sicherheit im Umgang mit KI-gestützten Lösungen zu vermitteln.

Mehr Infos und Anmeldung in der Rubrik Veranstaltungen auf

www.ihk.de/heilbronn-franken